Aún no hubo evacuaciones pero mantienen el alerta preventiva

Hasta este lunes por la tarde, no fue necesario evacuar ninguna familia dado que el río había bajado de 5,32 a 5,30 metros, aunque esta disminución del caudal es tomada con cautela por parte de la Junta Municipal de Defensa Civil.

El secretario de Desarrollo Social, Oscar Noir, detalló que el agua no ingresó a las viviendas, a pesar de su proximidad, por lo cual no hay familias que hayan abandonado sus viviendas. No obstante, “a este leve descenso lo tomamos con cierto reparo porque factores climatológicos que están incidiendo se prevé que tengan mayor envergadura mañana o pasado. Sabemos que el río puede llegar a una altura mayor aunque conservamos la esperanza de que no se dé con el volumen necesario para tener que evacuar”.

En caso de haber evacuaciones, las primeras familias serían llevadas al Albergue para Deportistas y, de colmarse su capacidad, el segundo lugar de alojamiento sería el Ejército.

El Presidente Municipal José Lauritto manifestó que tiene intenciones de que la Junta de Defensa Civil pueda reunirse este martes con el gobernador Gustavo Bordet, en oportunidad de su llegada a Concepción del Uruguay. De esta manera se brindará un panorama de primera mano al Gobernador que ya tendría definida la fecha del llamado a licitación para la Defensa Norte.

