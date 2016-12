Advierten sobre las altas temperaturas

Desde la Municipalidad, el PAMI y el Ministerio de Salud refuerzan advertencias en relación con los denominados “Cuidados del Verano”.

La dirección de Salud Comunitaria de la Municipalidad realiza acciones de concientización y difusión, apuntando a la prevención de los golpes de calor y de las situaciones nocivas que se desprenden de las elevadas temperaturas y el contacto con el sol. “Si bien hay grupos de riesgo que deben tener más cuidados especialmente en la hidratación como son los niños y los adultos mayores, todas las personas y las familias deben tener en cuenta estos cuidados que nos permitan tener un verano más saludable”, señaló el Dr. Gabriel Barrientos, funcionario municipal del área.

Del mismo modo, desde el PAMI y desde el Ministerio de Salud de la provincia, se dieron a conocer sugerencias y recomendaciones. Aqui se sintetizan las principales.

– Tomar al menos dos litros de agua por día.

– Usar ropa suelta y de colores claros.

– Evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16

– Al salir a la calle, usar sombrero y anteojos oscuros.

– Incorporar frutas y verduras y evitar el alcohol y las bebidas con cafeína.

– Limitar las actividades al aire libre, especialmente al mediodía, cuando el sol es más intenso.

RECOMENDACIONES

-Beber mucha agua. Nuestro cuerpo necesita hidratarse por dentro. Aunque no tengamos sed es importante tomar líquidos varias veces al día. Evitar las bebidas azucaradas, alcohol, café, té, etc. Los adultos mayores y los niños deben ser hidratados periódicamente, aunque no manifiesten tener sed.

-Comer sano y alimentos frescos. En esta época necesitamos alimentos que tengan muchos más líquidos como las frutas y verduras. Lo mejor es llevar una dieta equilibrada y evitar las comidas copiosas. La mayoría de los casos de gastroenteritis que se da en esta estación, es por la mala alimentación.

– Cuidado con el sol: la exposición al sol puede causar quemaduras en la piel, por esa razón se deben evitar las horas de mayor radiación entre las 10 y las 16. También hay que mantener a los niños menores de un año a la sombra y nunca exponer a bebés menores de 6 meses, ni siquiera con protector solar; aplicar filtro solar siempre con un factor de protección de 15 o más y reponerlo cada 2 horas.

– No exponerse al sol durante mucho tiempo ni hacer ejercicio en ambientes calurosos o con poca ventilación puede llevar a la pérdida de agua y sales esenciales del cuerpo que impide el buen funcionamiento del mismo.

Si bien cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, los más vulnerables son los bebés; los niños pequeños; los mayores de 65 años de edad y quienes padecen enfermedades crónicas, respiratorias o cardíacas; hipertensión arterial; obesidad y diabetes.

Los principales sintomas que pueden presentarse ante lo que se conoce como golpe de calor: fiebre; sed intensa; sensación de calor sofocante; piel seca; mareos o desmayo; dolor de estómago; falta de apetito y náuseas; dolor de cabeza y desorientación. En los bebés, también puede observarse la piel irritada por la transpiración en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y en la zona del pañal; irritabilidad y llanto.

