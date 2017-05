Reconocen deuda con Traza y por eso sigue demorándose la entrega de la pista de atletismo

La pista de atletismo en el Centro de Educación Física Nº 3 está concluida, pero la deuda que el Estado provincial mantiene con la empresa Traza S.A. -que realizó el trabajo de base en el complejo deportivo- demora su entrega ante el reclamo del pago de 14 millones de pesos. La Provincia tiene un plazo de sesenta días para cumplirlo.

“La obra del polideportivo está en un 95 por ciento concluido, si es un problema financiero lo vamos a cumplir” respondió el gobernador Gustavo Bordet ante los requerimientos periodísticos de El Miércoles Digital, no obstante los mismos empleados del CEF reconocen que está lista para ser usada.

La pregunta a Gustavo Bordet fue en el marco de su visita a Concepción del Uruguay donde abrió los sobres para conocer los oferentes de la segunda etapa del “Plan Maestro del Agua” y la firma del decreto para la construcción de la Defensa Norte.

A su lado el intendente José Eduardo Lauritto, conocedor de los números finos de la obra, completó la respuesta: “Restaban 24 millones de pesos (de deuda), de los cuales se pagaron diez millones, la empresa presentó hace unos diez días un certificado por casi 14 millones de pesos, la Provincia tiene sesenta días para poder pagar, así que estamos en plazo”.

LOS PLAZOS DE LAS OBRAS EN GENERAL

El Jefe comunal aprovechó la oportunidad para ampliar el concepto sobre los plazos de las obras públicas en general, y citó dos casos concretos: “La obra del Centro Cultural, que el Gobernador autorizó, tiene un plazo de 18 meses: la obra del Hábitat del barrio La Concepción, tiene depositado por la Nación ya 30 millones de los 82 millones de pesos, -nosotros anticipamos 13 millones de pesos a la empresa Traza S.A-, ya tiene acta de inicio de obra. Lo que más estamos luchando es que se cumplan con los plazos, ¿y qué le decimos a la empresas?: El día que no se pague, tenemos que decirle a la gente, `la obra está parada porque nosotros no pagamos´, pero si no que continúen”.

Con énfasis recriminó: “En los retrasos de algunas obras los empresarios explican que nosotros nos demoramos, la pregunta es: si se presentan siempre, después se quejan y terminan cobrando todo… entonces vamos a poner un poquito las cosas en orden”.

Bordet remató el razonamiento del Intendente uruguayense: “Queremos cumplir con los plazos estipulados, porque si no hay que pagar redeterminaciones de precios, por eso exigimos a las empresas de que se cumplan, y tratamos de hacer los desembolsos en tiempo y forma”.

