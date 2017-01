Algunos supermercados seguirán abriendo los domingos hasta que se expida la Justicia

Al igual que lo hicieran algunos de los supermercados de capitales de orígenes asiáticos (chinos), ahora la cadena de supermercados “El Supremo” (ex Riccio), también apeló ante la Justicia provincial con un recurso de amparo para seguir abriendo sus puertas los días domingos, tal como lo vienen haciendo desde hace varias semanas. Presionan para no respetar la ordenanza municipal vigente que lo establece, mientras tanto la Justicia –actualmente de feria hasta fines de febrero- no se expida. Los trabajadores mercantiles ven un retroceso en su lucha de años de negociaciones.

La empresa “El Supremo” presentó una nueva medida que fue aceptada por la Justicia provincial, pese a que se encuentran de receso por “feria”. Por el momento la Municipalidad deberá abstenerse de aplicarle sanciones, hasta que haya una sentencia definitiva y siempre y cuando le resulte favorable.

Los conflictos surgen a raíz de la sanción de la Ordenanza Nº 9805, en la que se establece el “descanso dominical”; por lo que supermercadistas locales deben permanecer cerrados durante los días domingo.

Aún en feria Judicial, se había presentado anteriormente, un recurso de amparo, caratulado como ‘Acción de Amparo’, la cual -según se informó desde el municipio,- había sido rechazada, publicó La Calle.

PREOCUPACIÓN GREMIAL

En tanto desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Concepción del Uruguay siguen de cerca los percances de estos tires y aflojes entre los empresarios y la Municipalidad, “somos respetuosos de la ley”, dijo a El Miércoles Digital, Mario Lovisa, encargado de prensa del gremio. Pero sin embargo reconoció que esta situación no les cae nada bien, por todo el trabajo que vienen realizando desde hace muchos años, negociando con las patronales para generar consensos y avances, como fue la concreción de la actual ordenanza municipal. Incluso recordó las leyes de similares características que están vigentes en diferentes provincias como La Pampa y Santa Fe, al igual que en otros puntos del país.

MEDIDA CAUTELAR Y SIGUEN ABRIENDO LOS DOMINGOS

En el día de ayer, desde la empresa Supermercados Supremo S.A., a través de un comunicado, se hizo saber que “se nos ha aceptado la medida cautelar innovativa, por la cual la Municipalidad de C. del Uruguay, deberá abstenerse de aplicarnos la Ordenanza Nº9805, hasta tanto se dicte sentencia sobre los autos principales”, dentro de la nueva causa que se inició bajo la caratula de “Acción de Inconstitucionalidad”.

Ante ello, desde esta cadena de supermercados, se anunció que mañana domingo, permanecerán abierto los siguientes locales: Supermercado Supremo: ubicado en Alberdi 731. Atenderá en horario de 9 a 13 y 17 a 21.

El Supermercado Titán: ubicado en 9 de Julio 1335, atenderá en horario de 9 a 13.

En tanto, el Supermercado Impulso: ubicado en bulevar Los Constituyentes 782, abrirá en el horario de 9 a 13.

LO QUE DICE LA MUNICIPALIDAD

La directora de la sección Jurídicas del municipio, Rocío García explicó a La Calle que: “Nosotros el jueves pasado fuimos notificados de un recurso de amparo, que pedía dentro del amparo una medida cautelar a la que no se le hizo lugar, y siguió tramitando el amparo como siempre, y la presentación del amparo fue denegada”.

Lo que ocurre actualmente “es una presentación nueva que al menos a mis manos no ha llegado aún, pero puede estar en Mesa de Entradas”.

La letrada explicó que: “Son distintos los tiempos y la cantidad de pruebas que se puedan ofrecer en cada una. La acción de amparo que ellos habían presentado es una acción rápida, donde los plazos son muy cortitos y las resoluciones son más rápidas, lo mismo que las pruebas”.

“En tanto en la acción de inconstitucionalidad, es un trámite ordinario, como un juicio común. Los plazos para contestar son más largos, plazos para ir a prueba, es un diálogo más abierto, difícil de hacer durante la feria”, aclaró.

En cuanto a las posibilidades de respuesta, la profesional resaltó que: “Las medidas cautelares también se pueden apelar, discutir. Es decir, existe un plazo más corto, de cinco días después de notificada la medida para apelarla. Y si no se apela queda firme y lo que se sigue discutiendo es el fondo de la cuestión si es inconstitucional o no. Y eso les permite a ellos mantener las puertas abiertas hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo de la inconstitucionalidad de la ordenanza”.

Finalmente, consultados sobre lo que se hará desde el municipio en relación a la causa, García mencionó que: “No tengo idea, lo que ordene el Intendente, hasta el momento las órdenes siempre fueron contestar, sentarnos a discutir y tratar de mantener la ordenanza”.

“Cuando lleguen las notificaciones; es decir, cuando las tenga en mis manos, seguiremos las instrucciones que se den al respecto”, concluyó.

