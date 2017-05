El Socialismo quiere un “Frente Progresista Entrerriano”

Se acercan los plazos de cierres de alianzas y algunos partidos políticos empezaron a encarar las negociaciones en ese sentido. Desde el Partido Socialista no ahorran críticas al gobierno provincial y nacional, aseguran que: “Se debaten en disputas estériles y descalifican aquellos pensamientos que difieren de sus intereses. Ambas márgenes de la grieta, se eligen como héroe y villano en un razonamiento binario que no le está haciendo bien al país ni a la provincia, y fundamentalmente no le está resolviendo a los sectores más pobres ni al pueblo trabajador” indicaron.

De acuerdo a lo que informaron mediante un parte de prensa desde esa fuerza política “con actos y celebraciones el Socialismo de Entre Ríos conmemoró el `Día internacional de las y los trabajadores´ en los centros socialistas de la provincia. En ese marco propone avanzar en un `Frente Progresista Entrerriano´, distinto a los dos oficialismos , el nacional y el provincial”.