Mario Carballo: “Pensábamos que íbamos a estar mejor y no en el porcentaje que finalmente fue”.

El Partido Justicialista, a través de su lista 501 Somos Entre Ríos obtuvo 16.278 votos (33,02 %) en Concepción del Uruguay quedando muy lejos, a 20 puntos porcentuales, por debajo de Cambiemos la lista ganadora con 26.294 votos (53,34%). En la sede departamental del peronismo, se concentró el centro de cómputos. Allí, El Miércoles Digital dialogó con su presidente Mario Carballo, que analizó el resultado de este domingo y manifestó que pensaban que iban a hacer una mejor elección.

Por VALENTÍN BISOGNI y CLARA CHAUVIN de la redacción de El Miércoles Digital

Fotos: C. CH. y V.B.

Antes de las 21 horas, en la sede departamental del PJ había poca cantidad de militantes y dirigentes, respecto a lo habitual para otras elecciones. El presidente municipal José Eduardo Lauritto, ya se había retirado producto de un fuerte resfrío. En el centro de cómputos terminaban de contar los últimos datos y el histórico dirigente Luis Carrozo acercaba gentilmente a los cronistas de este medio una planilla impresa con el total de las mesas escrutadas, dado que el conteo fue muy ágil este domingo.

RESULTADOS NO ESPERADOS

Al ser entrevistado por El Miércoles Digital, Mario Carballo destacó “Primero lógicamente quiero felicitar a Cambiemos por el trabajo que ha hecho y también felicitar a nuestra gente que ha trabajado, porque también en la victoria o en la derrota es bueno felicitarlos”.

Respecto a los resultados electorales afirmó: “La verdad que las expectativas que yo tenía eran mejores, pero bueno suelen pasar estas cuestiones, más como se venía dando, como pasó en las PASO. Pensábamos que íbamos a estar mejor, que íbamos a andar mejor, por ahí no en el porcentaje que finalmente fue.

Carballo reconoció que entre Cambiemos y Somos Entre Ríos “hubo más diferencia que en agosto” y confirmaba a esa hora la certeza de que la distribución de las bancas “por los porcentajes de las otras fuerzas, parece que sería tres/dos. Igualmente hay que esperar los resultados de la provincia que no los tengo, pero con esos porcentajes si se llega más o menos me parece que es tres/dos”.9

Por otra parte destacó que “Lauritto se comunicó con Jorge Satto (PRO) y le transmitió en mi nombre y de él también las felicitaciones por el triunfo a él y a su equipo por supuesto. Si tuvieron un intercambio e inclusive estuvieron varios minutos conversando”.

EL FUTURO DEL PERONISMO

“Yo lo que digo, es que me parece que nosotros primero tenemos que descansar, yo no se hace cuantas horas que hace ya que estoy, y después tranquilos analizar, apostar a la gente joven. Generalmente el presidente del consejo del partido es el intendente, pero en este caso el intendente dijo `no, yo estoy para administrar´ y bueno salió un concejo que en su mayoría son gente joven. No lo digo por mí pero hay muchos, desde el secretario tiene veinte pico de años y también tenemos gente con experiencia como Mario Angelini”, manifestó Carballo sobre la derrota electoral y sobre lo que se viene en el PJ.

Sobre la campaña indicó: “Yo me apoye mucho en estos 35 días en la juventud, apoyamos varias actividades y lo que yo les decía es que al principio no resulto fácil. Después de unas PASO donde hubo 10 listas en una interna y nosotros acá en Uruguay teníamos 5 candidatos en distintas listas. Entonces como consejo, como partido, tuvimos que empezar a hablar con cada uno y eso nos llevó un tiempito”.

“Después empezamos todos a trabajar, cada uno en su grupo, pero coordinados desde el consejo departamental. Y la expectativa por supuesto es apostar a esa gente, a la juventud y sentarse y hacer una evaluación tranquila de lo que ha pasado, que me parece que bueno, nos está marcando una tendencia no cierto, de que ya no es una casualidad sino que se está repitiendo”, remarcó el dirigente peronista.

Deja tu comentario

comentarios