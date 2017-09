En La Histórica presentaron el proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes

“Si en la Argentina delegamos la explotación de las comunicaciones sólo a la lógica de los mercados, una parte de la Argentina es inviable, solamente lo sería en tres o cuatro grandes centros urbanos; en el resto del país, si queremos producción local y actores con acceso a las comunicaciones. Tenemos que tener políticas públicas. Esos son los objetivos que esta ley busca” sintetizó Martín Becerra.

Informe: Redacción de El Miércoles Digital

El objetivo es ponerles límites a la concentración de medios de comunicación y democratizar el acceso a la información. Expusieron los especialistas Martín Becerra (Doctor en Ciencias de la Información, investigador CONICET) y Guillermo Goldstein (Abogado, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y Propiedad Intelectual).

En la mesa de la sala 1º de Mayo del Rectorado de la UNER los acompañaron la candidata a diputada nacional Verónica Magni y la actual diputada nacional por Santa Fe, Alicia Ciciliani, una de las impulsoras de la iniciativa legislativa, ambas del Partido Socialista.

En principio el proyecto de ley contempla crear el marco regulatorio para los medios audiovisuales, internet y las telecomunicaciones dentro de una misma norma. Entre los principales puntos, el texto establece límites a la concentración de medios, otorga registro único para brindar todos los servicios excepto audiovisual y telefonía para los cuales se necesitará licencia, estipula que el espectro se otorgará únicamente mediante licitaciones y no por asignación directa. Y además, prevé definir con mayor precisión el cuadro de atribución de bandas de espectro y la instancia de consulta pública para implementar cambios.

En parte de lo que fue su exposición, Becerra señaló que: “Es un proyecto que tiene en cuenta la cohesión social, el federalismo, la cooperación, evitar el abuso del poder dominante, claramente pone límites a la propiedad, prioriza al sector de medios y actores sin fines de lucro, sean comunitarios, alternativos o cooperativos” enumeró.

“Además establece un rol fundamental para la empresa Arsat, que tiene un valor estratégico porque es el activo que tiene el Estado para llevar la conectividad a las zonas más alejadas. Su filosofía es que plantea básicamente que no todo es mercado, este es un punto central que vale para las comunicaciones, la salud y la educación, es decir si en la Argentina delegamos la explotación de las comunicaciones sólo a la lógica de los mercados como se dice mucho últimamente, una parte de la Argentina es inviable, solamente lo sería en tres o cuatro grandes centros urbanos, en el resto del país, si queremos producción local, actores con acceso a las comunicaciones tenemos que tener políticas públicas, esos son los objetivos que esta ley busca. Somos conscientes que las tecnologías que regula el proyecto de ley tiene una renovación e innovación vertiginosa, y eso es general, es global, en cualquier país del mundo donde se quieren renovar las comunicaciones convergentes el riesgo de quedar obsoleto, es un riesgo cierto porque todos los días hay novedades en el campo de las comunicaciones, así que también hemos previsto mecanismos de actualizaciones, participativa para que no quede obsoleta. Es una provocación, una apertura al debate público para que si otras agrupaciones políticas, si alguna vez deciden ponerse las pilas, cumplir con su mandato y proponer iniciativas en el Congreso de la Nación tengan a este proyecto de referencia. Es una contribución al debate público y es para marcarle la cancha a cualquier proyecto que haya en el Congreso de la Nación porque deberán tenerlo de referencia, porque acá hay derechos que se consolidan, una laboriosa técnica de resolución que son específicos que propone integrar a las telecomunicaciones y no solo a los medios audiovisuales lo cual implica una multiplicación de aportes para que se produzca contenidos fuera del área metropolitana de Buenos Aires” indicó el especialista.

