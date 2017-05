Piden que se actualicen los valores de la energía recibidos por la Cafesg

El diputado nacional Juan Manuel Huss (FPV), a través de un proyecto de resolución, solicitó al Ministerio de Energía y Minería y al Estado nacional, que se actualicen los valores de la energía recibidos por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), como así también que se remitan los fondos correspondientes al año 2016, adeudados por el Gobierno Nacional.

El legislador presentó el proyecto esta semana “motivado por la enorme preocupación que existe entre los diversos Municipios de la provincia de Entre Ríos, puntualmente por aquellos que se encuentran en la vera del Río Uruguay, en dónde el impacto ambiental del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande se hace sentir”, señaló.

Cabe recordar que la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande fue creada por Ley Provincial 9140 en el año 1998 y es la encargada de administrar el fondo formado por los aportes provenientes del excedente derivado de la explotación del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande. Los aportes deben ser aportados trimestralmente por la Nación.

Huss indicó que: “Pese a las gestiones realizadas por la provincia, donde se manifiesta la necesidad de actualizar los excedentes que recibe la Comisión Administradora, hasta el momento no se han obtenido respuestas por parte del Ministerio”.

Advirtió que: “El atraso en la actualización ha provocado que los resultados sean negativos y por ende que no se pueda llevar adelante el cometido que tiene la Cafesg, que es hacer obras públicas y desarrollo regional. “A raíz de esta situación, la Cafesg no tiene presupuesto para este 2017, lo que significa que más de 1.000 millones de pesos no podrán ser invertidos en la obra pública y el desarrollo regional de un conglomerado de más de 500.000 habitantes”, denunció.

COSTOS DE ENERGÍA

Por otro lado, señaló Huss, “sobre los excedentes de Salto Grande, el Gobierno Nacional pagará por la energía que se produce 240 pesos el megavatio/hora, valor que no se actualizó, y que no es lo que corresponde, ya que esa energía se vende al triple de ese valor en el mercado. A eso debe sumársele que el Gobierno Nacional debe los excedentes del 2016, para reparar los daños causados por la Represa”, dijo y añadió: “En virtud de que hemos sido elegidos para defender los derechos y brindar garantías a nuestros representados, solicitamos la inmediata solución a éste problema, a los fines de poder contar con una herramienta vital para nuestros pueblos”.

