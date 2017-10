Crónica de un debate histórico sobre género en Cdelu

Tres candidatas a diputadas nacionales por Entre Ríos debatieron en Concepción del Uruguay sobre su agenda en cuestiones de género. Fue organizado por el colectivo feminista “Ni Una Menos” de La Histórica. Carolina Gaillard (Somos Entre Ríos); Verónica Magni (Partido Socialista-Encuentro Social) y Nadia Burgos (Nueva Izquierda) dieron el presente. Alicia Fregonese (Cambiemos) no participó.

Informe: JORGE RUBÉN DÍAZ y VALENTÍN BISOGNI

Fotos: CLARA CHAUVÍN

Fue una noche histórica en Concepción del Uruguay. Mientras una gran parte de la población estaba pendiente de un resultado de fútbol, otros optaron por acercarse al salón del Rectorado de la UNER, o lo siguieron por internet, para ser parte del primer debate-exposición de las candidatas a diputadas nacionales entrerrianas para que cuenten qué harán en el Congreso Nacional, en caso de ser electas, sobre cuestiones de género.

Una de las organizadoras fue interpelada por el horario del debate, que coincidió en simultáneo con el partido que jugaba la Selección Argentina de fútbol por las eliminatorias,-“¿No les restará audiencia?”, su respuesta fue corta como concreta, -“No pudimos correrlo, pero…todo bien con el Mundial pero hay una mujer muerta cada 18 horas. Al que le importe el tema va a ir igual”, y si, el salón estuvo colmado: el tema a muchos y muchas les importa más que un resultado deportivo.

En principio habían sido convocadas cuatro candidatas, una por cada lista que competirán el 22 de octubre para representar a los entrerrianos en el Congreso de la Nación. Fueron tres a la cita, la silla vacía la dejó Cambiemos porque la candidata Alicia Fregonese decidió no participar, aunque no se aclaró si fue porque no quiso dar explicaciones por las políticas -o falta de ellas- del Gobierno nacional sobre el tema, o no tiene demasiada formación al respecto, aunque en ese sentido hay que decir que de las tres participantes del panel, también la candidata de “Somos Entre Ríos”, tuvo que dar la cara por el Gobierno provincial como la etapa kirchnerista, ya que ella fue electa diputada nacional en el 2013, y lo hizo sin mayores problemas.

PROPUESTAS Y CHICANAS

La charla tuvo propuestas concretas e interesantes. De acuerdo a lo pautado por la organización, cada una de las candidatas tuvieron tres minutos para expresarse sobre los siguientes tópicos: Mujeres y trabajo; violencia de género; salud sexual y reproductiva; educación sexual integral. Después tuvieron otros noventa segundos para explayarse sobre lo que quisieran y por último hubo preguntas del público presente.

Como buenas políticas que son tampoco faltaron cruces y chicanas. En ese punto la candidata de la Izquierda estuvo más picante cuando les enrostró a Magni y Gaillard que los demás integrantes de sus listas tienen poco compromiso con la temática, que si bien confiaba en ellas no creía que tengan los votos suficientes para alcanzar la banca, y que ella era la única en condiciones de hacerlo. Magni recogió el guante y sutilmente le enrostró la falta de acompañamiento de la Izquierda en el Congreso Nacional sobre el proyecto de la ley de paridad de género que se está tratando en estos días.

PUNTO POR PUNTO DEL DEBATE

Mujeres y trabajo

Magni: “Son varios las problema que debemos enfrentar. La estadística demuestra que de las tareas domésticas como en el caso del cuidado de ancianos y niños, el 76 por ciento lo hacen las mujeres”. Pidió que el Estado tome cartas en el asunto y citó en el caso del Uruguay que tiene una ley de “Cuidados”.

Gaillard: “Hay que bregar para que se incluya en el presupuesto las partidas económicas necesarias para que se lleven adelante las políticas correspondientes. Bregamos por la igualdad de hombres y mujeres pero entendemos que somos diferentes”. Al igual que Magni quiere la ley de “Cuidados”.

Burgos: “Las mujeres, ‘travas’ y las trans no participamos de manera igual en el mercado laboral. Sufrimos la doble presión. Los patronales cuando nos contratan lo hacen en las peores condiciones. Nos contratan para los trabajos más precarizados. Hay un Estado y empresarios que avalan este sistema”.

Violencia de género

Burgos: “Cada 18 horas hay víctimas de feminicidios. Debemos denunciar al patriarcado y al sistema capitalista, que siguen reproduciéndose en los medios masivos de comunicación”. Pidió la separación de la Iglesia del Estado.

Gaillard: “Pedimos más penas. Es un tema para abordarlo de manera integral, la Justicia tiene fallos con miradas machistas. No se puede analizar desde caso particulares, incluso las mujeres naturalizamos las conductas machistas, como jugar con las muñecas y el varón con los autitos. Es importante que seamos conscientes que vivimos una sociedad machista”. Pidió trabajar con perspectivas de género en las escuelas.

Magni: “En nuestra región el Estado nos viene estimulado que hagamos denuncias, y cuando las hacemos nos desampara. Con Daniela Vera presentamos el proyecto de la declaración de ‘Emergencia de violencia de género’ para que se trate en la cámara legislativa entrerriana. Allí pedimos mayor presupuesto para la construcción de hogares-refugios”. Incluso recordó que en su etapa como concejala de Concepción del Uruguay, fue autora de un proyecto para la creación de un refugio y una oficina en el Hospital para que se tomen las denuncias, “pese a ser aprobadas al día de hoy no se cumplió por falta de voluntad política del PJ gobernante”.

Salud sexual y reproductiva

Gaillard: “Existe una ley a nivel nacional que no fue reglamentada, es una lástima que no esté la candidata de Cambiemos para explicarlo. Tenemos una buena ley de salud sexual y procreación responsable, donde se pueden consultar y asesorarse. La legislación está. Hay provincias que no han adherido, Entre Ríos si lo hizo” aclaró. “Soy firmante del proyecto de ley de interrupción de embarazo voluntario. El aborto legal y gratuito es un derecho”.

Burgos: “Para hablar de salud sexual y reproductiva debemos tener en claro desde donde hablamos. Nosotros denunciamos el colapso de los hospitales que se caen a pedazos, denunciamos la privatización de la salud. La salud es un derecho y no un negocio. La salud se viene deteriorando desde hace años y no desde hace poco. Las mujeres jóvenes y pobres son lo que más lo sufrimos, por eso necesitamos el aborto legal y cuidado en los hospitales. Respetamos la libertad de culto pero cuestionamos la injerencia de la Iglesia”.

Magni: Citó al médico René Favoloro que sobre el aborto dijo textualmente en 1998: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en Sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia, y sólo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”. Además aportó como dato que: “Se producen medio millón de abortos clandestinos en el país”.

Educación sexual integral

Gaillard: “Tenemos la ley 26150 del año 2006 que costó mucho. Salta hasta el año pasado no había adherido. Imaginen la resistencia de la Iglesia al respecto. Está muy vinculado salud sexual y educación: no estoy de acuerdo con el dicho de que la sociedad no está preparada; yo creo que la sociedad está preparada, los que no estamos son los políticos pensando en un voto más o un voto menos” reflexionó. “El Estado debe garantizar las mejores condiciones, debemos legislar con mayor amor que con temor”.

Magni: “Cada 5 minutos nace un bebé de una madre menor de 20 años. Lo que significa un doble esfuerzo: estudiar y trabajar a la vez de criar a sus hijos. No alcanza que los gobiernos nacionales anuncien planes y programas, hay que cumplirlos”. Y lo comparó como contrapartida a lo que realiza la provincia de Santa Fe “donde se respetan en la práctica esas políticas como en el caso del ‘parto respetado’. Son cosas concretas, hay que tener voluntad política de cumplirlas más que de hacer permanentes anuncios”.

Burgos: “Partimos de la base que debemos apoyar a la educación estatal”. Pidió un congreso pedagógico nacional “para salir de la crisis educativa”. Citó el caso del Consejo General de Educación de Entre Ríos que “dan capacitaciones sin perspectivas de género”. Y destacó que en las instituciones que si lo hacen es gracias a los docentes, directivos y estudiantes que “se ponen al hombro esas capacitaciones. La educación sexual reproductiva no solamente es los anticonceptivos” remató.

Últimas propuestas

Magni: “Desde que existe el cupo de género, la agenda de género en el parlamento creció, es una realidad. Nos gustaría quitar el IVA a los elementos de higiene femenino. Son proyectos concretos. No alcanza con las simbologías, necesitamos avanzar en sonoridad, convencidas que en la hermandad de las mujeres podemos avanzar”. Celebró que “el Congreso trate en estos días el proyecto de ley del bloque socialista sobre la paridad de género en la composición de las Cámaras Legislativas. Tiene el acompañamiento de casi todos los bloques, salvo la Izquierda que adelantó que no apoyará”.

Gaillard: “Avanzamos en la ley 26150, leyes como la del matrimonio igualitario y de identidad de género, entre otras. Con las leyes solas no alcanza, hemos ganado en visibilizar la lucha de género. Lograr avanzar en la ley de paridad fortalecerá la democracia”. Y por último agregó que: “Los países que han legalizados el aborto no disminuyeron la cantidad pero si las muertes”.

Burgos: Rescató la organización del debate porque gracias a esta actividad les “quitan las caretas a los que se sacan la foto con el ‘Ni una menos’ pero luego no pueden sostenerlo en las propuestas y actitudes”. Si bien reconoció las tareas de sus adversarias Magni y Gaillard no ahorró críticas a los demás integrantes de sus respectivas listas: “De Juan José Bahillo ya sabemos cuales son sus respuestas sobre la temática del aborto. Mayda Cresto dijo públicamente que está en contra del aborto. Gustavo Zavallo votó en contra del matrimonio igualitario, a Emilio Martínez Garbino le da escozor hablar de las cuestiones de género”, enumeró. Además se dio el tiempo para chicanearlos en que ambas no llegarán al Congreso, “es la posibilidad que la quinta diputada sea una mujer, trabajadora y de izquierda”. No obstante vaticinó que “pase lo que pase seguiremos luchando después de octubre”.

19 APOSTILLAS Y CONSIDERACIONES QUE DEJÓ EL DEBATE

1: La moderación estuvo a cargo de las periodistas Andrea Sosa (Revista Riveras – UNER) y Soledad Martínez (LT11).

2: Entre el público estuvieron presentes militantes de las organizaciones feministas locales “Ni Una Menos” y “Brujas Insurrectas”.

3: Las militantes de “Brujas Insurrectas” aplaudieron intervención de Nadia Burgos.

4: La gran ausente fue Alicia Fregonese, la candidata de Cambiemos que no asistió ni envió a ninguna otra candidata a debatir en su reemplazo.

5: El ex diputado nacional Héctor Polino, referente del socialismo, y titular de la Ong “Consumidores libres” estuvo acompañando a Verónica Magni sentado en la primera fila.

6: La concejala Viviana Sansoni (PJ) fue parte del público escuchando atentamente las disertaciones del panel.

7: Militantes del PJ, PS y MST aplaudieron a sus respectivas candidatas luego de cada intervención.

8: Concientización: el público presente recibió un volante sobre la “Ley Nacional 26.485” de Protección Integral de Mujeres y el cuadernillo “Empoderate. Cuando el feminismo avanza”. Ambos materiales fueron confeccionados por “Ni Una Menos”.

9: El salón “Teatro 1 de Mayo” estuvo colmado de público.

10: Dirigentes cooperativistas de la filial local del Banco Credicoop se acercaron a las candidatas, finalizado el debate, y entregaron un documento de la confederación “Cooperar” sobre el compromiso legislativo con el movimiento cooperativista.

11: Magni y Burgos portaron el pañuelo verde de la Campaña Nacional por la Despenalización y Legalización del Aborto.

12: Preguntas del público: mediante birome y papel las organizadoras dieron al público la posibilidad de hacer preguntas por escrito a las candidatas.

13: Las integrantes de “Ni Una Menos” portaron pañuelos violetas, color que identifica la lucha contra la violencia de género.

14: Luego de las exposiciones las candidatas fueron respondiendo preguntas del público.

15: Burgos leyó sus exposiciones

16: Del cien por ciento del auditorio, un sesenta por ciento era femenino.

17: Una pregunta del público se refería a medio ambiente y las papeleras. Fue descartada por las conductoras dado que no tenía nada que ver con el debate.

19- En el público no hubo referentes ni dirigentes de la Unión Cívica Radical ni del PRO.

