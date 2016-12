El Lobo está de vacaciones pero ya tiene fixture para el 2017

Tras no cumplir su objetivo de entrar a la zona campeonato y estar destinado a la Reválida, el plantel de Gimnasia tiene vacaciones hasta el 5 de enero, fecha en que se juntarán de nuevo para encarar la nueva etapa y pensar en el debut el 29 de enero ante Sol de América de Formosa en condición de visitante. Aún no se confirmaron bajas ni refuerzos en el equipo de Carlos Roldán, quien terminó de todas formas con una sonrisa por los tres triunfos consecutivos finales.

En el sorteo del nuevo fixture Gimnasia disputará la zona Z junto a Sol de América de Formosa, Guaraní Antonio Franco de Posadas, Defensores de Pronunciamiento, Libertad de Sunchales y Sportivo Belgrano de San Francisco.

El programa será el siguiente:

ZONA C – PROGRAMA

1ªfecha – (29/01/17)

Sol de América vs. Gimnasia

Sp. Belgrano vs. Guaraní

DePro vs. Libertad

2ª fecha (05/02/17)

DePro vs. Sol de América

Libertad vs. Sp.Belgrano

Guaraní vs. Gimnasia

3ª fecha (Sábado 11/02/17)

Sol de América vs. Guaraní

Gimnasia vs. Libertad

Sp.Belgrano vs. DePro

4ª fecha (Miércoles 15/02/17)

Sp.Belgrano vs. Sol de América

DePro vs. Gimnasia

Libertad vs. Guaraní

5ª fecha (19/02/17)

Sol de América vs. Libertad

Guaraní vs. DePro

Gimnasia vs. Sp.Belgrano

6ª fecha (26/02/16)

Gimnasia vs. Sol de América

Guaraní vs. Sp.Belgrano

Libertad vs. DePro

7ª fecha( 05/03/17)

Sol de América vs. DePro

Sp. Belgrano vs. Libertad

Gimnasia vs. Guaraní

8ª fecha (12/03/17)

Guaraní vs. Sol de América

Libertad vs. Gimnasia

DePro vs. Sp.Belgrano

9ª fecha (19/03/17)

Sol de América vs. Sp.Belgrano

Gimnasia vs. DePro

Guaraní vs. Libertad

10ª fecha (26/03/17)

Libertad vs. Sol de América

DePro vs. Guaraní

Sp.Belgrano vs. Gimnasia

Deja tu comentario

comentarios