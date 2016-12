Rocamora lo ganó en el suplementario

En el último partido de la Conferencia Sur del TNA, este lunes, Tomás de Rocamora derrotó 89-87 (76-76) a La Unión de Colón en tiempo suplementario en un cierre dramático donde el base Ignacio Davico se vistió de héroe y anotó dos libres a un segundo del cierre. El partido pareció estar resuelto en el inicio del último cuarto pero la visita dio tremenda pelea. Cualquiera de los dos pudo ser dueño del festejo pero se lo quedó el Rojo uruguayense donde Facundo Medina volvió a ser el principal anotador con 18 puntos. David Cabezas fue la figura del juego con 21 puntos y 12 rebotes.

La noche terminó con alegría para Rocamora aunque también pudo ser otra la historia. El partido contra La Unión de Colón se definió en un dramático suplementario donde el triunfo estaba servido para ambos. Una picardía de Nacho Davico que, con cinco segundos por delante, llevó la ofensiva y logró sacarle una falta a Pablo Bogado, otra de las figuras de la noche. El base del Rojo uruguayense metió los dos libres, el primero con suspenso, y de esta forma terminó dándole el desahogo a su equipo. Ganó Rocamora y despidió el año con una sonrisa en una noche donde su público volvió a acompañarlo en buen número.

El partido comenzó cuesta arriba para el equipo de Juan Manual Varas, La Unión arrancó con un parcial 6-0 y con buena movilidad llegó a sacar 11 puntos de ventaja. Ya dentro de los tres últimos minutos un triple de Davico pareció despertar al local que se fue abajo solo por uno tras varias anotaciones de Medina Reyes y un triple de Franco Benítez (20-21).

Con un doble de Podestá en los albores del segundo cuarto Rocamora se puso por primera vez arriba en el marcador (22-21). Después, el ingreso del juvenil Guido Dellavedova le dio a Rocamora la serenidad que había perdido en ataque. El base tuvo un tramo destacado en el juego con ocho puntos. La Unión mantuvo el marcador golpe por golpe, hasta que un triple de Novello le dio a Rocamora una ventaja de tres puntos cuando no podía despegarse. Pero la defensa se durmió y en una salida rápida, tal como acostumbra La Unión, la pelota cayó en las manos de Bogado quien dejó el tablero 36-35.

Lo mejor de Rocamora estuvo en el tercer cuarto, ese que tantas otras noches le ha costado mucho. Con Matías Cuello amigándose con el gol el equipo fue haciendo la diferencia. El alero clavó dos triples pero también anotó en la pintura y sacó la falta para ratificar su buen momento. La Unión perdió poderío ofensivo y con un Medina Reyes inspirado el local se fue el descanso corto 14 puntos arriba (65-51).

En el comienzo del último cuarto Podestá estiró esa diferencia a 16, parecía que de ahí en más Rocamora tenía que jugar sereno y con la desesperación del rival. Pero no pudo o no le salió, La Unión metió un parcial 12-0 y volvió a meterse en partido. Gran trabajo de Cabezas y Bogado para vender cara la derrota. Un triple de Cuello le dio respiro a Rocamora a poco del final pero no alcanzó, como tampoco el doble más falta convertida de Davico cuando se jugaba el último minuto. Bogado clavó el empate en 76 y se fueron a suplementario.

El alargue tuvo de todo, el dominio fue cambiando en los primeros dos minutos. Rocamora se puso cuatro puntos arriba y obligó al pedido de minuto de la visita. Después La Unión pasó al frente con un Cabezas intratable en la pintura (84-85). Davico igualó y falló otro libre, Brown adelantó a La Unión y Cuello consiguió otra paridad (87-87) después que Laurido fallara dos libres que bien pudieron marcar otra cosa. Como ya se dijo, casi sin nada por jugar apareció Davico y consiguió esa falta que cambió por dos libres convertidos y desató un tremendo festejo.

