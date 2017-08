“Benedetti le tiene miedo al debate” dijo Larocca

Lo cuestionó por “no querer debatir” y le recordó que él lo acompañó en el 2011 cuando “hizo la peor elección de gobernador en la historia de la UCR de Entre Ríos”.

Tras la negativa de Atilio Benedetti, precandidato a diputado nacional en una de las listas de “Cambiemos”, para realizar un debate entre los principales candidatos de las tres listas de ese frente, el uruguayense Francisco “Pancho” Larocca salió a cruzarlos: “Me parece que Bendetti le tiene miedo al debate, es raro que dispare de esa forma. Sería una oportunidad extraordinaria para conocer las ideas y proyectos de los candidatos, es un aporte para que la ciudadanía conozca que se le está proponiendo para solucionar los problemas”.

Por otro lado, en recientes declaraciones a la prensa, Benedetti se preguntó donde estaban otros en el 2011, a lo que Larocca contestó que: “También me llama la atención esto, porque Atilio mira al pasado, cuando lo que está en discusión es el presente y que futuro se construye para los argentinos. Sin embargo no tengo problemas de recordarle que en el 2011 yo fui candidato a concejal de Concepción del Uruguay en la misma boleta en la que Benedetti era candidato a gobernador. Y de paso le recuerdo que hizo la peor elección de gobernador en la historia de la UCR de Entre Ríos, no llegó ni al 19 por ciento de los votos”, finalizó.

