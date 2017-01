Novello: “Necesitábamos ganar porque fue muy duro haber perdido seis partidos seguidos”

Rocamora le ganó el sábado último a Estudiantes de Olavarría en el reinicio de la Conferencia Sur del TNA. La diferencia fue de apenas un simple y se dio gracias a un triple que logró Matías Novello a escasos cuatro segundos del final. El jugador oriundo de Gualeguaychú cumplió además una destacada labor en el partido, cerrando su faena personal con 13 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia. Sobre este comienzo de año y los juegos que se vienen habló el jugador tras la práctica nocturna del jueves.

Apenas convirtió el triple el sábado último ante Estudiantes lo festejó con todo, mientras sonaba el pedido de minuto se abrazó con Nacho Navico y después con el resto de los compañeros; como sabiendo que la victoria estaba muy cerca. “La verdad que es muy bueno empezar el 2017 con una victoria y más de la manera en que se dio, jugando contra el puntero. Es algo lindo porque se corrió el partido con Parque Sur, hay más días para entrenar y si hubiéramos perdido habríamos tenido una semana distinta”, arrancó.

“Ahora se genera un lindo clima y se entrena con más ganas. Queríamos jugar el clásico el domingo pero por un tema de seguridad no se puede, así que nos queda seguir entrenando y tratar de ponernos bien en algunos detalles que nos faltan; tanto en defensa como en ataque, y esperar el partido con Olimpo”, continuó el ala pivote.

Con el triunfo del sábado ante Estudiantes el equipo de Juan Varas sumó su tercer triunfo en fila sumando los dos últimos de diciembre pasado, todos como local. Algo sin dudas positivo teniendo en cuenta que el número de derrotas llegó a seis de manera consecutiva y con cambio de entrenador de por medio. “Necesitábamos ganar porque fue muy duro, feo para el equipo, haber perdido seis partidos seguidos más allá del arranque que habíamos tenido. No éramos los mejores ni tampoco los peores después pero cuando se pierden tantos partidos seguidos se hace muy cuesta arriba”, opinó el jugador.

Luego, continuó: “Hubo partidos que se perdieron sobre el final y creo que por la cuestión de que veníamos en la senda perdedora y no los supimos cerrar bien. Por suerte quebramos la sequía con Gimnasia, después vino La Unión y ahora le ganamos a Estudiantes; que era el puntero y es un equipo muy duro”.

Respecto del hecho de tener que jugar la semana próxima con Olimpo, actual puntero y que suma siete triunfos en hilera, comentó: “Es, sin dudas, uno de los equipos que estará peleando arriba. Se va a hacer difícil ganarle, si bien es el equipo que se armó a último momento lo hizo bien; tiene muy bien distribuidas las posiciones, dos bases que juegan bien, los extranjeros suman bastante y sumaron un pívot que viene del Federal pero está rindiendo. Tendremos que trabajarlo bien y es bueno tener estos días para hacerlo de la mejor manera”.

A diferencia de varios de los equipos de la categoría Rocamora mantuvo todos sus jugadores, no hubo altas ni bajas. Para Novello esto es algo positivo. “Es algo bueno para el equipo porque creo que todavía no nos hemos acoplado como tal, sé que cada uno puede dar un poco más. El extranjero nos puede dar más, habría que ubicarlo en la cancha donde él se sienta más cómodo jugando y eso es haciéndolo como un cuatro abierto y jugándole de afuera hacia adentro a los contrarios para sacar más réditos”, argumentó.

Como se dijo el partido ante Parque Sur se postergó para el sábado 4 de febrero. Antes de eso Rocamora deberá enfrentar a Olimpo y Deportivo Viedma. ¿Hay ansiedad en los jugadores por jugar el clásico? “Ansiedad siempre hay pero creo que se va a sentir más en la semana del partido, mientras tanto hay que encarar los partidos que vienen de la misma manera. Por ahí puede ser que los hinchas tengan más ganas que se juegue ya el partido contra Parque”, respondió el jugador que lleva la 10 en el equipo.

Hasta acá Rocamora sumó 9 triunfos y sufrió la misma cantidad de derrotas. Ese 50% de efectividad lo tiene en la mitad de las posiciones también. “El otro día jugamos un partido de igual a igual contra el puntero y ahora tenemos otro lindo partido para medir dónde estamos parados. Por ahí nos faltaría ganar algunos juegos más de visitantes para acoplarnos mejor pero el equipo ya está en la senda que tiene que estar, solo faltan ultimar detalles”, reflexionó Novello acerca de esto.

Antes de marcharse a vestuarios para la esperada ducha se refirió a su labor personal del sábado y a su presente. “La verdad que me sentí bien en el segundo tiempo, en el primero tiré dos tiros y no los metí. Tengo que tratar de adaptarme para cuando a veces la bola no entra, y no me venía pasando, buscar hacer otras cosas que ayuden al equipo. Justo se me dio y bienvenido sea que pude cortar un poco la mala racha de los tiros de tres puntos y que sirvió para ganar. Esperemos que el próximo partido me siga entrando y los que vienen también”, manifestó.

Nota de Mauricio Galarza

