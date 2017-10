Informaron que esta semana comienzan las obras del “Plan de agua” y la nueva escuela técnica

El gobernador Gustavo Bordet y la empresa Traza SA firmaron este lunes los contratos que permitirán iniciar esta semana la segunda etapa del Plan Maestro de Agua y la construcción del nuevo edificio de la EET N° 3 “Miguel Ángel Marsiglia”.

Según informaron desde prensa de la Municipalidad, el intendente José Lauritto participó del acto de firma realizado en el salón de “Los Gobernadores” de la Casa de Gobierno, en Paraná, tras lo cual se refirió a la importancia de ambas obras para nuestra ciudad.

El gobernador Bordet aseguró que: “La Provincia está realizando un esfuerzo muy importante para garantizar el financiamiento de una obra como la mejora de la red de agua de Concepción del Uruguay, son casi 200 millones de pesos, y hay que destacar las gestiones del intendente Lauritto, que puso el acento en esta obra de infraestructura, necesaria para su ciudad”.

“Estas obras resultan de esfuerzo que hacemos desde el gobierno con fondos propios. Esto desmitifica que toda la obra pública se hace con recursos nacionales. Si hay algo que está realmente activo en la provincia, es el ritmo de obra que hemos impuesto. No sólo en obra pública, sino también en la atención en salud, entre otras cuestiones “, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet.

La segunda instancia del “Plan Maestro” se trata de “una obra de más 170 millones de pesos que la Provincia pagará íntegramente recurriendo a un crédito del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. La obra consiste en impermeabilizar un tanque que está en barrio 2 de Abril y construir un nuevo que estará en calle Tófalo, detrás del cementerio israelita. Además, dos grandes cisternas de almacenamiento y caños que permitirán llegar hasta 19 y 35 del Oeste. Es una obra gigantesca por el beneficio que producirá para 30 ó 35 mil uruguayenses”, expresó el Presidente Municipal.

Lauritto agregó que: “Los trabajos demandarán aproximadamente dos años de desarrollo y esperemos que en ese tiempo la gente la perciba, porque la verdad es una obra de respeto y dignidad porque todos sabemos lo que significa el agua para cualquier ser humano”.

El nuevo edificio escolar

Por otra parte, se firmó también el contrato para la construcción de un nuevo edificio escolar en la ciudad. Con 50.329.769 pesos de inversión, la obra “tiene un sentido muy importante para nosotros porque recrea la educación y el trabajo juntos, y sería el quinto edificio escolar nuevo que se construye en Concepción del Uruguay desde 2008”, manifestó Lauritto.

El ex Centro de Formación Profesional N° 1 se originó en la ex Escuela de Aprendices pero las condiciones edilicias actuales no resultan adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza, por lo cual la matrícula actual es de sólo 88 alumnos, en tanto el nuevo edificio tendrá capacidad para 400 estudiantes. Será construido en Villa Las Lomas Sur y Colonia Perfección Sur, “sector históricamente habitado pero al que se sumaron 682 viviendas y van a llegar 200 más, de modo tal que creo que el lugar está muy bien elegido”.

Contará con dos plantas que incluirán aulas, talleres, oficina técnica, laboratorios y depósitos, Salón de Usos Múltiples, playón deportivo, biblioteca, área para Centro de Estudiantes, sala de proyecto, entre otros sectores.

Una vez habilitado el nuevo edificio, la oferta educativa será de Técnico en Automotores y formación profesional de auxiliar en instalaciones eléctricas, herrero, auxiliar carpintero, mecánico de automotores de combustión interna, mecánico de transmisiones, mecánico en sistema de suspensión y dirección del automotor. Además se dictará una formación superior no universitaria de Técnico Superior en Mantenimiento Industrial. A propósito, el Intendente expresó: “estamos convencidos de que el vínculo trabajo-educación no puede cortarse, que aquí muchos chicos del sector oeste aprenderán sus oficios o serán futuros estudiantes de carreras afines, como Ingeniería”.

Comienzan las obras

El presidente de Traza, Mauro Pietroboni, adelantó que “la idea es comenzar las obras esta semana con la instalación de obradores y el acomodamiento del terreno”. El Plan Maestro se iniciará en barrio María Auxiliadora, detrás del cementerio israelita.

Además de la significancia que como obras tienen para la infraestructura de la ciudad, Pietroboni destacó que estas dos obras adjudicadas a la empresa de nuestra ciudad “asegura trabajo para operarios al menos entre un año y medio y dos años, estamos hablando de aproximadamente 200 puestos de trabajo de manera directa más lo que genera la obra pública: corralones, camioneros, compra de materiales, canteras; será un impacto muy importante para la ciudad”.

