Tortugas Areneras fue el campeón del Seven de la Playa

La 27ª Edición del Seven Internacional de la Playa de río en Concepción del Uruguay provincia de Entre Ríos, tuvo su cierre en la jornada del domingo 22 de enero con el triunfo de Alumni que, en la final, dio cuenta del equipo A del CUCU. El certamen tuvo una muy buena organización y equipos de jerarquía.

La 27ª edición del Seven Internacional de Rugby tuvo anoche su punto final coronando a Las Tortugas Areneras, equipo conformado por jugadores de Alumni que compiten en el torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), como justos campeones.

Los bonaerenses dominaron el torneo de principio a fin ganando la final ante los locales por 4 a 0 sin dejar duda alguna sobre su supremacía.

Para el CUCU queda la satisfacción de haber llegado a otra final además de haber organizado otro muy buen seven.

Con el refuerzo de Gonzalo Camacho, ex Puma, los uruguayenses tuvieron duros partidos previos a la final. En cuartos debieron vérselas con Trébol de Paysandú, ya un clásico de la zona, al que terminaron ganándole por 4 a 3. Después se cruzaron con La Plata al que vencieron por 3 a 1 pero también dentro de un trámite durísimo.

La Copa de Plata quedó para Trébol Verde de Paysandú que tras perder con el CUCU en cuartos pasó a esta competencia. Ganó la Copa de Plata en forma contundente, 8-2 a Alamo en semis y 5-0 a CRAR de Rafaela en la final.

La Copa de Bronce quedó para el equipo B de Alumni que le ganó la final a Trébol blanco por 4 a 3 en partido que se definió en el final.

Resultados:

Copa de Oro

– Cuartos de final

In Line Rugby (CUCU) 4 – Trébol Verde 3

Tortugas Areneras (Alumni) 7 – CRAR (Rafaela) 1

La Plata 5 – Alamo (Paraná) 1

Cuarto Tiempo (CUCU) 5 – The Bog Mama (CUCU) 1.

– Semifinales

In Line Rugby (CUCU) 3 – La Plata 1

Tortugas Areneras (Alumni) 3 . Cuarto Tiempo 1

– Final

Tortugas Areneras 4 – In Line Rugby 0

Copa de Plata

– Semifinales

CRAR (Rafaela) 4 – Big Mama (CUCU) 1

Trébol Verde 8 – Alamo (Pná) 2

– Final

Trébol V. 5 – CRAR (Rafaela) 0

Copa de Bronce

– Cuartos de final

Papurris (CUCU) 0–Alumni B 6

DAOM 5 – Náutico Zárate 0

Trébol Blanco 7 – Carpinchos 0

– Semifinales

Trébol Blanco 4 – Economía 2

Alumni B 6 – DAOM 1

– Final

Alumni B 4 – Trébol Blanco 3

