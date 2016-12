La broma de Inocentes del Miércoles tuvo (otra vez) notable repercusión

Lo hicimos de nuevo, sí. La absurda noticia de en la Isla “descabezaron palmeras en protesta por Los Palmeras” se viralizó y causó que miles de uruguayenses se indignaran, se divirtieran y debatieran (algunos, acaloradamente) acerca de la pertinencia de la tradicional broma del 28 de diciembre.

El equipo de El Miércoles considera que algunas tradiciones, más vale abandonarlas. Pero en cambio, conserva otras. Una de ellas, inaugurada en este medio hace más de una dećada, es la de “festejar” el Día de los Inocentes (el 28 de diciembre), mucho más cuando cae en día miércoles, cosa que no sucede todos los años. Aunque hay que reconocer que también alguna vez lo hicimos un lunes o un jueves. Depende, en parte, del estado de ánimo (o de la creatividad) del equipo.

Este año la noticia era tan absurda: Atacan ejemplares de yatay… que nadie pensó que tendría la repercusión desatada. Además, estaba acompañada de fotografías burdamente retocadas e incluía declaraciones delirantes atribuidas a una funcionaria municipal, razones por las cuales parecía que rápidamente se comprendería el chiste. Sin embargo, siempre nos sorprende constatar que muchos lectores solo se quedan con el título de las noticias. Por supuesto, muchas otras personas sospecharon a medida que iban leyendo. Y aquellas que llegaron hasta el último párrafo, tuvieron la certeza de qué se trataba. Allí, Laura Saad, directora municipal de Turismo, preocupada por la situación, “aclaraba”: “Que la inocencia les valga y les dure a estos vándalos porque así arrancan y luego empiezan a hacer pintadas sobre el Che Guevara y al otro día quieren hacer la revolución”.

ACLARANDO MATANZAS

La primera aclaración que se hace necesaria tiene que ver con la historia.

Algunos lectores manifestaron su molestia por la broma, argumentando sobre el origen de las inocentadas. Seleccionamos el comentario de Gladys, entre muchos similares: “Muy de mal gusto si es una broma por ‘el día de los inocentes’ cuando debería ser un día de duelo si recordamos que Herodes mandó matar a tantos niños y la desesperación de sus familias al ver sus hijos muertos!”.

Pero ocurre que la famosa Matanza de Inocentes de Herodes, no es más que una leyenda. No ocurrió. El mito bíblico trata sobre la presunta orden de Herodes I el Grande de ejecutar a todos los niños nacidos en Belén menores de dos años, para de ese modo deshacerse del recién nacido Mesías, es decir Jesús.

Para empezar, de los cuatro evangelios el único que la menciona es Mateo (Mt 2,16-18). No aparece en ningún otro manuscrito de los primeros siglos de la era cristiana. No lo refiere ningún historiador de la época, ni siquiera Flavio Josefo, que detestaba a Herodes y denunciaba su carácter despótico. La supuesta matanza solo aparece en uno de los llamados “evangelios apócrifos” (aquellos que la Iglesia Romana no reconoce), el Evangelio Armenio de la Infancia, que en realidad es seis siglos posterior a los hechos.

Los estudiosos de la historia de las religiones creen que Mateo pudo haber interpolado en su relato sobre Jesús la historia anterior de Moisés, sobre el cual la narración legendaria dice que el faraón ordenó matar a todos los hijos varones de los esclavos israelitas. Pero este tipo de leyendas están presentes en muchos otros relatos religiosos anteriores: también pudo haber sido una adaptación de la leyenda hindú sobre el nacimiento de Krishna, al menos 300 años antes de Mateo: un sabio le dijo al rey Kamsa que el bebé (Krishna) estaba destinado a matarlo, y por eso Kamsa ordenó asesinar a todos los kumaras (en sánscrito, “muere fácil”) de menos de dos años de edad. Como se ve, el mismo mito, la misma leyenda, mucho tiempo antes.

Por supuesto que cada uno tiene derecho a creer lo que desee, de la Biblia o de cualquier otro libro “sagrado” de cualquier otra religión, pero de ahi a atribuirle historicidad, la distancia es muy grande.

VEROSIMILITUD Y REPERCUSIONES

La noticia terminó siendo una de las más leídas de nuestro sitio digital en todo el año 2016, con miles de visitas y centenares de comentarios, en la página y en las redes sociales. La enorme variedad muestra los distintos tipos de lectores, al menos tres tipos: los ocasionales, que ignoran el estilo de periodismo que hace El Miércoles desde hace años, caracterizado por la rigurosidad pero también por la informalidad y el humor; los lectores “cómplices”, que conocen y disfrutan este tipo de publicaciones; y los que por primera vez se asomaron a nuestras noticias y reaccionaron de manera muy variada: algunos con sorpresa, otros con irritación.

Los comentarios en el sitio de El Miércoles Digital y en su muro de facebook superaron largamente el promedio habitual, y del mismo modo, fueron numerosos los que compartieron la noticia. Seria imposible resumir todas las repercusiones, pero como siempre, destacamos aquellos que (en cualquiera de los tres grupos mencionados) disfrutaron de la broma al darse cuenta, y reaccionaron con calificativos como “Jaaa!! buen chiste!! cuando vi el portal escrito me dio un soponcio!” (Marta); otros como Carla que asumieron un rol activo y se dedicaron a advertirle a todos los “indignados” que se trataba de una broma; algunas personas reflexivas como Franklin: “Lo bueno de esto es que demuestra que hay personas que no leen la ‘noticia’ completa, sólo el titular o peor aún, leen la nota completa y no tienen comprensión de texto. Y así las personas comentan aquí, y comparten la noticia como cierta! Ojo con los medios !! Jaja aguanten los Palmeras”.

También lectores y lectoras con buena memoria: Vivi, por ejemplo, que recordó la broma de ¡diez años atrás!: “Aún recuerdo el chiste de la compra del Miércoles por parte de Scelzi . Si habrán despotricado jaaaaaaa”. O como Fernando, que no solo se divirtió sino que sugirió opciones: “Buen chiste, podemos seguir con la temática y decir que vamos a ir ‘juntos’ para que venga Divididos, o disfrazados de cowboys para que venga El Indio, o llevaremos a mujeres que caminen derecho para que venga La Renga……y sigue jajjajaja”.

La propia María Laura Saad, la funcionaria mencionada en la “noticia”, se sumó a los comentarios, diciendo: “Buenas tardes. Están bárbaras las bromas del día de la inocencia pero les sugiero que aclaren bien esta noticia y no usen mi nombre, ya que parece ser que hay gente que no entiende que es una broma y mientras tanto tengo que leer ciertos comentarios poco agradables. Muchas gracias.”

Otra lectora, María, nos ahorró tiempo al responderle a Laura: “Tengo 45 años y desde que recuerdo, siempre se han hecho bromas por el Día de los Inocentes. La historia creo que la sabemos todos, la historia de la Biblia. La verdad la noticia me causó indignación y a medida que fui leyendo entendí la broma, hoy fui víctima de varias bromas. Y me parece bárbaro ponerle algo de humor a tantas malas noticias diarias. Amiga María Laura Saad, comprendido: usted no dijo eso. Fue una víctima de la broma. Ríase y a otra cosa mariposa…. Felicidades!”

Otros funcionarios municipales, como Martín Gándara o Fernando Diorio, festejaron la broma con breves comentarios.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, también hubo (felizmente pocos casos) personas que dejaron salir sus prejuicios de racismo social, con expresiones como: “Son todos unos negros de mierda no cambian más a ver si hacen lo mismo en la casa de ellos” (Rochy). Una muestra de que pese a los avances en materia de igualdad e inclusión (algo positivo en el balance de estos años, y en lo que coincide la mayoría de las personas, oficialistas u opositoras) aun hay personas que no logran cambiar sus ideas retrógradas.

También hubo otros lectores agudos (de esos que tanto nos gustan a nosotros) que metieron cizaña: Pablo, escribió “Se nota que es joda, le metieron un paint terrible a la entrada. La noticia más falsa no puede ser y encima en el día de los inocentes… Y cada comentario hay que leer de gente que encima vota en una elección, ¿qué no se van a comer ‘noticias’ de diarios nacionales si toman como verdad esta joda…? ¡Media pila!” Otra lectora, Lola, advierte: “Chicos, no jueguen con las emociones! Aparte están tirando ideas y alguien las puede cachar. Después a no llorarrrrrrrrrrr, besotes y suerteeeeee!”.

Otro lector, Charly, se prendió en la broma diciendo: “Me fui hasta la isla! Jajajaja no había nadaaa!!! (Obvio ya lo habían reparado!)”. También Pedro se enganchó: “Muy bien por el personal de mantenimiento, ya lo limpiaron..! Jeje”. Y Ales se detuvo sobre el burdo montaje de la foto: “Guaaarda.. El Miércoles Digital con paint.. Si descubre photoshop cagamos! Jaja”.

Indignadas, algunas personas (que evidentemente no conocían El Miércoles Digital) cargaron con dureza sobre la calidad periodística de este medio: Emanuel, por ejemplo, se preguntó: “Si el diario se pone a realizar bromas (por el día de los inocentes) ¿qué tipo de credibilidad pueden llegar a tener? De unos pendejos pelotudos lo espero, pero no de un diario (en teoría serio)”. Una lectora, Lu, le respondió con palabras que nos hicieron poner anchos de orgullo: “Para mí es uno de los que más credibilidad tiene, siempre presentan amplios informes de temas que muy pocos hacen en la ciudad, y con este tipo de noticias compruebo que la gente no lee, y es poco crítica”.

SIN ÁNIMO DE OFENDER

Es casi innecesario aclarar que la broma no tenía el objetivo de ofender a nadie sino solamente de continuar una tradición periodística que ha tenido momentos memorables. En una ocasión, por ejemplo, el diario porteño Página/12 anunció la anulación del Indulto y las leyes del Perdón (mucho antes de que eso se concretara). Bromita algo más pesada que la nuestra ¿no?

Entre los casos más resonantes de bromas periodísticas, en 1980, la BBC de Londres anunció que el Big Ben sería remodelado con un reloj digital. En 1992, la radio oficial de Washington anunció que el ex presidente Richard Nixon se postularía para el cargo una vez más. El diario mexicano Reforma anunció una “exclusiva” mundial: el vídeo del encuentro secreto entre el presidente George W. Bush y el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. En Bolivia, el diario El Deber en 2005 dedicó una página entera a anunciar la boda de Evo Morales con la concejal Adriana Gil, miembro de la burguesía de Santa Cruz. También en una “entrevista exclusiva”, Hugo Chávez anunció que Latinoamérica va “a invadir a Estados Unidos a punta de banano”.

El Miércoles realizó por primera vez una broma similar once años atrás, en su edición de papel, cuando mediante una falsa entrevista al hombre fuerte del PJ local, Carlos Scelzi, anunciaba que era el nuevo dueño del medio. La repercusión fue enorme entonces, cuando aun las redes sociales no tenían el efecto multiplicador que exhiben en la actualidad. Incluso hubo quienes jamás se enteraron de que fue una broma.

A USTEDES

A los vecinos y vecinas que habitualmente no leen El Miércoles y que (quizás) se molestaron u ofendieron por esta broma, no les pediremos disculpas (pues no estaba en juego la vida ni el honor de nadie): simplemente nos permitimos recomendarles que, si una noticia les interesa, se tomen el trabajo de leerla completa. Leer no hace daño. Tiene muchas ventajas. Y no nos agradezcan, es un servicio público que hacemos de forma gratuita.

Y finalmente, a los muchos que se divirtieron, compartieron la “noticia”, la disfrutaron (quizás tanto como nosotros al planearla), la “enriquecieron” imaginando nuevos argumentos, etc… les enviamos nuestro más cálido y agradecido saludo. Para ellos estaba pensada y nos complace que ustedes sigan siendo nuestros lectores. Así los imaginamos, así los queremos: críticos, agudos, inteligentes, implacables (con la realidad y con nosotros).

Y para terminar, la inocente verdad: ustedes (y nuestra caprichosa decisión de seguir haciendo el periodismo que se nos antoja) son las únicas dos razones por las cuales persistimos en esta empresa cooperativa, llena de recompensas espirituales pero también de desazones materiales.

A ustedes, entonces, que el humor y la inteligencia les valga. ¡Feliz 2017!

