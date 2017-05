Empieza el quinto curso intensivo de navegación a vela

Se realizará desde el jueves 18 de mayo al 22 de junio. Durarán 32 días con clases prácticas y un repaso en julio. Habrá 12 plazas disponibles. El arancel es sin cargo. Es para ambos sexos entre 18 a 55 años. La primera clase teórica será el 18 de mayo 21 horas en calle Seguí 230.

Navegación: prácticas todos los días posibles, con buen pronóstico, por la tarde. Días de semana y fines de semana. Eventualmente algún paseo a Colón o lugares cercanos, durmiendo a bordo. Los horarios se respetan “a rajatablas”.

Según explicó el responsable de esta actividad, Enrique Demichele, “este curso no es para tomar sol o pescar -cosa que haremos, también, claro, como actividad extra- sino para generar destrezas en la navegación a vela de recreo y competitiva. Los conocimientos obtenidos facilitarán el desempeño en los exámenes oficiales, si alguien quiere o necesita rendirlos, pero el curso no otorga carnets de ningún tipo”.

Objetivos: entusiasmar a los cursantes con el deporte de la navegación a vela, conformar uno o dos grupos de tripulantes para compartir la navegación competitiva y de paseo, acompañar a los inscriptos en el ingreso al mundo de la navegación a vela, para que puedan luego lograr un desarrollo en la actividad, en forma autónoma.

Otras recomendaciones que realiza es: “Saber nadar, no padecer pánico, claustrofobia ni agorafobia, ser capaz de convivir en espacios reducidos por varios días, tener camaradería, buen humor, respeto por las diferencias, tolerancia, gustar del silencio, la vida calma y el cuidado de la naturaleza. El aprecio por la seguridad a bordo es de máxima jerarquía. Al mismo tiempo es necesario cierto espíritu de superación y competencia, en la más estricta caballerosidad. En el río no hay Wi-Fi por ningún lado, ni psiquiatras para los abstinentes. Estar todo el día con el teléfono en la mano, impide trabajar con las mismas manos en las maniobras de a bordo, así que no deben anotarse si no pueden soltar el teléfono durante un par de horas. Tampoco si padecen alergias o reacciones severas a picaduras de insectos (mosquitos, tábanos, etc)”.

Inscripción:

Nombre

Edad

¿Padece alguna limitación física?

Celular – Waths App para comunicaciones diarias

Mail para envío de materiales de estudio:

Contar por qué te interesa esta capacitación:

Confirmo que deseo – puedo participar de los entrenamientos-prácticas por la tarde, y de las clases teóricas (11 en total) martes y jueves por la noche (21 a 22:30 hs. estrictamente puntual) entre 18/5 y 22/6 – 2017.

“Responder” a elmedicoauditor@hotmail.com o por w.a. 3442 640985

Quienes deseen obtener acreditaciones (no oficiales) deberán cumplimentar 70 por ciento de las clases teóricas y prácticas y responder los cuestionarios correspondientes.

PLANTEOS

Por ultimo contó porque hace esta actividad gratis: “Hay cinco respuestas posibles. a) me enseñaron a navegar hace 48 años y nadie me cobró nada, así que esto podría ser una devolución a la comunidad que me ha contenido. b) para sociabilizar con gente de otros círculos, muchas veces más joven que uno; c) para formar tripulaciones, navegar a vela y correr regatas, c) porque me gusta dar clases, d) porque no hay cuatro sin cinco, y a todos nos fue bien en los cuatro primeros cursos, por los que pasaron más de 80 alumnos”.

