El Lobo empató de local y sigue sin ganar en el Torneo Federal A

Por la tercera fecha de la zona 3 del Torneo Federal A, Gimnasia y Esgrima empató en el Hermanos Núñez 1 a 1 frente a Unión de Sunchales. Pablo Gaitán a los 10 del primer tiempo abrió el marcador para la visita, el empate fue a los 18 del segundo tiempo por medio de Lautaro Robles.

Informe: EL MIÉRCOLES DIGITAL

El partido fue pobre en calidad de juego durante los 90 minutos. En el Lobo, Leguizamón -salvo con algunas intervenciones- estuvo apagado, no acertó ni en los tiros libres; y cuando su figura cae no aparece sustituto. Con su ingreso Cristian Fornillo insinuó algo, incluso una patriada suya terminó en el empate de Lautaro Robles, que debutó como goleador, del ex Depro se espera eso: goles, para eso lo trajeron.

Tendrá que seguir trabajando Carlos Roldán en este equipo, replantearse si es acertado jugar con línea de 3, Patricio Escott y Martín Comachi aprovecharon para ganar por el medio ante la falta de equilibrio, de hecho la línea defensiva terminó amonestada de manera completa.

Ahora Gimnasia deberá salir de casa otra vez, cuando el miércoles visite a las 20.30 a Douglas Haig de Pergamino.

ALGUNOS TESTIMONIOS

Tras el pitazo final, algunos jugadores locales enfrentaron los micrófonos de los periodistas radiales y dejaron sus impresiones: Diego Farias quien no gravitó en su puesto dijo que: “Todos los partidos serán duros, esto es largo hay que seguir insistiendo”.

Fornillo, que provocó un cambio de actitud con su ingreso analizó “desde el primer minuto se vio lo que propusimos cada equipo. Fuimos amplios dominadores. El gol les facilitó las cosas a ellos, se nos hizo difícil porque se metieron atrás pese a que los desbordábamos de todos lados”.

Por su parte Jorge Scolari, de buen partido, lo más regular en el funcionamiento sostuvo que: “Era el debut y era la oportunidad de dejar los 3 puntos acá pero no se pudo, es triste. Estábamos bien parados y una jugada aislada complicó el panorama de lo que habíamos programado. Fuimos a buscarlo y pudimos empatarlo”.

LA SÍNTESIS

GIMNASIA Y ESGRIMA 1

Martín Góngora

Jorge Scolari (A)

Jonathan Benítez (A)

Nicolás Torres (A)

Leonel López

Maxi Rodríguez

Pablo Andrés Vercellino

Diego Farías

Juan Ferreyra

Lautaro Robles

Luciano Leguizamón (A)

DT: C. Roldán.

Gol: Lautaro Robles a los 18 del ST. Jugada de Fornillo tras recibir de Leguizamón quien buscó el buscapié para Robles.

Cambios: Correa por Ferreyra, Fornillo por Leo López; Nicolás Musico por Maximiliano Rodríguez.

Suplentes : Leo Olivera, Emiliano Lazza, Emanuel Piñón, Sergio Umpiérrez.

UNIÓN DE SUNCHALES 1

Diego Aguiar (A)

Rodrigo López Alba

Miguel Yuste

Maximiliano Sola

Lucas Medina (A)

Pablo Gaitán

Diego Cálgaro

Rodrigo Martin

Cristian Gaitán (A)

Patricio Escott (A)

Martín Comachi.

DT: Adrián Tosetto.

Gol: Pablo Gaitán de cabeza a los 10 del PT.

Cambios: Leonardo Moino por Martín; Nicolás Vitarelli Góngora por Escott, Emanuel Lazzarini por Pablo Gaitán.

Suplentes: Facundo Buenavida, Jonathan Baez, Sebastián Mandrilli, y Facundo Cabral.

Cancha: Hermanos Núñez .

Arbitro: Carlos Boxler (Casilda)

Asistentes: Alejandro Schneller (Ceres) y Matías González (San Francisco)

RESULTADOS

Viernes 29 de Septiembre Libertad (S) 1 3 Sp. Las Parejas Sp. Belgrano (SF) 3 2 Atl. Paraná Gimnasia (Entre Ríos) 1 1 Unión (S) Central Cba (SdE) 1 1 Defensores (P)

ESTE SÁBADO SE COMPLETA

Sábado 30 de Septiembre 17:00 Defensores (VR) Douglas Haig

POSICIONES

ZONA 3

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Central Cba (SdE) 7 3 2 1 0 6 3 3 2 Defensores (VR) 6 2 2 0 0 4 0 4 3 Sp. Belgrano (SF) 6 3 2 0 1 7 8 -1 4 Defensores (P) 5 3 1 2 0 6 3 3 5 Sp. Las Parejas 4 3 1 1 1 4 4 0 6 Douglas Haig 3 2 1 0 1 3 3 0 7 Libertad (S) 3 3 1 0 2 3 5 -2 8 Gimnasia (Entre Ríos) 2 3 0 2 1 2 3 -1 9 Atl. Paraná 1 3 0 1 2 2 5 -3 10 Unión (S) 1 3 0 1 2 1 4 -3

Deja tu comentario

comentarios