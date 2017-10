Verónica Magni: “Preferimos la charla cara a cara con los vecinos”

La uruguayense, Verónica Magni, candidata a diputada nacional por la Lista 50, Partido Socialista-Encuentro Social, recorrió en el feriado de este lunes el Balneario Itape y la Isla del Puerto para aprovechar a conversar con los vecinos que se encontraban de paseo y acercarle su propuesta electoral.

En diálogo con El Miércoles Digital , Magni manifestó sobre la recorrida: “Preferimos la charla cara a cara con los vecinos de los distintos pueblos en esta ocasión en Concepción del Uruguay y entendiento que somos la única propuesta uruguayense. Con la única candidatura uruguayense que quedó en carrera para la Cámara de Diputados de la Nación”.

“Conversando con los vecinos vemos cómo nos manifiestan su preocupación como por ejemplo en la reducción de programas de salud nacionales en el Centro de Salud Giacomotti del barrio San Isidro. No queremos que ese sector social quede sin acompañamiento y por eso nos comprometemos”, destacó la candidata.

“Sabemos que la ciudadanía dio un cierre a la política del gobierno anterior, al ‘roban pero hacen’, y a la corrupción, y se animó a hacer un cambio. Nosotros entendemos que la forma de cambio tiene que ser pensada y reflexionada si beneficia o perjudica a los entrerrianos, como está sucediendo con la salud y la educación pública”, indicó Magni diferenciándose del kirchnerismo y el macrismo.

En tal sentido cuestionó la iniciativa macrista de flexibilización laboral porque “es el avance en propuestas que tiene que ver en monotributismo”, y señaló que el plan maestro considere “cliente” al alumno como se propone desde el Banco Mundial por parte de dos economistas y no desde los docentes, estudiantes y padres.

“Entendemos que esas son las cosas concretas que tenemos que discutir y con las que nos tenemos que comprometer. No al plan maestro para la educación, no a perder para los jubilados entrerrianos el 82% móvil, no a la extensión de la edad jubilatoria. Y lo hacemos conversando cara a cara con la gente desde nuestra propuesta uruguayense”, finalizó la socialista Verónica Magni.

FOTOS: VALENTÍN BISOGNI de la redacción de El Miércoles Digital

