Buscan reducir factores de riesgo que afectan a los riñones  

Más de 20 mil personas fallecen por causas relacionadas con la enfermedad renal crónica cada año en el país. En este sentido, la Provincia concientiza, a través de efectores públicos y áreas dependientes de Ministerio de Salud, sobre el valor de incorporar hábitos saludables preventivos.

La enfermedad renal crónica, junto a la cardiovascular y cerebrovascular y las pulmonares crónicas, es una de las patologías crónicas no transmisibles que afecta considerablemente la salud de las personas, comprometiendo su calidad de vida.

En respuesta y a partir de estrategias de promoción de los hábitos de vida sana para la prevención de enfermedades, la provincia, a través del Ministerio de Salud implementa políticas tendientes a educar a la población en torno a la adopción de hábitos saludables. Lo hace teniendo en cuenta que la enfermedad renal crónica –según datos de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades No Transmisibles (ENFR)– “representa un problema de salud pública mundial, tanto por su importante morbimortalidad como por su elevada incidencia y prevalencia”.

Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier) uno de sus coordinadores operativos, el nefrólogo Hernán Ávila, resaltó la labor conjunta entre efectores públicos y áreas de la cartera sanitaria para “concientizar a la comunidad sobre la importancia de incorporar hábitos saludables preventivos; principalmente una alimentación variada con óptimo consumo de frutas y verduras y la realización de, al menos, 30 minutos de actividad física por día”.

En el marco de la atención primaria de la salud las enfermedades crónicas no transmisibles pueden ser evitadas y tratadas a partir de la implementación de estrategias interdisciplinarias.

La mencionada encuesta nacional detalla que “existe una importante cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica en estadíos iniciales o menos avanzados que no cuentan con diagnóstico y tratamiento”. En este sentido, Ávila aclaró que este año la campaña sanitaria para prevenir esta problemática está abocada a prevenir y tratar la obesidad mediante “la incorporación de hábitos de vida saludable: hacer actividad física, evitar el sedentarismo, el tabaquismo, comer sano, descansar”. Con estas acciones, “disminuye la morbimortalidad de la enfermedad”.

En la provincia el aumento de casos de enfermedad renal (2,7 por ciento según ENFR 2013), explicó el profesional, “coincide con el incremento de personas que padecen diabetes, presión alta y obesidad”. Asimismo “al haber mayor cantidad de personas con enfermedad renal crónica, aumentan los casos que requieren un tratamiento de diálisis y, en última instancia, trasplante”.

Las “enfermedades crónicas comparten factores de riesgo comunes: diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, colesterol elevado y consumo de alcohol”, indica la ENFR 2013. De ahí el valor de la prevención y la educación para la salud.

Ante los riesgos de enfermedad renal en diabéticos, hipertensos, obesos, adultos mayores o familiares de enfermos renales, se recomienda la consulta nefrológica o solicitar al médico de cabecera la realización de análisis de sangre que miden la función de los riñones.

Ávila recomienda que, tras la detección de alguna patología renal, “el seguimiento nefrológico va a evitar complicaciones y en el caso de que los riñones no trabajen más, la persona entre de manera cuidada y programada a un tratamiento sustitutivo de la función renal”.

El especialista precisó que “el objetivo del nefrólogo es que el paciente no llegue nunca a diálisis”. No obstante aclaró: “Pero a veces las enfermedades progresan a pesar de los cuidados. Muchas veces es porque la persona no toma conciencia de su enfermedad, sobre todo en los casos de diabetes e hipertensión, enfermedades que no duelen, no sangran, no pican, y silenciosamente van lastimando los riñones”.

Cifras elocuentes

-La enfermedad renal crónica afecta al 10 por ciento de la población mundial.

– En Argentina, el 10 por ciento de los habitantes padece ERC y la mayoría desconoce esta condición.

– El 2 por ciento de la población está en alto riesgo de presentar algún evento cardiovascular o evolucionar hacia la diálisis y la necesidad de trasplante.

-Más de 20.000 personas fallecen por causas relacionadas a la enfermedad renal crónica cada año en el país.

