Por un triple Parque derrotó a Deportivo Viedma y espera a Rocamora

Parque Sur ganó anoche un partido chivo, complicado, con un cierre apretadísimo. Superó 82 a 79 a Deportivo Viedma de Río Negro en el Gigante y quedó tercero junto a Olimpo en las posiciones de la Conferencia Sur del TNA. McCullough fue el goleador del juego con 24 puntos. Mariani, una de las figuras con 20, en el dueño de casa. Se viene el clásico. Parque Sur llega en gran forma.

El primer cuarto no fue bueno. Viedma se lo llevó por tres, 18-21 y pudo ser por algo más. Parque Sur no tuvo un buen período inicial y le costó muchísimo convertir. Volvió a destacarse Elnes Bolling –con una contractura en el precalentamiento-, goleador con dos triples. En este inicio no mucho más alcanzaba para llevarse los pocos aplausos del Gigante. Y el extranjero McCullough, con 8 en la visita. Los árbitros cortaron demasiado el juego, que lo hizo menos dinámico.

En el segundo y empujado por su público, Parque Sur sacó el corazón y la actitud que lo caracteriza para pasar al frente cuando el juego no aparece. Destacado laburo de Mariani –goleador con 10- y muy buen juego de Jure en el parcial. Se puso rápido arriba 27-21. Los jueces seguían celosos con el silbato. Viedma tardó más de tres minutos para anotar sus primeros puntos, en un juego parejo y luchado. Parque Sur ganó el segundo cuarto 21-14 y se fue arriba al descanso largo 39-35.

Difícil, hablado, discutido, palo a palo, parejos. En 5’ del tercer cuarto, Parque ganaba 52-47. Mariani y McCullough, goleadores de la noche y figuras en este parcial. Knecht metió un buen pasaje y Viedma lo empató en 54. Apareció Joseph Stroud en el cierre. Alderete, con Bernasconi sentado por 4 faltas, se las bancaba a todas. La última bola fue un golazo de Eidintas, para irse arriba: 58-60. A Parque le costó demasiado la noche, dos días del clásico. Y Viedma lo complicó siempre, más allá que el local estuvo muy lejos de sus mejores juegos en el torneo.

En Viedma brilló Nwogbo en el arranque de los últimos 10’ con 6 puntos seguidos. Parque seguía con más dudas que certezas. Pero Stroud y Jure aparecieron para ganarlo otra vez. Faltaban 6, Parque arriba por uno. McCullough metía pero se peleaba con todos y otro técnico lo dejó con 4 faltas. Clima caliente, inclusive con los de afuera. Los extranjeros visitantes y los hinchas locales. Oportuno Bernasconi en el tablero rival. Y Mariani, ausente por un rato, con un bombazo en el momento decisivo. 75-68, faltaban 3’. Una luz de ventaja, que casi nunca existió. El 79-69 faltando 2.20 hizo que el DT visitante pida minuto. McCullough y Knecht metieron dos triples seguidos, para quedar a 4 con un minuto. Knecht de nuevo, a uno solo. Casi se escapó. Alderete y Richard en la línea lo cerraron 82 a 79 para un gran festejo.

Venta de entradas para el clásico

Este viernes, a partir de las 20 horas, comenzará en el club Parque Sur la venta de entradas para el partido de este sábado 21.30 entre el Sureño y Rocamora. Se venderán este viernes solamente plateas para socios y simpatizantes. El sábado a partir de las 10 comenzará el expendio de plateas y popular para socios y visitantes. Y el sábado desde las 20 para el público en general.

Los precios: Populares Socios 80 pesos y no socios 100. Plateas: 120 (socios) y 150 (no socios). Menores (club) 30 pesos y otros 50.

Informe: Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur.

