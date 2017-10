Nicolás Abrahan: “Hay que romper el tabú de que el cáncer significa sufrimiento y muerte”

El licenciado Nicolás Abrahan es enfermero del Centro Oncológico de la Asociación de Lucha Contra el Cáncer, institución sin fines de lucro. En el programa El Reverso (Radio UNER – FM 91.3) contó: “es un trabajo difícil. No solamente tratas de curarlos, sino de mejorar la calidad de vida del paciente”. El búnker de ALCEC brinda servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Tiene reconocimiento nacional y su flujo de pacientes aumenta año a año. Allí se atienden pacientes de diferentes partes de Argentina.

-¿Cómo se acompaña a un paciente oncológico durante su tratamiento?

Primeramente, vemos la ansiedad y el temor que atraviesa para enfrentarse al tratamiento. Hay pacientes que no saben que es la quimioterapia, la radioterapia y eso les genera ansiedad. A veces ocurre en la sala de espera, que charlan entre pacientes: -“a mí me hicieron esto, a mí aquello”– y se produce temor y ansiedad. Cuando les toca el turno y los llamas para atenderlos, su temor aumentó. Ahí nosotros tenemos que disminuir esa ansiedad. La otra es internet, entran a investigar y ahí tenes miles de cosas pero bueno. En general, más allá de disminuir esa ansiedad y temor, nosotros tenemos folletería y vamos hablando con el paciente. Le contamos estrictamente sobre los cuidados: que les puede ocurrir luego de realizarse quimioterapia, los cuidados durante la radioterapia, que es lo que tiene que hacer en su casa.

-Además de ser enfermero del paciente oncológico: ¿Se trabaja también con el entorno familiar?

Sí, es un trabajo difícil. Nosotros nos especializamos particularmente en oncología. Trabajamos diferentes aspectos, no solamente es tratar de curarlos y mejorar la calidad de vida del paciente, sino que también ayudamos a la familia, el ambiente y la comunidad. La familia es importante durante este proceso, porque acompaña el tratamiento del paciente.

En el 2012 con otro compañero del plantel, Diego Bloque, hicimos una investigación -fue nuestro trabajo de tesis- donde medimos el grado de sobrecarga emocional de los familiares del paciente oncológico. Nos dio como resultado cerca de un 80 por ciento de sobrecarga. Concluimos que también la familia padece la enfermedad. Por eso, en el Centro Oncológico, nos centramos, más allá del paciente, en acompañar esa familia y ver que particularidades tiene cada una. Creemos importante la presencia familiar, es pilar del tratamiento.

– Hablamos del paciente y del entorno familiar. Contanos de ustedes, ¿cómo logran sobrellevar diariamente este trabajo?

Es un trabajo difícil. Yo estoy desde el año 2009, entre apenas me recibí con 21 años y no se me hizo fácil al principio. Yo no soy de Concepción del Uruguay, sino de Gualeguay, no tenía un entorno familiar, tenía a mi hermano únicamente que estaba estudiando y se me hizo un poco difícil el hecho desde lo psicológico, te enfrentas con pacientes, ves su dolor y el de su familia. No es un trabajo fácil y vas adquiriendo mecanismos de defensa a medida que van transcurriendo los años, te vas adecuando al trabajo. Tenes que estar fuerte. Igualmente, nosotros en las capacitaciones que hacemos -que son continuas- participamos de talleres de psico-oncología donde vemos estas cuestiones. Al principio yo no quería ver a nadie, llegaba a mi casa y quería estar encerrado porque enfrentas el sufrimiento diariamente. Hemos tenido personal de enfermería que ha ingresado al centro oncológico y no ha soportado la situación de enfrentarse a la muerte continuamente, hasta que te adaptas de diferentes formas y tratas de sobrellevarlo. Yo trabajo todos los días por la mañana en la facultad (Facultad de Ciencias de la Salud UNER) y a la tarde en el centro oncológico. Cambio el chip. Pongo la mejor onda y trato de transmitirle eso al paciente. Eso nos caracteriza a nosotros, al centro oncológico de ALCEC, la calidad de atención que brindamos al paciente y su familia.

No vamos a terminar con el cáncer, ni vamos a encontrar una cura, pero podemos disminuir los casos haciendo una detección precoz.

– Más allá del plantel de enfermería que integras, ¿cuál es la química que existe con el resto del equipo de profesionales del Búnker?

Es un grupo muy grande. Tenemos la Comisión de ALCEC que se encarga de realizar acciones para recaudar fondos como el maratón Todos Somos ALCEC, Campañas de Prevención mensuales, eventos culturales y miles de actividades que organizan. Trabajamos en conjunto, tenemos el personal administrativo que sin ellos, no podríamos efectuar la tarea diaria y el grupo de médicos y médicas, o sea, somos un equipo multidisciplinario. Si falta alguien, tratamos de resolverlo en equipo. Tenemos reuniones continuas con la comisión, la gerencia y la parte administrativa. Ya sea por las órdenes, derivaciones, es un trabajo continuo en equipo. Nos caracteriza tener una buena calidad de atención, es de valorar y felicitar al equipo de trabajo de ALCEC.

– Desde que ingresaste en 2009 como enfermero en ALCEC (Asociación del Lucha Contra el Cáncer ) hasta hoy, ¿se incrementó la cantidad de pacientes con Cáncer?

Primeramente, cuando ingrese a trabajar me sorprendí por los casos de cáncer que había. Después me sorprendí de los casos de cáncer que venían de mi ciudad, de Gualeguay. Fueron diferentes tipos de sorpresas digamos, me sorprendí de la gente joven, los casos de cáncer de mama, el cáncer de testículo que por ahí aparecían. Teníamos temporadas que estábamos sobrecargados, que no dábamos a vasto trabajando, teníamos que sobrecargarnos con horarios, ampliábamos el tratamiento, cuando se adquirió el nuevo acelerador lineal, logramos trabajar mejor y eso hizo muy eficaz para ingresar más pacientes y poder trabajar cómodos.

Hoy me sorprende el aumento de la cantidad de cáncer. Uno de los tipos de cáncer que está ingresando mucho a la institución es el cáncer de próstata. La mayoría de los tratamientos de radioterapia que hacemos están destinados a este tipo de cáncer. También recibimos pacientes con cáncer de cuello de útero. En el Centro Oncológico efectuamos el tratamiento de braquiterapia ginecológica, atendiendo a pacientes que incluso son derivados de otras provincias como Formosa, Corrientes y de toda la costa del Uruguay. A veces nos sorprendemos cuando aumenta la cantidad de pacientes con cáncer o los jóvenes que ingresan.

-¿Qué destacarías del búnker de ALCEC?

Lo que está bueno destacar, es que somos uno de los pocos Centros Oncológicos donde el equipo de enfermería hace radioterapia, porque en otros centros es un trabajo estrictamente de los Técnicos Radiólogos y acá, tenemos capacitaciones continuas que nos van formando para realizar el tratamiento. Tenemos una visión diferente y no es que quiera desprestigiar a los técnicos que tienen su base en física y todo, pero tenemos una visión diferente, al paciente lo vemos todos los días.

– ¿Se tiene registro de casos de cáncer comunes regionalizados?

Nosotros tenemos estadísticas de los pacientes que ingresan a nuestro centro. Existe un registro de tumores a nivel provincial que llevan esas estadísticas y tienen focos regionalizados. La otra vez, fui convocado por la municipalidad de Villa Elisa para asistir a una charla que se dio a la comunidad sobre una investigación conjunta con el Hospital Italiano, que reúne los casos de cáncer que hay en esa ciudad. Me vine sorprendido. Se está tratando de investigar entre el municipio y el hospital donde están los factores de riesgo.

-¿Te parece que existe aún, algún tabú que romper para lograr una concientización de prevención efectiva?

Si, lógicamente. Se cree Cáncer significa sufrimiento y muerte, primero hay que romper ese tabú y concientizar. En la campaña de cáncer de próstata, la mayoría de los hombres que participó del chequeo, tenía miedo al procedimiento. Yo creo que es fundamental la participación de la ciudadanía, nosotros podemos aportar información para prevenir, pero si la comunidad no pone su granito de arena, algo está fallando. Y como mencione anteriormente, es una enfermedad que va en aumento. No vamos a terminar con el cáncer, ni vamos a encontrar una cura, pero podemos disminuir los casos haciendo una detección precoz.

RELATANDO EXPERIENCIA

En la Facultad de Ciencias de la Salud el equipo del Centro Oncológico de ALCEC, disertó en el marco de las “Jornadas de Actualización en Enfermería en pacientes oncológicos”. El objetivo primordial, fue el de actualizar los conocimientos sobre la fisiología de la enfermedad, pilares del tratamiento, cirugía, radioterapia y quimioterapia: “durante las jornadas, contamos que el cáncer es una enfermedad crónica, pero que eso no signifique solamente dolor, muerte, padecimiento y sufrimiento, sino, más que nada, trabajar con los datos y las investigaciones que vamos haciendo desde el centro oncológico en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Salud (UNER)”, expresó Nicolás.

El encuentro estuvo destinado a profesionales en enfermería y estudiantes en general. Los disertantes del plantel de ALCEC fueron: Gustavo Montalbetti, habló sobre Generalidades del Cáncer. Concepto de la enfermedad; Nicolás Abrahan, radioterapia externa e interna. Funcionamiento de los aceleradores lineales con los que realiza el tratamiento en el Centro Oncológico; Angela Lloret y Damian Sandoval. Quimioterapia y cuidados de enfermería; Ezequiel Sabatino y Esteban Ledesma. Tratamiento del dolor y cuidados paliativos. Rol que cumple la familia del paciente. Como lograr paliar ese dolor más allá de los medicamentos. Acompañamiento Psicológico; Paola Luther, tumores.

OCTUBRE ROSA

CÁNCER DE MAMA: prevenir para evitar

En el Centro Oncológico (Bunker) de Alcec, ya se pueden solicitar turnos gratuitos para chequeo. La atención comenzará este martes 17 de octubre. Los chequeos se realizarán los martes y jueves de octubre. Luego de la consulta médica, nuestro equipo evaluará si la paciente requiere efectuarse una mamografía.

Cntro Oncológico (Bunker) de Alcec: 03442) 422294 o 439929

