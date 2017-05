Publicaron los padrones provisorios de las elecciones para corregir datos

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicò este viernes los padrones provisorios para las elecciones con el objetivo de que los ciudadanos habilitados para votar puedan efectuar reclamos sobre sus datos y también eliminar las personas fallecidas. Dónde consultar y cómo corregir datos erróneos.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicaò los padrones provisorios para las elecciones 2017, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre próximos, con el objetivo de que los ciudadanos habilitados para votar puedan efectuar reclamos sobre sus datos y también eliminar las personas fallecidas.

El secretario de Actuación Electoral de la CNE, Sebastián Schimmel, confirmó que se publicaron los datos de los más de 22 millones de personas hasta el 19 de mayo, cuando se cierra -según el cronograma oficial vigente- el plazo de correcciones y depuración. Precisó que los listados incorporan información actualizada hasta el 25 de abril, fecha en la cual se hizo el “corte” en la recopilación de la información provista por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Se trata de un trámite clave, porque allí los electores podrán revisar que figuran con el nombre, el número de DNI y el domicilio que poseen. Especial atención deberán tener aquellos que tengan familiares fallecidos desde las últimas elecciones generales, las de 2015, como así también los que cumplan 16 años hasta el 22 de octubre próximo.

En el primer caso los familiares podrán pedir la eliminación del padrón y, eventualmente, el joven que no esté incorporado, su inclusión. En 2015, hubo más de 20 millones de consultas a la plataforma de consultas.

“En el anterior proceso electoral no hubo más de 10 mil reclamos, sobre un padrón total de más de 33 millones de electores”, precisó Shimmel y aclaró que “nunca pasó que un ciudadano denunciara que figuraba en los padrones con un DNI superior al que tuviera, es decir que apareciera con un duplicado y que él o ella no lo hubiera tramitado, sí que figuran con uno anterior al que efectivamente tienen, pero eso no es problema para votar”.

El Secretario de Actuación Electoral indicó que los votantes deberán revisar si tienen bien su domicilio, a partir del cual se le asignará la escuela o centro donde podrá emitir el sufragio tanto en las PASO como en las generales, publicó Clarín.

En agosto y en octubre próximos en todo el país se eligen diputados y senadores nacionales, aunque también se definirán cargos legislativos locales, como diputados y senadores provinciales y, en algunos distritos que coincide la elección de medio término federal con la local, concejales o comuneros, consejeros escolares, entre otros.

Schimmel resaltó que aquellos que votan por primera vez deberían revisar si efectivamente están en los padrones. Es que en la actualización obligatoria del DNI, que ahora se hace a los 14 años, la información suministrada debe ser enviada por el Renaper a la Cámara Electoral para incluirla en los padrones. “A veces tarda esa incorporación o hay alguna falla en la transmisión, por eso es importante que lo revisen”, resaltó.

Finalmente, el funcionario afirmó que la mayoría de las escuelas y centros de votación asignados en 2015 a los electores se va a mantener sin cambios, pero no descartó que pueda haber una variación. “Hay un crecimiento vegetativo en la población que puede hacer que cambien para que no se sobrecargue ninguna mesa o centro de votación”.

¿Dónde se hacen las consultas?

Las consultas podrán hacerse a partir del viernes 5 de mayo y hasta el 19 de mayo, inclusive. (El sitio oficial sólo estará habilitado durante esos 15 días: www.padron.gob.ar. También se puede llamar al 08009997237.

¿Cómo se hacen los reclamos?

. Por correo electrónico a reclamos.padron@pjn.gob.ar

. En la sede de la Cámara Nacional Electoral, Leandro N. Alem 232, Capital Federal o en la Secretaría Electoral de la provincia

. Al teléfono 08009997237

¿Quiénes deberían consultar?

Los que hayan hecho cambio de domicilio hasta el 25 de abril

Los que tengan familiar fallecido hasta el 25 de abril

Los que tengan 15 años y cumplan 16 antes del 22 de octubre

Los que hayan renovado su documento antes del 25 de abril.

