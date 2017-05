La posibilidad de la práctica del fracking preocupa a los vecinos de la localidad uruguaya de Tambores

Vecinos de la localidad uruguaya de Tambores reclamaron información por los trabajos que realiza la multinacional “Schuepbach Energy. ONG ” y se congregaron en el Concejo Deliberante. Preocupan los riesgos para el Acuífero Guaraní.

El viernes 26 de mayo a la noche sesionó el Concejo de la Municipalidad de Tambores, en Gastelú. En esa ocasión se plantearon temas del Municipio y además hubo un reclamoo de los vecinos por la falta de información que tienen sobre los trabajos que hace la empresa extranjera “Schuepbach Energy”, de origen australiano. La misma se refiere a las perforaciones que se harán, orientadas a la búsqueda de petróleo.

En diálogo con 20Once, integrantes de la organización “Paysandú Nuestro” sostuvieron que: “Ha habido charlas informativas de la empresa y la versión de las organizaciones sociales. La versión del Estado es la que está faltando”.

Entienden que es importante que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) podría ir para controlar, “eso solicita la gente” remarcaron.

Por su parte el sábado 27 de mayo a las 15 se hizo una manifestación pacífica. “Fue algo simbólico por el miedo de lo que puede llegar a venir” indicaron.

La zona es poco poblada, hay establecimientos como una estancia a 10 kms. Tambores está a más de 60 kilómetros, Cuchilla del Fuego a unos 40 kms.

Javier Dalmás indicó que: “Hay miedo en los pobladores de la zona que toma agua subterránea. Nosotros presentamos a través del observatorio ambiental de Paysandú que tiene dos años de funcionamiento, una solicitud de una charla por no llamar audiencia pública porque no cumple los requisitos, para plantear una serie de dudas que tenemos y que tienen nuestros técnicos sobre las perforaciones que se están haciendo, que fueron planteadas en su momento a la propia DINAMA y no tenemos respuestas de la empresa, y tiene que ver con posibles accidentes que ocurren en este tipo de perforaciones, y la forma de solucionarlo. Contar con un plan de contingencia tanto para accidentes en perforación como tratamiento de efluentes que va a generar. Están previstos muchos miles de litros de lodo contaminado con productos químicos que van a quedar en piletones, en la superficie. Había muchas carencias en el plan de estudio de impacto ambiental que presentó la empresa. Nosotros nos asesoramos con técnicos de la industria petrolera argentina y otros de la Facultad de ciencias de Uruguay. La idea es traer a Paysandú una actividad en la que los ciudadanos junto a la academia le planteen dudas a la empresa”.

Agregaron que: “También vamos a seguir presionando en el buen sentido a nuestros legisladores que muevan la ley a nivel nacional para que se vote en diputados en el mes de junio.”

“Para la prensa las declaraciones que hace la empresa a través de sus voceros, allí ellos descartan a la técnica pero si vamos a la página web de la empresa la admiten como una posibilidad, ya que están trabajando en hipótesis de hidrocarburos no convencionales. Por lo tanto hay un doble discurso, para Uruguay uno, para sus accionistas otro” indicó Ignacio Sarli.

Afirman que: “El Estado tendría que tener una voz que laude el tema, el gobierno admite el carácter negativo de la práctica y dice que no se va a hacer. Dejemos el fracking atrás pero con la certeza que hay una ley que nos protege de esta compañía que en su página web australiana está hablando de fracking”.

Recordaron que: “El contrato habilita la práctica. El mismo fue firmado en 2012 y tiene un plazo de duración de 30 años, firmado por Ancap y la empresa. El contrato está firmado, incluso cuando se comenzó a hablar sobre el proyecto de explotación de hidrocarburos las dos partes hablaban de la búsqueda de petróleo convencional y no convencional. Cuando las Juntas departamentales y las organizaciones sociales empezaron a hablar de Fracking este salió del discurso de las empresas y Ancap ante esto la única garantía para nosotros es una ley”.

El proyecto de ley está en la Comisión de industria.

“Nuestra posición como grupo es contraria a esta técnica que ha demostrado los desastres ambientales y sociales que ha generado. El gran peligro es el acuífero Guaraní, la segunda reserva de agua dulce del mundo. Es perjudicial”.

Por “Paysandú Nuestro” también participaron en el encuentro Cicely Bertín, Alcira Cremona, Leticia Giano, Maite Ortíz, Jorge Elizondo, Patricia Correa y Danny Thomas.

Deja tu comentario

comentarios