TODOS LOS RESULTADOS DEL FÚTBOL URUGUAYENSE DE ESTE FINDE

Torneo Clausura 2017 “Libertador Gral. San Martín”

Síntesis



San José 0 – Gimnasia 6

Goles: Gabriel Thea -3-, Iván González, Federico Iribarren, Javier Soto (G)

Expulsado: Carlos Ferreyra (SJ)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Cancha: Rivadavia

La China 0 – Parque Sur 4

Goles: Matías Luquez, Gabriel Treppo, Maximiliano Mendez, de penal, Nicolás Maidana, de penal (PS)

Expulsados: Emiliano Caraballo, Enzo Sánchez (LCH)

Árbitro: Matías De León

Cancha: Engranaje

Agrario Rocamora 0 – María Auxiliadora 0

Árbitro: Jorge Moreno

Cancha: Agrario Rocamora

Atlético Colonia Elía 2 – Lanús 1

Goles: Ángel Zamora, Mauro Rodríguez (CACE); José González (L)

Expulsados: Agustín López (CACE); Nelson Galimberti (L)

Árbitro: Juan Moser

Cancha: Atlético Colonia Elía

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Rivadavia 11 6 3 2 1 10 2 8 2 Gimnasia 9 5 3 0 2 17 6 11 3 Parque Sur 9 6 2 3 1 9 3 6 4 Atlético Colonia Elía 6 5 1 3 1 3 3 0 5 Lanús 3 5 1 0 4 5 8 -3 6 La China 3 5 1 0 4 4 13 -9 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 14 6 4 2 0 11 6 5 2 Engranaje 10 6 3 1 2 5 3 2 3 María Auxiliadora 10 5 3 1 1 4 3 1 4 Almagro 8 6 2 2 2 7 11 -4 5 San José 6 5 2 0 3 9 15 -6 6 Agrario Rocamora 2 6 0 2 4 4 15 -11

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Monzón Gabriel Atlético Uruguay 4 Iribarren Federico Gimnasia 4 Padilla Gabriel Almagro 3 Thea Gabriel Gimnasia 3 González Leonardo Rivadavia 3 Brisolesi Juan Sebastián Rivadavia 3 Davrieux Matías Agrario Rocamora 2 Cassenave Ezequiel Almagro 2 Friedrich Leonardo Atlético Uruguay 2 Casse Hernán Gimnasia 2 Herling Leonardo Gimnasia 2 González Iván Gimnasia 2 Zaballo Facundo La China 2 Olivera Jonathan Lanús 2 Linares Ricardo María Auxiliadora 2 Martínez Lucas María Auxiliadora 2 Acosta Leandro Rivadavia 2 Luján César San José 2 Geist Márquez Gabriel San José 2

Próxima Fecha (7ª)

Gimnasia vs. María Auxiliadora

Atlético Colonia Elía vs. San José

Parque Sur vs. Lanús

Almagro vs. La China

Engranaje vs. Atlético Uruguay

Agrario Rocamora vs. Rivadavia

Torneo Clausura 2017 Primera Promocional “Enrique Irel”

Síntesis

Cancha: Almagro

Zona A – Organizador: San Cayetano

Titán 1 (Emanuel Meonis) – Cala 1 (Atilio Elorza)

Pipas F.C. 1 (Diego Bonato) – Villa Sol 2 (Jorge Valdez, Brian Gutiérrez)

Rex Juntados 1 (Lucio Gutiérrez) – Boca Juniors (C.Elía) 3 (Jorge Machado, Emilio Casas, Cristian González)

San Cayetano 2 (Javier Acosta, Lucas Suárez) – Deportivo Municipal 1 (Eduardo Velázquez)

Mandiyú 3 (Luis Moren, Alejandro Espinosa-2-) – Defensores 2 (Alejandro Galarza, Juan Mayoraz)

Sporting 1 (Martín Meriano) – Isotopos 0

Cancha: Parque Sur

Zona B – Organizador: Nacional

Libertad 0 – Los Gorilas 1 (Fabricio Ricotti)

La Unión 2 (Ricardo Lucero, Walter Ríos) – Dep.Pronunciamiento 0

Defensores de la Carne 1 (Walter González) – Nacional 0

Granate 1 – Atlético Concepción 3 (Lucas Magot, Mario Róttoli, Alan Cetour)

Internacional ’96 1 (Gustavo Fister) – PVC 0

Mensana 1 – Metegol 4 (Alan Ramírez, Exequiel Rodríguez, Micael Plaza -2-)

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Sporting 10 4 3 1 0 7 2 5 2 Titán 10 4 3 1 0 7 3 4 3 Rex Juntados 9 4 3 0 1 8 4 4 4 Boca Colonia Elía 6 4 1 3 0 6 4 2 5 Mandiyú 6 4 1 3 0 5 4 1 6 Cala 5 4 1 2 1 6 5 1 7 Villa Sol 4 4 1 1 2 2 4 -2 8 Defensores 4 4 1 1 2 4 7 -3 9 San Cayetano 3 4 1 0 3 7 10 -3 10 Pipas F.C. 3 4 1 0 3 4 8 -4 11 Isotopos 2 4 0 2 2 2 4 -2 12 Deportivo Municipal 2 4 0 2 2 3 6 -3 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 Defensores de la Carne 12 4 4 0 0 7 0 7 2 Los Gorilas 8 4 2 2 0 4 2 2 3 Metegol 7 4 2 1 1 9 4 5 4 Atlético Concepción 7 4 2 1 1 9 5 4 5 Internacional 96 7 4 2 1 1 5 2 3 6 Nacional 7 4 2 1 1 4 3 1 7 La Unión 7 4 2 1 1 6 6 0 8 Mensana 3 4 0 3 1 2 5 -3 9 Libertad 2 4 0 2 2 1 3 -2 10 Granate 2 4 0 2 2 2 5 -3 11 Deportivo Pronunciamiento 1 4 0 1 3 0 7 -7 12 PVC 1 4 0 1 3 0 7 -7

Próxima Fecha (5ª)

Zona A

Isotopos vs. Mandiyú

Defensores vs. Rex Juntados

Boca Juniors (C.Elía) vs. Pipas F.C.

Villa Sol vs. Titán

Deportivo Municipal vs. Sporting

Cala vs. San Cayetano

Zona B

Nacional vs. La Unión

Metegol vs. Internacional ’96

PVC vs. Libertad

Los Gorilas vs. Defensores de la Carne

Atlético Concepción vs. Mensana

Dep.Pronunciamiento vs. Granate

Torneo Clausura 2017 Femenino “Ni Una Menos”

Síntesis

Cancha: Almagro

Engranaje 0 – Gimnasia 3 (Antonella Rapallo -2-, Jesica Schenfeld)

Los Gorilas 0 – Maria Auxiliadora 1 (Andrea Monzón)

Atlético Uruguay 0 – San Marcial 6 (Virginia Crudo -3-, Stefania Latour, Valería Zarate, Agustina Garnier)

Agrario Rocamora 0 – Parque Sur 0

Don Bosco 2 (Yamila Maquiavelo, Evelyn Reynoso) – La China 0

Unión y Recreo 0 – Boca Juniors de Colonia Elía 3 (Maria Belén Blanco, Giuliana Juárez, Micaela Jenkins)

Sporting 0 – Almagro 2 (Sofía Amarilla, Celeste Benítez)

Libre: Defensores del Oeste

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Almagro 12 4 4 0 0 28 0 28 2 Parque Sur 8 4 2 2 0 13 1 12 3 Defensores del Oeste 4 3 1 1 1 2 2 0 4 Boca Juniors de Colonia Elía 3 3 1 0 2 3 2 1 5 Gorilas 1 3 0 1 2 0 4 -4 6 Engranaje 1 4 0 1 3 1 11 -10 7 Sporting 0 4 0 0 4 0 23 -23 8 Unión y Recreo 0 4 0 0 4 0 29 -29 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 San Marcial 12 4 4 0 0 21 0 21 2 Agrario Rocamora 10 4 3 1 0 7 0 7 3 Gimnasia 9 4 3 0 1 23 2 21 4 María Auxiliadora 9 4 3 0 1 5 2 3 5 Don Bosco 9 4 3 0 1 5 6 -1 6 La China 3 3 1 0 2 1 12 -11 7 Atlético Uruguay 0 4 0 0 4 0 15 -15

Próxima Fecha (5ª)

La China vs. Unión y Recreo

Boca Juniors de C. Elía vs. Sporting

Almagro vs. Engranaje

Gimnasia vs. Atlético Uruguay

San Marcial vs. Agrario Rocamora

Parque Sur vs. Los Gorilas

María Auxiliadora vs. Defensores del Oeste

Libre: Don Bosco

