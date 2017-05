El Gobernador recibió a los padres de Micaela y se comprometió a trabajar con la flamante Fundación

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro este viernes con los padres de Micaela García, Néstor García y Andrea Lescano, y les ofreció realizar un trabajo en conjunto entre el Estado provincial y la fundación que recientemente se conformó para continuar la ayuda social que brindaba la joven en Concepción del Uruguay.

Allí se conoció que el gobierno provincial ofrecerá un abogado querellante a la familia de Gisela López, otra víctima de femicidio en Santa Elena.



Junto al ministro de gobierno, Mauro Urribarri, y la senadora nacional Sigrid Kunath, el gobernador recibió este viernes a los padres de Micaela García, la joven de 21 años violada y asesinada en Gualeguay en abril pasado, y les transmitió que, tal como lo habían solicitado públicamente, el gobierno provincial pondrá un abogado querellante a disposición de la familia de Gisela López, otra joven víctima de femicidio en abril de 2016 en Santa Elena.

“Fundamentalmente nos pusimos de acuerdo en dos aspectos: primero en trabajar en todo lo que se requiere para mejorar la estructura tanto de la parte judicial, legislativa y el Poder Ejecutivo para, por un lado, prevenir que hechos aberrantes de esta naturaleza, como lo que ocurrió con Micaela o con Gisela hace un tiempo atrás en Santa Elena, no queden impunes, que tengan su castigo, y para esto se necesita que haya fiscales y jueces realmente comprometidos en estos hechos que no tienen que suceder en nuestras sociedades. Y por otro lado que exista un marco legal que tienda a proteger a los ciudadanos y de la parte del Poder Ejecutivo el mejorar nuestras instituciones también para poder llegar en tiempo y forma a evitar hechos que después nos causan tanto dolor, tantas heridas”, comentó el gobernador.

“Fue una reunión muy positiva, que nos genera un compromiso mutuo de trabajo”, afirmó a modo de balance el mandatario.

Tras el encuentro, Néstor García comentó: “Muchas de las cuestiones que vinimos a plantearle al gobernador las tenían pensadas y otras están ejecutándose” y agregó que se nota “un compromiso del Estado provincial de acompañar nuestra lucha y nuestra fundación. Dentro del dolor nos vamos muy satisfechos”.

Luego celebró que el gobierno provincial haya dispuesto ofrecer un abogado querellante para la familia de Gisela López, “a raíz del traspié judicial que tuvieron, ya que la justicia absolvió a los tres imputados del caso. Se va a apelar, la procuradora adjunta manifestó que el jurado no hizo una evaluación correcta de las pruebas, lo va a tratar la Cámara y para eso van a poner un abogado querellante. Nos parece que esto es necesario y también pedimos que no sea una decisión aislada para este caso, sino que se sistematice, que las víctimas tengan la posibilidad de tener un abogado querellante, como tenemos nosotros en el caso de Micaela, y que eso no dependa de la situación socio-económica de la familia. Si el imputado tiene un abogado defensor de oficio por qué la víctima no tiene un abogado querellante que pueda defender sus intereses. El gobernador estuvo de acuerdo con eso, estuvo de acuerdo con varias cosas que le planteamos, y no sólo estuvo de acuerdo sino que ya lo tenían pensado y están haciendo una serie de modificaciones que son las que estamos pidiendo por los medios insistentemente, así que nos da esperanzas de que a través de estas decisiones y el compromiso que tomó el gobernador se pueda ir cumpliendo el sueño de Micaela de tener una sociedad mejor”.

Por su parte, Andrea Lescano pidió a todas las mamás de víctimas de femicidio que “desde el dolor empecemos a hacer cosas positivas y no quedarnos a llorar en nuestras casas porque eso no beneficia a nadie. Nosotros desde nuestro dolor salimos adelante por las personas que nos quedan, por nuestras vecinas, nuestras amigas, tenemos que seguir luchando”.

Consultada sobre la fundación que impulsaron, dijo que por estas horas presentarán la documentación para obtener la personería jurídica. “Se conformaron distintas comisiones para trabajar, como legales, perspectiva de género y salud, entre otras. también se designó un coordinar para organizar el trabajo”, precisó. Cabe mencionar que la entidad abrió un comedor y merendero y tiene asiento en Villa Mandarina, de Concepción del Uruguay.

“El gobernador se comprometió a trabajar fuertemente con Desarrollo Social en distintos programas porque nuestra fundación tiene como objeto principal la equidad social a través de la inclusión, entonces vamos a brindar oficios, principalmente a mujeres para que así puedan lograr independencia económica y no estar dependiente de un hombre ni tampoco soportar una violencia familiar”, dijo finalmente la mamá de Micaela.

