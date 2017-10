José Eduardo Lauritto: “La gente vota por sus convicciones y su compromiso”

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, emitió su voto hoy al mediodía en la Escuela Nicolás Avellaneda. Allí el presidente municipal y referente político local de Somos Entre Ríos, Lista 501, destacó: “Este es un acto cívico importante que no puede dejar de ser valorado. Ya hemos tenido una elección primaria que ha sido un acto importante y este será el definitivo”.

Por CLARA CHAUVÍN, de la redacción de El Miércoles Digital

Fotos: C. CH.

Asimismo, Lauritto destacó la participación de la gente en el acto eleccionario y la concientización en ese sentido. “Creo que se va tomando conciencia, hay un deseo de participación que se manifiesta. Esto que es construir ciudadanía lleva años y el ciudadano no es otra cosa que el vínculo de pertenencia entre la persona y el Estado que lo cobija”, remarcó.

Por otro lado, manifestó la posibilidad de que el método de las elecciones PASO debería ser revisado. “Hay que analizar si conviene un sistema de Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias en el marco de una jornada única o si cada partido debe definir sus candidatos. Esta elección, que es definitiva, tiene pocos candidatos. Creo que va a ser un acto más sencillo pero mucho más transcendente ya que de aquí saldrán quienes serán los nuevos legisladores”, expresó.

Respecto a la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en las últimas horas, Lauritto descartó la idea que sea un hecho que pueda influir en los resultados electorales. “La gente vota por sus convicciones y su compromiso, lo que no hay que cometer es creer que estas cuestiones son utilizadas políticamente a favor o en contra. Me parece que nosotros tenemos que saber diferenciar lo que se vota hoy de otras circunstancias, la utilización política no es el camino para nada”, sostuvo.

Finalmente, luego de las 18 cuando cierre la votación, el centro de cómputos de la Lista 501 tendrá lugar en la sede del Partido Justicialista en bulevard Yrigoyen. 1099.

