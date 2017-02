La agenda más completa para este finde: actividades artísticas, culturales y deportivas

Como todas las semanas se publica ¿A Dónde Ir?, la guía interactiva de eventos y espectáculos que ofrece El Miércoles Digital. Así, acercamos a los lectores la gran cantidad de actividades culturales y deportivas que le dan vida a Concepción del Uruguay durante este finde. A quienes quieran dar a conocer sus eventos y/o actividades culturales o deportivas pueden escribir a elmiercolesdigital@gmail.com.

VIERNES 3 DE FEBRERO

9: Mausoleo de la Basílica Inmaculada Concepción. Palabras alusivas la Batalla de Caseros y, media hora más tarde en la Plaza San Martín recordarán un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo.

19: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta –hasta el miércoles el 8 de febrero-“Moana” (2D-Castellano).

21: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta –hasta el miércoles el 8 de febrero-“Resident Evil”. (3D-Castellano). Lunes y martes subtitulada.

21.30: Plaza Ramírez. Actuarán tres bandas militares en el marco de los 165 años que se celebran la Batalla de Caseros y de los 204 años de haberse producido el combate de San Lorenzo.

21.30: Cancha Regatas. Básquet. Torneo Federal. Regatas vs Sportivo Peñarol (Tala).

22.30: Big Lola (Rocamora y Eva Perón). Actuación de “Autem Vultures”

22.45: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta –hasta el miércoles el 8º de febrero-“XXX Reactivado”. (3D Castellano). Lunes y martes subtitulada.

1: Big Lola (Eva Perón y Rocamora). Actuación de “Martín y La Auténtica”.

SÁBADO 4 DE FEBRERO

9: Parador Bartolo Beach de la Isla del Puerto. Primer torneo de nivel nacional de crossfit.

18: Cancha auxiliar de Atlético Uruguay. Fútbol. Séptima fecha Promocional. Serán cinco partidos. 18: Libertad vs. San Cayetano -amistoso-; 19: Boca de Colonia Elía vs. Sporting; 20: Granate vs. Atlético Concepción; 21: Defensores vs. Metegol; 22: Rex Juntados vs. Titán.

19: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta “Moana” (2D-Castellano).

21: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta “Resident Evil”. (3D-Castellano).

21: Club Almafuerte. Festival de música entrerriana de “Costa a costa”. (Ver nota aquí).

21.30: Cancha de Parque Sur. Básquet. TNA. Parque Sur vs Rocamora.

22: Predio Multieventos: Comienza el carnaval 2017 de Concepción del Uruguay.

22.45: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta “XXX Reactivado”. (3D Castellano).

23: Louis Antro Bar (Juan Perón 132). Actuación de “Internacional Dub Festival”.

1: Big Lola (Eva Perón y Rocamora). Actuación de “Tin Avincini”.

3: Búfalo Disco (25 de Mayo 130). Actuación de “Klandestinos”.

DOMINGO 5 DE FEBRERO

7: Riacho Itapé. Primer concurso de pesca embarcado de boga.

10: Isla del Puerto. Encuentro Nacional de Triatlón Infantil.

19: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta “Moana” (2D-Castellano).

21: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta “Resident Evil”. (3D-Castellano).

21: Club Almafuerte. Festival de música entrerriana de “Costa a costa”. (Ver nota aquí).

21.30: Auditorio Carlos M. Scelzi (8 de Junio y Urquiza). Actuación de Chichilo Viale, presentará su espectáculo “Stand up de barrio”.

22.45: Cine San Martín (Estrada 820). Presenta “XXX Reactivado”. (3D Castellano).

1: Big Lola (Eva Perón y Rocamora). Actuación de “Ivy Céspedes y Cacho Sarrot”.

MUSEOS NACIONALES Y PROVINCIALES

*PALACIO SAN JOSE (RUTA 39 KM 128. Teléfono 03442 – 432620)

Horarios de Atención: Lunes a viernes 8 a 19.30. Sábados, domingos y feriados 9 a 18.30.

Costo de ingreso: General $ 20 (Estudiantes y menores $ 10 – Jubilados $ 5).

Visitas guiadas gratuitas: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 15:00 y 16:00.

Vuelven las visitas guiadas nocturnas al Palacio San José

Durante todo enero y febrero se pondrá en escena “Una noche en casa del general” en los patios y jardines del palacio San José. Los visitante podrá apreciar el histórico edificio de una manera diferente, ambientado como en los tiempos en que vivía su ilustre morador, el general Justo José de Urquiza.

Estas visitas nocturnas se realizan los viernes desde las 20.30 hasta la medianoche, con visitas guiadas a las 20.30, 20.40, 20.50, 21 y 21.10. Desde las 22.15 serán los espectáculos musicales. La entrada para las actividades nocturnas tiene un costo de 100 pesos.

De lunes a viernes el Palacio San José abre sus puertas de 8 a 19.30 y sábados, domingos y feriados de 9 a 18.30. En estos casos la entrada, tiene un costo de 20 pesos por persona, menores y jubilados 10 pesos

*BASILICA MENOR INMACULADA CONCEPCIÓN (3 DE FEBRERO 41 –Teléfono 03442 427146).

Horario de Atención: Lunes a viernes 8:00 a 12 y de 17 a 20. Sábados y domingos de 8 a 12. Horario de Misa: Lunes a sábado de18:00 — 20:00. Domingo 8:00 – 11:00 y 20:30

Las delegaciones/excursiones deben ingresar con un guia local autorizado y anunciarse en Secretaria de la Basilica. Solicitna una colaboración de $5 por integrante de la delegación.

MUSEO DEL DIBUJO Y GRABADO ARTEMIO ALISIO (SARMIENTO 612)

Martes a sábados 9:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00.

COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY JUSTO JOSE DE URQUIZA (URQUIZA 24 – Teléfono 03442- 425554).

Visitas guiadas: Lunes a sábados 9:00 a 12:00 y 19:00 a 21:00. Costo de visita guiada $ 10. Las delegaciones/excursiones deben anunciarse en Secretaria del establecimiento. Solicita una colaboración de $5 por integrante de la delegación.

MUSEOS MUNICIPALES

*MUSEO CASA DELIO PANIZZA (SUPREMO ENTRERRIANO Y GALARZA)

Todos los días: 9:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00. Costo general $15

Solicitan a los visitantes concurrir 30 minutos antes del horario de cierre para poder recorrer el museo.

*MUSEO ANDRES GARCIA (GALARZA Y 25 DE MAYO)

Todos los días 9:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00. Costo general $15

Solicitan a los visitantes concurrir 30 minutos antes del horario de cierre para poder recorrer el museo.

*SALA EVOCATIVA DE MALVINAS DANIEL SIRTORI (EDIFICIO DEL CORREO PLANTA ALTA).

Ingreso de Lunes a viernes 9:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00.

*SALA EVOCATIVA DE LA RIBERA (NUEVA COSTANERA ISLA DEL PUERTO)

De martes a domingo y feriados 9:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00.

*MERCADO DE ARTESANOS MANOS ENTRERRIANAS (SUPREMO ENTRERRIANO 31).

Martes a viernes 9:00 a 12:00 y 17:00 a 20:30. Viernes 9:00 a 12:30 y 17:00 a 20:00. Sábado y domingo 17:00 a 20:30.

*NUEVO SALON DE ARTE (J.D.PERON 82)

Martes a viernes 18:00 a 20:00.

*PASEO ARTESANAL “MANOS ENTRERRIANAS” (SUPREMO ENTRERRIANO 31)

De martes a viernes: 9:00 a 12:00 y de 17:30 a 21:00. Sábado: 9:00 a 12:30 y de 17:30 a 22:00.

Domingo: 17:30 a 21:00.

Museo Arte Maya Yax Kuauhtemallan (Clark 319): todos los días de 9 a 12 y de 15 a 18, excepto lunes, jueves y feriados, cuando permanece cerrado.

BALNEARIOS Y LOS ARROYOS

AVENIDA ISLA DEL PUERTO: habilitada con seguridad policial, guardavidas, sanitarios y paradores.

Balneario Camping “BANCO PELAY”: habilitado con seguridad policial, guardavidas, sanitarios y estacionamiento. Entrada 10 pesos por persona.

Balneario Camping “PASO VERA”: habilitado con guardavidas, sanitarios, paradores y estacionamiento. Valor de la entrada: 25 pesos.

Balneario Camping “ITAPÉ”: habilitado con sanitarios, parador, camping y estacionamiento. Camping: 30 pesos por persona. No está autorizado el ingreso al agua.

EL VIEJO MOLINO: Ubicada a 20 Km. Al N. de C. del Uruguay. R 14 Km. 142. Tel.:(03442) 425160. Entrada: 100 pesos Mayores de 15 años. Entrada: Menores (4-15) 50 pesos.- Camping: 150 pesos por persona mayor (Carpa). Menores (4-18) $ 70.- Adicional casa rodante y motorhome 80 pesos por día. Consultar promociones.

VIAJE A CAMBACUÁ en catamarán: Durante diciembre y enero, el catamarán “Lobopé” sale desde el puerto de lunes a viernes a las 10, 11, 12, 13, 14 y 15, regresando a las 14.30, 18.30 y 19.30. Sábados y domingos: salida a las 10, 11, 12, 13, 14 y 15, volviendo a las 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30. Costo: 150 pesos mayores y 70 pesos menores (incluye acceso a la isla).

RUINAS DEL MOLINO BARREIRO: Ubicado a 7 Km. de C. del Uruguay. Ruta 14 Km. 131½., sobre el arroyo Molino. Tel.: (03442) 424256. Entrada: 50 pesos Mayores de 10 años. 80 pesos p/persona mayor de 10 años (Se cobra adicional por freezer o heladera).

SUPEH – DIEGO IBAÑEZ: Ubicado a 8 Km. de C. del Uruguay. Ruta 14 Km. 131½., sobre el arroyo Molino. Tel.: (03442) 425683 15540320. Entrada: 30 pesos Mayores de 10 años. Menores 10 pesos.- Camping: Consultar. Consultar por grupos o contingentes.

LA TIGRERA: Ubicado a 12 Km. de C. del Uruguay. Ruta 14 Km. 131½., sobre el arroyo Molino. Tel. (03442) 15640479. Entrada: 30 pesos (mayores) 10 pesos (menores). Carpa desde 60 pesos.- por persona por día.

