Los autoconvocados denuncian que legalmente la terminal aún “no fue rescatada”

Dicen que la Municipalidad “llamó a licitación por una suma cercana a los 5 millones de pesos para refaccionar la planta baja del edificio de la terminal, en un acto que genera desconcierto (…), se hacen mejoras no habiéndose concluido el contrato, y cuando todavía está vigente la obligación de entregar a la empresa en concesión por 50 años el edificio, cuestión no resuelta aún, (por lo que) la terminal no ha sido rescatada a la actualidad”. Además piden que el intendente Lauritto “tome intervención en las causas penal que existen contra (Marcelo) Bisogni, (Carlos) Schepens, concejales y funcionarios de las administraciones anteriores, constituyéndose como querellante”.

En el escrito acercado a El Miércoles Digital remarcan y detallan su postura al respecto. El texto es el siguiente:

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Patrimonio, ante nuevos acontecimientos dados en torno al acuerdo existente entre la Municipalidad local y la empresa “Entretenimiento de la Costa”, quieran dar a conocer a la población su postura sobre el tema con la finalidad de aclarar algunas cuestiones que no son menores.

En primer lugar, observamos con asombro que el nuevo acuerdo que vencía en diciembre, fue prorrogado por la comuna hasta el 31 de marzo, ignorándose los motivos, pero advirtiendo una actitud insistente del Ejecutivo Municipal, conducta que se viene reiterando desde las últimas etapas de la gestión de (Carlos) Schepens sobre la empresa para celebrar el acuerdo, cuando apreciando con ingenio cualquier vecino puede darse cuenta que los que menos desea “Entretenimientos de la Costa” es cumplir con lo convenido, y así otorga la razón a esta Asamblea cuando exigimos la resolución unilateral del acuerdo por parte del ejecutivo, que es lo que corresponde conforme a derecho.

Por otra parte el Ejecutivo llamó a licitación por una suma cercana a los 5 millones de pesos para refaccionar la planta baja del edificio de la terminal, en un acto que genera desconcierto, porque por una parte pone de manifiesto la intención de recuperar el edificio, y por otra se hacen mejoras no habiéndose concluido el contrato, y cuando todavía está vigente la obligación de la Municipalidad de entregar a la empresa en concesión por 50 años el edificio, cuestión no resuelta aún, con lo que queremos dejar en claro a la población que la terminal no ha sido rescatada a la actualidad.

Además, instamos al intendente José Eduardo Lauritto, que por su carácter de representante legal de la Municipalidad, tome intervención en las causas penal que existen contra (Marcelo) Bisogni, (Carlos) Schepens, concejales y funcionarios de las administraciones anteriores, constituyéndose como querellante para investigar la verdad de los hechos ocultos tras las negociaciones en torno a la terminal, en una medida ejemplificadora para la sociedad.

Por último, el deplorable estado en que se encuentra el edificio al presente, transformado en un palomar que contamina el medio ambiente, ha hecho que tres empleados del lugar se vieran afectados por el piojillo de las palomas, lo que demuestra las condiciones de insalubridad y falta de higiene del lugar, brindando nuestra solidaridad con los trabajadores víctimas de la corrupción.

