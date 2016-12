Ignacio Davico y Facundo Medina Reyes analizaron el último éxito de Rocamora

Con angustia y en tiempo suplementario Tomás de Rocamora derrotó el lunes por un doble a La Unión de Colón, en su último juego del año por la Conferencia Sur del TNA. El base Ignacio Davico, quien anotó puntos valiosos en el cierre del período regular y convirtió los dos libres del triunfo, y Facundo Medina Reyes, goleador del equipo, hablaron sobre el partido y lo que viene. El plantel quedó licenciado el martes y retornará a las prácticas el lunes 2 de enero por la noche.

“Me quedo con que ganamos el partido y me parece que eso es lo más importante. Otra vez el nerviosismo nos invadió como contra Gimnasia, por ahí el no estar tan acostumbrados a ganar y la racha negativa juegan en la cabeza. Tampoco ligamos, a ellos en un momento se les abrió el aro y empezaron a meter todo. Destaco que el equipo tuvo la hombría de revertir el resultado cuando nos pasaron y eso en casa no es fácil”, comenzó diciendo Nacho Davico, quien cerró su planilla con 16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias.

El base se refirió luego a cómo jugó el equipo, fundamentalmente en el último cuarto. “Pienso que todo equipo tiene que trabajar para extender sus buenos momentos y maquillar los no tan buenos. Nosotros tenemos lagunas muy grandes y los buenos pasajes son pocos pero, gracias a Dios, nos alcanzó para ganar estos dos últimos partidos”, manifestó.

El autor de los libres que le dieron el triunfo al equipo no ocultó su alegría por la victoria que se logró. “Es lo que deseábamos todos, nadie se quería ir de acá con una derrota así que estamos muy contentos por eso”, dijo. Y agregó: “Ahora vamos a descansar y disfrutar de la familia pero no hay que desenchufarse del todo porque es solo un receso y hay que seguir enfocados en que tenemos un enero muy complicado con partidos ante Estudiantes, Parque Sur, Olimpo y Viedma”.

El uruguayo Facundo Medina Reyes, quien por segundo juego consecutivo terminó como máximo anotador, señaló a su turno: “Este era el objetivo que salimos a buscar para irnos contentos a nuestras casas”. El escolta sumó 18 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. “Creo que nos distrajimos, dejamos de hacer lo que teníamos que hacer, pecamos en algunas cosas por ser jóvenes y si bien se nos pudo escapar el partido cuando forzaron el alargue por suerte pudimos cerrarlo”, comentó a modo de análisis.

El jugador uruguayo de 22 años coincidió después en que este tipo de baches en otros juegos el equipo los pagó con derrota. “Obviamente que sí. Hay otros equipos que son más fuertes, la tabla así lo muestra, y contra ellos no podemos dejar pasar las oportunidades”, reflexionó.

“Veníamos de un bajón anímico y teníamos que empezar a escalar en las posiciones porque estábamos abajo. Ahora nos vamos contentos a este receso y volveremos con las pilas puestas”, aseguró después.

Medina Reyes cerró refiriéndose a lo que significó este triunfo previo al receso al receso y antes del regreso a las prácticas. “Todos esperábamos poder estar con nuestras familias para venir con energías nuevas y por suerte terminamos de esta manera”, concluyó.

Nota: Mauricio Galarza (Prensa Rocamora)

Fotos: Carlos Gustavo Lozano

