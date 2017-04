Por ley prohíben el uso del fracking en la provincia de Entre Ríos

Tras años de luchas de diferentes espacios ambientalistas, Entre Ríos se convierte en la primera provincia del país en tener una ley que prohíbe la utilización de esta técnica de extracción. El proyecto -modificado en Senadores- fue aprobado en Diputados este martes 25 de abril.

EL ORIGEN DE LA LEY

De acuerdo a lo informado desde el Recinto Legislativo provincial, la ley que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica, más conocido como fracking, resultó de la unificación de los expedientes 20834 y 21206, el primero de autoría de la diputada (mandato cumplido) María Emma Bargagna y el segundo proveniente del Poder Ejecutivo. En la sesión participaron representantes de sectores ambientalistas desde las gradas, quienes acompañaron con aplausos la sanción de la ley.

El tema había llegado a la legislatura provincial luego de que las acciones de las asambleas ambientales nucleadas en el Foro Regional contra el Fracking lograran que más de 30 concejos deliberantes establecieran la prohibición en sus localidades.

Sin embargo, en aquella oportunidad el texto aprobado el 6 de julio de 2016 en Diputados había dejado un sabor amargo en quienes desde hace varios años bregan por esta norma. Por un lado, no impedía el desarrollo de la búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos convencionales, pese a las características productivas de la provincia y al peligro que las perforaciones para el acuífero Guaraní. Por el otro, una fuerte contradicción entre dos artículos dejaba las puertas abiertas a aquello que se proponía impedir.

Textualmente, el artículo primero prohibía la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos por métodos no convencionales, incluyendo el fracking, mientras que en el artículo dos se aseguraba ‘el uso racional y equitativo de los recursos hídricos, ante cualquier circunstancia que implique su intervención y el uso de sus aguas con motivo o en ocasión de la exploración o explotación de hidrocarburos no convencionales por el método de fracturación hidráulica.

Finalmente, esta ambigüedad fue salvada en el Senado y el texto modificado volvió a Diputados para su aprobación, que finalmente se concretó este martes.

ALEGRÍA DE LOS AMBIENTALISTAS

Luego de la aprobación en Diputados, mientras continuaba el desarrollo de la sesión, integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concordia hablaron con la agencia AIM e hicieron su valoración sobre el proceso que tuvo un hito este martes: “Es una ley que veníamos pidiendo hace muchos años. Las asambleas, al principio, cuando nos sentimos motivadas por la problemática del fracking era lo primero que pedíamos”, dijo Facundo Scattone Moulins.

Luego se incluyeron otras demandas, como la de prohibir también los hidrocarburos convencionales en la prohibición. El proyecto aprobado en Diputados no incluyó ese punto aunque eso no opacó el logro de las asambleas.

“Poder decir que Entre Ríos es libre de fracking para nosotros es importantísimo, poder ser la primera provincia que se declara libre de fracking”, destacó el ambientalista.

Además, Scattone Moulins aclaró que siguen sosteniendo “los cuatro puntos”, que son la prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos fósiles convencionales y no convencionales, el ingreso a la provincia de todo transporte que tenga por fin la exploración y/o explotación de hidrocarburos; afirmar el carácter de bien público del agua pluvial, superficial y subterránea y la derogación de la Ley de Hidrocarburos 9.991. “Como dijimos a los legisladores y a la secretaria de Ambiente (Inés Estéves) estamos muy atentos también por lo convencional porque para nosotros Entre Ríos no es una provincia productora de hidrocarburos y no lo vamos a permitir porque sabemos que tenemos debajo el acuífero Guaraní”, advirtió.

Por su parte, María de los Ángeles Urdapilleta destacó el trabajo de las asambleas para llegar a esta Ley, que consideró “un paso adelante” aunque aclaró que no los satisface totalmente, “porque fue un poco escasa en sus prohibiciones y sus restricciones”.

Por eso, sostuvo, seguirán peleando por los puntos que consideran esenciales “para finalmente erradicar el peligro de que se pretendan hacer estos ensayos en la provincia que no tienen nada que ver con sus características”.

