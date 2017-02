Polémica por los niveles de arsénico en el agua de Urdinarrain

Según los estudios realizados el agua supera los valores máximos de arsénico admitidos por el Código Alimentario Nacional, pero el municipio asegura que no afecta a las personas.

Por MARIO ROVINA, de la redacción de El Miércoles Digital

Todo comenzó el pasado año ante la preocupación de la gente por la gran cantidad de casos de cáncer en la ciudad de Urdinarrain, esto derivó en la conformación de la Asamblea “Juntos Podemos” que en el mes de octubre de 2016 conseguía una importante adhesión de vecinos quienes coincidían en la preocupación.

La movilización de los vecinos empujó al gobierno municipal presidido por Alberto Mornacco a ocuparse más del tema y que decidiera hacer un completo análisis del agua.

UN PRIMER ESTUDIO

En el mes de noviembre el municipio comunicó que las áreas de Medio Ambiente, Bromatología y Obras Sanitarias, coordinaron tareas para realizar un exhaustivo control de la calidad de agua en Urdinarrain. Destacando que “Los resultados del mismo son concluyentes” y añadiendo que “todos los parámetros analizados se encuentran dentro de los límites establecidos, para agua potable de consumo humano”.

Paralelamente en la web oficial del municipio (www.urdinarrain.gov.ar) sección Bromatología se subieron los resultados de los análisis hechos por el laboratorio GreenLab de la ciudad de Rosario, donde se podía ver que en los tres muestreos los valores de arsénico superan el máximo establecido. En el muestreo de Salta 770 se registró 0.011 mg/L (10% arriba del máximo), igual valor que en la planta de bombeo. En tanto en Libertad 794 se registró 0.012 mg/L (20% arriba del máximo). Lo que fue destacado por la Región 24 en un artículo que desató la polémica sobre el informe.

En tanto, según el mismo informe el cloro está debajo del 0.10 y tendría que aumentar un 100% para llegar al mínimo de 0.2. Recordemos que el cloro es fundamental ya que constituye la única defensa que tiene el agua para destruir bacterias que eventualmente podría haber en la red.

CUESTIONAMIENTOS DESDE LA OPOSICIÓN

A todo esto, concejales de la oposición pertenecientes al partido vecinalista Frente Para Todos ordenaron otro análisis. El licenciado Gustavo Etchegoyen, especialista con gran experiencia en la materia, extrajo las muestras en presencia de la escribana Raquel Fracarolli, para luego ser enviadas al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Centro Regional Santa Fe. El edil Hugo Hergenrether, integrante del bloque Frente para Todos, admitió que los resultados obtenidos para los valores de arsénico en el agua son elevados: “Hay una reglamentación nacional y una provincial. Si nos regimos por la nacional está un poco alta la concentración de arsénico”.

A su vez agrego: “Nosotros solicitamos un análisis un mes después que la Municipalidad solo porque la gente nos pidió que lo hiciéramos. Sinceramente, en ese momento creíamos que el agua estaba bien y no dudábamos de lo que decía el municipio, pero nos encontramos que los valores en realidad sí están un poco altos”.

EL ARSÉNICO

La ingestión de arsénico en alta concentración provoca náuseas, vómitos y diarrea en forma brusca, y en menores cantidades pero en forma continua y prolongada, genera la enfermedad llamada hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), que tiene síntomas progresivos y que suelen confundirse con los de otras dolencias. Son comunes los cólicos abdominales, diarreas leves, engrosamiento de palmas de manos y plantas de pie (queratodermia), pigmentación aumentada del tronco, hasta llegar a lesiones degenerativas del hígado, repercusiones en el aparato respiratorio, lesiones en la piel, tumores cutáneos malignos, cáncer en órganos internos, problemas cardíacos y vasculares, alteraciones neurológicas, trastornos de la personalidad e infertilidad.

Una vez que el arsénico ingresa al cuerpo no se puede eliminar, se acumula y genera enfermedad crónica. En cambio, no representa peligro bañarse con agua contaminada con el químico.

Si bien los efectos tóxicos del arsénico afectan a personas de todas las edades, profesionales especialistas en el tema han identificado como grupos más susceptibles los niños, las mujeres embarazadas y en lactancia, y las personas con estado nutricional deficitario o con enfermedades preexistentes (sobre todo renales y hepáticas).

PREOCUPACIÓN POR LOS RESULTADOS

A raíz de la polémica desatada los concejales de la oposición, pertenecientes al Frente Para Todos, brindaron una conferencia de prensa el pasado domingo 12 de febrero en la que expresaron que el agua en general y la presencia del arsénico en particular les preocupa y los ocupa. El Concejal Horacio Fernandez, presidente de la bancada, admitió que el arsénico está en nuestro suelo “contamina las napas y por ende estaría contaminando el agua”. En tanto Jorge Riehme, ex candidato a Intendente por el Frente Para Todos, reveló “hemos tenido un debate interno que enfrentó posiciones, porque había gente que pensaba que teníamos que presentar el informe de una manera o de otra y lo que primó sobre todo era no politizar el tema, porque si esto se politiza sabemos que no se va a hacer nada” dijo a lo que el concejal Hugo Hergenrether agregó “el sueño nuestro es bajarlo a 0.010 o menos” al valor de arsénico en el agua.

A su vez la bioquímica Karina Meier, coordinadora técnica del ICAB (Instituto de Control de Alimentación y Bromatología de Entre Ríos), destacó que la ciudad se esté ocupando del tema. Por eso afirmó que “No es un valor tan lejano de lo que debería ser” y señaló: “una vez que uno tiene identificado el problema, se puede trabajar para ver cómo mejorarlo”.

Las causas por las cuales se contaminan con arsénico las napas son en su mayoría geológicas en nuestro país y se atribuyen a la presencia de cenizas volcánicas que se depositaron en el suelo, pero en zonas como la nuestra lo que influye es el accionar del hombre en la industria y el uso de herbicidas y plaguicidas que contienen arsénico. Otra posibilidad es la sobre explotación del acuífero.

A unas semanas de la polémica por el arsénico en el agua de Urdinarrain, el periodista Javier Vilaboa de La Región 24, quien fue el primero en hacer pública la noticia, realizo una editorial donde se lamenta que desde el municipio conducido por Alberto Mornacco de la Intransigencia Popular, se preocuparon más en descalificar su persona que en tratar el problema.

A pesar de todo y después de dos estudios realizados al agua de la ciudad y muchas declaraciones, la polémica parece resolverse y desde el municipio prometen ocuparse del tema y trabajar para bajar los valores de arsénico en el agua y llevar así tranquilidad a la población.

Fuentes: La Región 24 / Diario UNO / Municipio de Urdinarrain.

Imágenes: La Región 24

Deja tu comentario

comentarios