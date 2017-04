Pese a lo que dice la Justicia los vecinos reclamaron en disconformidad

Luego de que oficialmente la Justicia informara que la niña de 16 meses no fue abusada, y desde el Hospital Urquiza retrucaran que fue correcta la labor de las doctoras que hicieron la denuncia, varios vecinos uruguayenses se movilizaron este jueves al mediodía para hacer sentir su reclamo y disconformidad con el Poder Judicial.

Una muestra de que esta movilización carece de una conducción es que las protestas no fueron realizadas en los lugares correctos. En vez de canalizarlos en los Tribunales de Justicia de la Provincia, fueron hasta el Juzgado Federal primero y luego al Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes.

LOS RECLAMOS EN LUGARES DIFERENTES

Pese a que la Justicia descartara que la beba de 16 meses, que el sábado 22 de abril ingresó al Hospital haya contraído sífilis producto de un abuso sexual, como denunciaron dos médicas residentes, llevó a una reacción en cadena de muchos de ciudadanos que se volvieron a expresar en las calles de la ciudad desconfiando del Poder Judicial.

Después de la tradicional vuelta por la plaza Francisco Ramírez se dirigieron a protestar erróneamente hacia el edificio del Juzgado Federal sobre calle Galarza.

Tras percibir esa equivocación, la columna integradas en su mayoría por jóvenes y adolescentes, marchó hacia la puerta de ingreso del “Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes” sobre calle 25 de Mayo.

Allí durante 20 minutos realizaron cantos y bombos, donde los reclamos fueron hacia el juez Cándido Hugo Andrés Torres, quien luego accedió a recibir a cuatro de los manifestantes, entre ellos la tía de la niña abusada.

Tras una hora de reunión, una de ellas se dirigió a los pocos que habían quedado en la calle, y los periodistas presentes: “Nos explicó que él no tenía nada que ver, lo que sabe es a través de los medios de comunicación. Deberíamos haber realizado el reclamo ante el fiscal que intervino que es Fernando Martínez Uncal, cuyo jefe es (Fernando) Lombardi”.

La joven indicó, además, que el magistrado les aclaró que “ellos no pueden actuar si no tienen una denuncia, de esa se encarga el fiscal. El Copnaf no les envió nada”.

Desde ahora buscarán la forma de reorganizarse para seguir haciendo los reclamos, pero esta vez donde corresponde.

