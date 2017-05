Néstor Yuyo García habló del compromiso social y político de Micaela

Néstor García, el papá de Micaela García, quien fuera asesinada en Gualeguay en los primeros días de abril, recordó a su hija contando gran cantidad de anécdotas, destacó su militancia y “la capacidad de dirigente que tenía”, y habló del futuro a partir del dolor. Sostuvo que la creación de la Fundación “Micaela García – La Negra”, tiene el objetivo de “cumplir el sueño de Micaela” y destacó que “se sumó mucha gente” tanto en Entre Ríos como fuera de la provincia.

“MIENTRAS NO RENUNCIE NO ME REÚNO CON ÉL” DIJO SOBRE EL JUEZ ROSSI

Consultado por la posibilidad de reunirse con el juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi, quien permitió la salida anticipada del asesino de Micaela, Sebastián Wagner, García afirmó: “Si renuncia, yo me reúno con él. Mientras no renuncie, no”. “Yo no acepto que no renuncie porque si un error de una persona termina con la muerte de alguien, sin hablar si actuó bien o mal legalmente, una persona de bien debe renunciar”. Ante ello, alertó que el magistrado “se encuentra en funciones plenas pudiendo dejar libre a otro violador que se encuentre con otra chica como Micaela”. Por otra parte, definió: “Tenemos un orgullo inmenso por lo que fue nuestra hija y por lo que va a lograr con su nombre a partir de ahora”.

En declaraciones realizadas al programa televisivo Fuera de juego, -y que reproduce Análisis Digital, García explicó que su actitud de esperanza tras la muerte de Micaela se debe a que “un poco optimista por naturaleza” y agregó que “puntualmente el pre concepto que tenía de la Policía se me cambió mucho en esa semana que convivimos con la gente de Gualeguay, que al menos en el caso de Micaela se comportaron muy bien, hicieron todo lo posible por encontrarla, y yo lo ví”.

“Ver cómo se comportó el fiscal que dormía dos horas por día, da esperanzas de que no todo está podrido y que hay mucha gente que hace las cosas bien. Creo que somos más los que hacemos las cosas bien pero los que llegan al poder son los que quieren el beneficio personal, y parece que son muchos más de los que son”, reflexionó.

LA MILITANCIA DE MICAELA

Dijo que “conocía la militancia” de su hija “y la capacidad de dirigente que tenía pero de forma bastante limitada y en el abrazo que se hizo a Micaela mucha gente se me acercó para contarme mucho de su trabajo”. “Cuando hablé con Jorge Taiana me contó que en un congreso del que participó Micaela cuando tenía 19 años fue la vocera de una comisión y lo sorprendió con su actitud. Y un comentario parecido me hizo el Chino Navarro”, relató.

García comentó de su propia militancia en el Movimiento Universitario Intransigente mientras era estudiante, fue presidente de la Juventud Intransigente de Concepción del Uruguay, y luego ya como profesional participó como consejero en la Universidad. “No sé si Micaela tomó mi experiencia, creo que sí. El otro día me dijeron que los frutos nunca caen lejos del árbol refiriéndose a lo que era Micaela y en relación con esta lucha que emprendimos con mi señora, Andrea”, señaló.

“Con Micaela hablábamos mucho de política, en la mesa siempre hablamos de eso, nos reprochábamos, nos aconsejábamos, ella hizo un poco de asesora mía en el decanato en la Facultad, dándome su opinión y en algunas cosas le fui haciendo caso porque me mostraba siempre un camino o una alternativa que yo no había visto. Y creo que a ella le pasaba lo mismo conmigo”, rememoró.

Respecto de las críticas que se realizaron por la despedida de Micaela, consideró que “las críticas fueron muy pocas comparado con la que gente nos apoyó, y mucha gente que si bien no apoyó, lo aceptó”. “Seguí los perfiles de Facebook de donde provinieron las críticas y la mayoría no son perfiles activos, son creados para hacer las críticas”, admitió.

“Micaela era eso. Yo no soy peronista pese a que algunos amigos me dicen que soy un peronista que no se dio cuenta que lo es. Hay cosas que no me gustan del peronismo en cuanto a su parte operativa o metodológica, pero Micaela era del Movimiento Evita, de la JP y creo que desde el lugar en que esté ella disfrutó de ese abrazo que se le hizo, porque era su manera”, aseveró.

Mencionó sus comunicaciones con gente que vivió hechos horrorosos similares y refirió: “Conmigo también se comunicó mucha gente que pasó por situaciones similares, que dan un consejo que se valora mucho y no veo por qué no estar con otros”. “Hablé varias veces con Gabriel, el hermano de Gisela López (la joven asesinada en Santa Elena) y con la mamá que tiene la necesidad de hablar conmigo, así que quedamos en trabajar juntos en algunas cuestiones”, relató.

Sobre la causa judicial dijo que “para eso no me doy mucho tiempo” y contó: “Tomamos la decisión con Andrea de enterarnos de lo menos posible, para recordar a Micaela con su energía, con su sonrisa y no en esa parte que es más dolorosa, que resuelve cuestiones que no queremos tener y que no nos soluciona nada”. “Lo seguimos en la medida en que los medios informan algo, llamamos al abogado o al fiscal para confirmar las noticias o no”, señaló.

SEGUIR VIVIENDO





Consultado por la continuidad de la vida familiar sin Micaela, comentó que sus otros tres hijos, Ayrton de 18 años, Alejo de 15 y Jano de 13 “pasaron esa semana los con mi suegra que vive con nosotros hace un tiempo” y “en esos momentos más complicados, Alejo tiene un principio de adicción a la tecnología por lo cual le pedimos a su terapeuta que se acercara a casa e hiciera una evaluación de la situación. Los tres reaccionaron de manera diferente ante el hecho y la lloraron a su manera”.

Contó que “Micaela siempre estaba para sus hermanos, para nosotros, para mis viejos con los cuales siempre estaba durante las vacaciones en Concepción del Uruguay. Ellos están destrozados”.

También reveló que “Micaela tenía una relación un poco distante con el más chico, con Jano, porque decía que era un atrevido y un irrespetuoso, y en el club Armonía donde Ayrton y Jano juegan al vóley se organizó un torneo para juntar fondos y en ese momento cambió su opinión respecto del hermano y tuvieron un acercamiento. Por suerte se fue con un buen recuerdo del hermano”.

POR EL SUEÑO DE MICAELA



En cuanto a la conformación de la Fundación “Micaela García – La Negra”, sostuvo que “a los minutos de haber encontrado el cuerpo de Micaela decidimos que queríamos cumplir el sueño de Micaela y nos pareció que la Fundación era una manera de cumplir ese sueño”.

Destacó que “se sumó mucha gente, en su mayoría amigos nuestros, y por fuera de la provincia hay un grupo de asociaciones que quieren ponerle el nombre de Micaela García, nos mandan el proyecto y nosotros les damos el okey”.

“Hay en Mendoza un par de agrupaciones políticas dentro de las cuales está el Movimiento Evita, una ONG, que apelando a la sonrisa de Micaela que quedó grabada, decidieron hacer un proyecto por una sonrisa sana y hay una ciudad en la que tienen un relevamiento donde los chicos menores de 14 años no conocen lo que es ir al dentista, así es que organizaron un programa, buscaron apoyo y llevan los dentistas y el equipamiento a esa ciudad, y nos pidieron hacerlo a través de la Fundación Micaela García”.

“Nos han comentado que hay más de 200 comedores comunitarios que se llaman Micaela García, muchos del Movimiento Evita que la tomó como referente. En Viale la agrupación Padre Mujica del peronismo tiene un comedor y le quieren poner el nombre de Micaela García”.

“Lo lindo es que se agrupan en un mismo espacio a trabajar por una causa común y dejan de lado las peleas menores en pos de una causa justa. Eso es una de las cosas que se ha logrado con la muerte de Micaela. Incluso a veces me llaman legisladores de distintos partidos políticos con proyectos parecidos y les pido que traten de unificarlos para que no usen el nombre de Micaela para sacar un rédito chiquito, para pelear por poco”, reflexionó.

Para concluir, sentenció: “Tenemos un orgullo inmenso por lo que fue nuestra hija y por lo que va a lograr con su nombre a partir de ahora”.

