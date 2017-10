Inflación: Magni propone quitar el IVA de la canasta básica y de los productos de higiene femenina

Dijo que está convencida que solo estimulando el cooperativismo habrá una alternativa al modelo de concentración de poder que, como consecuencia, abandona a la soledad a los microemprendedores.

Las declaraciones de Verónica Magni, candidata a diputada nacional por el PS-Encuentro Social, fueron en el marco de las recorridas por los supermercados de la ciudad junto al reconocido cooperativista, dirigente socialista, ex legislador nacional, y referente de la Ong “Consumidores Libres”, Héctor Polino.

La visita de Polino, además del proselitismo, estuvo planteada a la cuestión de los precios y la inflación, realidad que golpea a nuestra ciudad del mismo modo que al resto del país.

Polino es conocido en todo el país por su defensa de los derechos de los consumidores. En el diálogo que mantuvo con quienes lo reconocían y se acercaban para consultarlo, coincidían en la injusticia que resulta un impuesto regresivo como el IVA, que grava con el mismo 21 por ciento a los ricos como a los pobres, en los productos de la canasta básica de alimentos. Magni se comprometió a luchar, si accede a la banca, en eliminar ese 21 por ciento de IVA.

La candidata y ex concejala socialista uruguayense también insistió en quitar el mismo impuesto a los productos de higiene femenina, “algo que no tenemos por qué pagar las mujeres ya que no elegimos esa condición” reflexionó.

DESPIDOS Y DOMINGOS SIN DESCANSOS

Polino y Magni expresaron su solidaridad con los empleados despedidos del ex supermercado San Justo que fue vendido a una empresa de capitales extranjeros (chinos).

En ese sentido también lamentaron la decisión judicial que vuelve a obligar a los trabajadores a concurrir los domingos “lo que contradice la cultura de respeto que existe desde hace muchos años por el descanso dominical en nuestra localidad, y desconoce una ordenanza sancionada hace poco tiempo atrás. La justicia amparó el reclamo de los empresarios de las grandes cadenas en vez de los trabajadores” reprocharon.

La candidata Magni, quien secunda a Emilio Martínez Garbino en la lista 50, destacó que la trayectoria de Héctor Polino y la de otros legisladores nacionales socialistas en esa materia, como Alfredo Palacios por ejemplo, “guían su vocación política con compromiso por estas causas y otras como el cooperativismo, en respuesta al modelo de concentración de poder y abandono a la soledad de los microemprendedores”.

En cuanto a Polino también reconoció y enumeró algunas de sus luchas para “el acceso a la vivienda de la clase media; el 82 por ciento móvil y la no extensión de la edad para acceder a las jubilaciones; la ley que protege a los inquilinos, entre otros proyectos de ley propios o ajenos sobre los que debería trabajar un representante de los/as entrerrianas” aseguró.

