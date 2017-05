TODOS LOS RESULTADOS DEL FÚTBOL URUGUAYENSE

Un detalle de los resultados del fútbol local jugado este finde. Tanto en primera, tercera, cuarta, juveniles, infantiles, femenino, veteranos y promocional. Además de las posiciones y la próxima fecha.

Torneo Apertura 2017 “Cruce de los Andes”



Goleada de Almagro a San José, igualdad entre Agrario y La China

Se jugaron este domingo dos partidos de la 9ª Fecha del Torneo Apertura 2017 “Cruce de los Andes”. Almagro goleó a San José 5 a 2 e igualaron 1 a 1 Agrario Rocamora y La China. El resto de los juegos de la fecha fueron suspendidos y se volverán a reprogramar este lunes.

En cancha de Engranaje, Almagro goleó a San José logrando su tercera victoria consecutiva. Fue 5 a 2 con tantos de Miguel Aguiar y dobletes de Gabriel Padilla y Brian Monzón. Padilla llegó a 8 tantos en el torneo y es ahora el máximo artillero, superó la línea de 7 que tiene Ángel Gómez. Para San José anotaron los hermanos Martínez, Martín y Maximiliano, y se fue expulsado Iván Zaballo.

El Colonia Los Ceibos no se sacaron ventajas el local Agrario Rocamora y La China. Igualaron 1 a 1 y las emociones llegaron en el final. A falta de diez minutos Maximiliano Gorosito de penal puso el 1 a 0 para El Canario. En la jugada que originó la pena máxima se fue expulsado Franco Linares en La China y luego, por festejo desmedido, vio la segunda amarilla el autor del gol Gorosito. Pero quedaba tiempo para más, sobre el tiempo cumplido Oscar Ruíz lo igualó para la visita, también desde el punto penal, para sellar la igualdad definitiva.

Síntesis

Agrario Rocamora 1 – La China 1

Goles: ST: 35’ Maximiliano Gorosito (AR) de penal; 45’ Oscar Ruíz (LCH) de penal.

Expulsados: ST: 34’ Franco Linares (LCH); 36’ Maximiliano Gorosito (AR)

Árbitro: Matías De León

Asistentes: Jonathan Marclay y Federico Suffo

Cancha: Agrario Rocamora

San José 2 – Almagro 5

Goles: Martín Martínez y Maximiliano Martínez (SJ); Miguel Aguiar, Gabriel Padilla-2- y Brian Monzón-2- (A)

Expulsado: Iván Zaballo (SJ)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Juan Moser y Matías Mendoza

Cancha: Engranaje

Pendientes

Atlético Uruguay vs. Rivadavia

Gimnasia vs. Parque Sur

Lanús vs. Engranaje

María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Rivadavia 19 8 6 1 1 16 4 12 2 Gimnasia 11 7 3 2 2 15 5 10 3 Parque Sur 8 7 2 2 3 11 15 -4 4 La China 8 8 2 2 4 10 16 -6 5 Atlético Colonia Elía 5 8 1 2 5 8 21 -13 6 Lanús 3 8 1 0 7 12 31 -19 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 19 8 6 1 1 25 5 20 2 Almagro 18 9 5 3 1 19 9 10 3 Engranaje 15 8 5 0 3 12 10 2 4 María Auxiliadora 13 7 4 1 2 18 11 7 5 Agrario Rocamora 9 9 2 3 4 9 14 -5 6 San José 7 9 2 1 6 17 31 -14

Próxima Fecha (10ª)

Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

Rivadavia vs. La China

Agrario Rocamora vs. Lanús

Engranaje vs. San José

Almagro vs. Gimnasia

Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía

Torneo Apertura 2017 Femenino “Dolores Costa de Urquiza”



Todo sigue igual, triunfos de punteros y escoltas de ambas zonas

Se jugó la 8ª Fecha del Torneo Apertura 2017 Femenino “Dolores Costa de Urquiza” y no hubo modificaciones en las posiciones de arriba. Ganaron punteros y escoltas de ambas zonas, Agrario y Almagro en la A, Gimnasia y San Marcial en la B. También hubo triunfos de María Auxiliadora y Defensores del Oeste, que se metieron en zona de clasificación.

La octava jornada del Apertura Femenino se jugó en el Puerto Viejo, cancha de Parque Sur. Desde la mañana y ante una buena concurrencia se disputaron los seis juegos programados.

Agrario Rocamora goleó 4 a 0 a Lanús y sigue líder de la Zona A. Florencia Aguiar, Johana Vera y Gisela Saipert en dos ocasiones anotaron para Las Canarias.

Por su parte Almagro sigue como único escolta tras golear 6 a 0 a Los Gorilas, con tres tantos de Melina Ramírez más los de Estefanía Suárez, Celeste Benítez y Daiana Fernández.

En el mismo grupo, Defensores del Oeste se metió en zona de clasificación -4° lugar-, ganándole 2 a 0 a Engranaje con tantos de Silvia Cabrera.

En la Zona B la historia fue similar, hubo triunfos de puntero y escolta y un equipo saltó a la zona de clasificación. Gimnasia goleó 7 a 1 a Atlético Uruguay y continúa en lo más alto. Cinco goles de Ludmila Oddiard, uno de Romina Zapata y otro de Ailen Oddiar, para Atlético convirtió Nadia González. Escolta continúa San Marcial, a un punto, que venció con gol de Ana Ledesma, 1 a 0 a Parque Sur.

María Auxiliadora aprovechó las derrotas de Atlético y Parque y se metió en zona de clasificación tras ganarle 4 a 1 a Unión y Recreo. Los goles del rojo los convirtieron Andrea Monzón, Rocío Pereyra e Ivana Pintos x 2. Para Unión marcó Trinidad Gómez.

Resultados

Engranaje 0 – Defensores del Oeste 2

Gimnasia 7 – Atlético Uruguay 1

Los Gorilas 0 – Almagro 6

Lanús 0 – Agrario Rocamora 4

San Marcial 1 – Parque Sur 0

Unión y Recreo 1 – María Auxiliadora 4

Libre: Don Bosco

Árbitros: Adriana Goyeneche, Silvina Saldivia, Martín Mendoza y Claudio Larrea

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF Agrario Rocamora 19 8 6 1 1 27 7 20 Almagro 16 7 5 1 1 33 6 27 Unión y Recreo 10 8 3 1 4 12 14 -2 Defensores del Oeste 10 7 3 1 3 8 13 -5 Gorilas 9 7 3 0 4 13 16 -3 Don Bosco 3 7 1 0 6 6 15 -9 Engranaje 0 8 0 0 8 1 37 -36 Zona B Pts. J G E P GF GC DF Gimnasia 22 8 7 1 0 34 7 27 San Marcial 21 8 7 0 1 31 6 25 María Auxiliadora 10 7 3 1 3 17 10 7 Parque Sur 10 7 3 1 3 7 7 0 Atlético Uruguay 9 7 3 0 4 14 25 -11 Lanús 1 7 0 1 6 0 40 -40

Próxima Fecha (9ª)

Engranaje vs. Don Bosco

Gimnasia vs. Defensores del Oeste

Los Gorilas vs. Atlético Uruguay

Lanús vs. Almagro

María Auxiliadora vs. Agrario Rocamora

Unión y Recreo vs. Parque Sur

Libre: San Marcial





