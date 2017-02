Kuider anticipó que Bordet se reunirá con Lombardi por los problemas con LT 11 y LT 14

El Secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, estuvo esta mañana en La Histórica y se reunió con los empleados de la AM LT 11 por la situación que atraviesan tras la controvertida decisión de las autoridades de Radio y Televisión Argentina (RTA) en convertir FM Arenas en una repetidora de Radio Nacional Buenos Aires. El funcionario, según indicaron a El Miércoles Digital, anticipó que Bordet se reunirá con el Hernán Lombardi.

En estos momentos la situación legal no es clara. En principio rige un cuarto intermedio por la conciliación obligatoria dictado por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el caso de LT 14 de Paraná y FM Baxada, donde la protesta fue fuerte con medidas de fuerza incluida. En ese caso en Concepción del Uruguay la FM local, Arenas, podría recuperar el único programa local que se emitía a la mañana, conducido por Eduardo Lali Biaggi. Sin embargo, asesorados por los tres gremios que representantes a los trabajadores de la emisora (SAL –Sociedad Argentina de Locutores-; AATRAC-Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación- y SUTEP – Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina-), optaron por no retomar ese programa al aire por temor a “una trampa legal”, porque especulan que desde RTA pueden argumentar que la conciliación solamente alcanza a LT 14 de Paraná y declarar esa acción como “ilegal” con todos los problemas que ello implica. En concreto la conciliación son quince días hábiles a partir del 3 de febrero, por lo tanto hasta finales de mes no habrá un panorama claro.

Sobre el encuentro de Kuider con los empleados y autoridades de la radio, el delegado local de la SAL (Sociedad Argentina de Locutores), Juan Manuel Pralong, en diálogo con El Miércoles Digital, reflexionó “la visita sirve para seguir visualizando el problema que atravesamos y nuestra postura. Le hicimos saber que de las 48 emisoras que cuenta RTA, sólo ocho son comerciales con fuerte arraigo local, como el caso de LT 11, por eso creemos importante darle la importancia que se merece”.

En la reunión el funcionario provincial les adelantó que a “la brevedad el gobernador Gustavo Bordet se reunirá con Hernán Lombardi (titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos), para tener un mano a mano”. Además el bloque de diputados nacionales del Partido Justicialista realizará una presentación en el Congreso de la Nación.

EL ENCUENTRO CON LAURITTO

Tras reunirse con los estatales, Kuider se reunió con el intendente José Eduardo Lauritto, a quien le expresó el apoyo de la Secretaría a las actividades culturales diagramadas desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay, que incluyen la actuación de la Murga Agarrate Catalina junto a las dos murgas uruguayenses el 17 de febrero, la llegada de la Porteña Jazz Band el 11 de marzo en el Colegio Urquiza y la futura presentación del Chango Spasiuk y la Orquesta Juan de Dios Filiberto.

También se habló del futuro Encuentro Nacional de Orquestas Infanto Juveniles, sumando aproximadamente 200 chicos, incluyendo a la uruguayense Orquesta “Río de los Pájaros” que se realizará en nuestra ciudad el 24 y 25 de marzo. Allí los chicos compartirán jornadas de intercambio y capacitación, finalizando con una actuación conjunta de todos los jóvenes. La actividad se desarrollará con colaboración del gobierno provincial confirmada por Kueider en la reunión con Lauritto.

