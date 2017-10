Verónica Magni: “No es una guerra sino una renovación de bancas en Diputados”

La candidata a diputada nacional por la Lista 50 del Partido Socialista-Enccuentro Social, Verónica Magni, votó por la mañana en la Escuela Nicolás Avellaneda. La socialista destacó el trabajo que vienen llevando adelante los fiscales en cada una de las escuelas y expresó: “Estamos participando una vez más de este acto electoral, que ojala sea un paso en el fortalecimiento de la democracia y entender que desde la disidencia crecemos”.

Por CLARA CHAUVÍN, de la redacción de El Miércoles Digital

Fotos: C. CH.

En ese sentido comentó: “La actividad se viene desarrollando de forma muy tranquila y la gente de a poco se fue acercando durante la mañana a votar. La alegría democrática siempre se vive, ese piso democrático de ejercicio de derechos y de igualdades que sin duda es una conquista social. Esta es la posibilidad de acercarse y no dejar de votar, que la ciudadanía piense su voto y que no desperdicie esta nueva oportunidad. No es una guerra sino una renovación de bancas en Diputados”.

A su vez, Magni manifestó: “En estos últimos días el clima social estaba bastante enrarecido y a nivel de ciudadanía parece percibirse como que fuese una instancia más difícil socialmente de sortear. El presentar posturas como enemistadas, como si se tratase de una guerra las instancias electorales. Lo cierto es que no es así, desde temprano la paz social que se vive en el ejercicio democrático de las elecciones da gusto de apreciar y de compartir”.

Asimismo, la candidata uruguayense se refirió que la aparición sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado ha sido unas de las razones que ha marcado dichas disidencias. “Esperamos que con celeridad el caso sea esclarecido por parte del Estado, que es quien debe dar respuesta”, agregó.

Finalmente, Magni remarcó que por la noche el centro de cómputos será en la sede del Partido Socialista, en Larroque 348, a donde se irán acercando los fiscales.

Deja tu comentario

comentarios