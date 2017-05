La Uader también se suma al repudio por el fallo de la Corte Suprema que beneficia a genocidas

En todo el país se multiplican las expresiones de repudio al fallo de la Corte Suprema que beneficia a genocidas responsables del terrorismo de Estado. En ese sentido la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) se pliega al reclamo de los organismos de derechos humanos y convoca a repudiar ese fallo.

Según informaron a este sitio informativo desde la Uader, esa institución “se suma a las innumerables manifestaciones de repudio que generó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de lesa humanidad queden en libertad al aplicarse el `2×1´, una norma que ya estuvo vigente entre 1994 y 2001. De esta manera, la casa de estudios acompaña el reclamo de los organismos de derechos humanos del país, que entienden que el fallo judicial es un retroceso de más de veinte años en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia; y que se pone del lado de quienes torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron, robaron bebés, arrojaron cuerpos vivos al mar y, en definitiva, son responsables del terrorismo de Estado que asoló la sociedad argentina durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Asimismo, la Universidad advierte sobre las graves consecuencias que este cambio de paradigma en la justicia puede acarrear para el pueblo argentino. En ese sentido, convoca a manifestar y trabajar por más justicia y menos impunidad. El comunicado que compartieron a nivel nacional las organizaciones de derechos humanos, se refiere a un fallo “inexplicable y repudiable”; y recalca que la Ley Nº24.390 (2×1) no regía para los crímenes de la dictadura. También expresa que “esos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados” y que la Corte Suprema pasa por alto las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.