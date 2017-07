Mauricio Macri y la posverdad

El presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, dijo hace poco: “mucha gente me pide que Cristina este presa”. En una conferencia de prensa expreso que: “Milagros Salas está presa porque la mayoría de la gente cree que cometió graves delitos”.

Y con respecto al intento de expulsión del ex ministro De Vido, el presidente afirmó que la votación en el Congreso dejó en claro quienes están en contra y quienes están a favor de la corrupción.

La posverdad es la verdad que no necesita demostración, se siente, se palpa y se fundamenta en lo emocional. La palabra posverdad aparecerá en el diccionario de la Real Academia Española, en su próxima edición.

Si la gente (mucha, según el Presidente) le pide que Cristina esté presa, debió responder que quien dispone la privación de la libertad de una persona, es un juez, y no el titular del Poder Ejecutivo. Tal vez el ingeniero Macri supone que una persona debe ir a la cárcel si la gente así lo cree. Y debe suponer que el presidente puede poner presa a las personas, y ordenarles a los jueces que así lo hagan. Una lectura de la Constitución le vendría muy bien.

Más allá de lo que se crea o no se crea, la expresidenta es inocente. Los delitos deben ser probados. Esto no implica defender a Cristina. Se debe defender la Constitución. La autoría de delitos debe fundamentarse en pruebas, no en emociones.

De Vido

El intento de expulsión de De Vido, forma parte de la campaña electoral. Pero más allá de ello, quien debe pedir el desafuero es un juez. La Cámara de Diputados no puede de ningún modo extralimitarse en sus funciones. Esto no implica defender a De Vido. Aunque tenga centenares de procesos, sigue siendo inocente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se demuestre que cometió algún delito. No es una cuestión de fe (creer) sino una cuestión de pruebas. Muchas personas sienten que el diputado De Vido es un corrupto. Ello con ningún fundamento, como no sea la sensación y el convencimiento íntimo. Es la regla de la posverdad. El ex ministro puede tener, como tiene, cientos de procesos e inclusive imputaciones. Pero no hay, por ahora, ninguna sentencia condenatoria. Por lo tanto y hasta que ello ocurra es inocente.

Milagros Salas

El presidente de la Nación repite el argumento esgrimido con relación a Milagros Salas, que está privada de la libertad “porque la gente cree que cometió graves delitos.” Para Macri es una cuestión de fe. Vale agregar que la prisión preventiva de Milagros Salas fue dictada por jueces, quienes entendieron (o simularon) que iba a entorpecer la causa o podía fugarse. Lo de Milagros Salas es legal porque la prisión preventiva es facultad del poder judicial. El argumento de “la gente así lo cree”, es parte de la supina ignorancia del presidente Macri.

¿Lázaro Báez, Cristina Fernández y sus hijos, Julio de Vido, Mauricio Macri y sus parientes, el secretario José López (el de los bolsos) son corruptos? Para responder afirmativamente es necesario que una sentencia así lo diga. Mientras tanto y hasta que ello ocurra, estarán en calidad de sospechados, procesados o imputados. Pero rige el principio de inocencia. Ignorar ese principio es regresar a los tiempos de la Inquisición.

