Sepa cómo se utilizará la pista de atletismo del CEF Nº3

Pasaron varios años con varios anuncios de por medio y ahora su puesta en funcionamiento está acercándose. Está lista pero la empresa que realizó el trabajo de base –Traza S.A- no la entrega para presionar al Estado entrerriano el pago de deudas cercanas a los 18 millones de pesos por otras obras realizadas. El uso principal será para los colegios de nivel medio, luego entrenarán los federados y de noche lo habilitarán para uso “recreativo”. Traerán competencias nacionales e internacionales que sólo se desarrollarán de día porque no tendrá aún la suficiente iluminación artificial para esos eventos.

Por JORGE RUBÉN DÍAZ de EL MIÉRCOLES DIGITAL

Desde que empezaron las obras para la construcción del gimnasio-estadio cerrado con capacidad para 1500 personas, la pista de atletismo ubicada en el lugar quedó inutilizada. En septiembre de 2014, el mismo día que se inauguró el gimnasio, el entonces gobernador Sergio Urribarri, firmó el contrato de obra para el reacondicionamiento integral de la pista, adjudicada a la empresa-UTE Lemiro Pietroboni y Traza SA por un valor de 23.972.363,64 pesos, y un plazo de 180 días de ejecución.

A pocos días de llegar a mayo 2017 la pista está finalizada pero necesita la habilitación del Consejo General de Educación, ya que al igual que el gimnasio su funcionamiento está bajo su órbita. Por ende el uso está destinado para la faceta educativa de los colegios de nivel medio de la ciudad, es decir para las prácticas de educación física. Además, según supo El Miércoles Digital, el Estado provincial le adeuda una cifra cercana a los 18 millones de pesos a la empresa Traza por otras obras que tienen contratadas, y por esa razón no la entrega.

QUIENES, CÓMO Y CUANDO LA USARÁN

Sin embargo tamaña inversión con una pista de atletismo profesional, cuya alfombra fue colocada por la empresa Mondo -que es proveedora del Comité Olímpico Internacional hasta los Juegos Olímpicos del año 2032- justifica su apertura para los que realizan prácticas intensivas de las diferentes disciplinas del atletismo federado como los recreativos.

Establecieron un mecanismo de organización para que no haya conflictos en su funcionamiento. Durante la mañana y la tarde, hasta las 17, estará destinado para las instituciones educativas que lo requieran. Luego hasta las 20 lo utilizarán los federados y por último los “recreativos”, o sea aquellos que deseen ir a correr para la práctica de algún deporte aeróbico, o como base de la disciplina que estén realizando. Los “recreativos” tendrán habilitados solo los carriles 5 y 6, es decir los de la parte exterior de la pista, por una cuestión de mantenimiento.

“Se trata de una pista con dimensiones olímpicas, 400 mts que se mide a 30 cm del andarivel uno (el interno). Los que vayan después de las 20 a correr o a caminar se les dejaran libres los andariveles 5 y 6. En el modo de uso de la pista se tiene en cuenta la mantención, sobre todo del andarivel 1 y el 2, porque si todos los que vayan a correr lo hacen por ahí, en dos o tres años el andarivel uno quedará muy desgastado y el seis estará sano, entonces haremos como en el Cenard o en Concordia, como se hace en cualquier lugar que hay pistas: se inhabilita con conos los andariveles que no se deben usar” explicó el secretario de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Marcelo Herlein, al atender los requerimientos periodísticos de El Miércoles Digital, quien al margen de aclarar que la Municipalidad no tiene injerencia sobre el CEF Nº3, porque es un ente provincial, contó cuál fue la propuesta que le hicieron a la Dirección del Centro.

No fueron pocos los que pensaron que a partir de la colocación de esa alfombra sólo se puede usar zapatillas con clavos, el funcionario lo desmintió: “Lo que no puede utilizarse allí es una zapatilla que no sea sports, no se pueden usar zapatos, botines -ni de fútbol 5-, ahí no entran directamente. La idea es que haya una persona que esté en la puerta de ingreso a la pista para controlar, por lo menos los primeros tiempos. La característica de esta pista es muy dura, lo que es mejor para el atleta por sus marcas, pero para el común de la gente es peor” aclaró en referencia a la necesidad de usar calzados adecuados para no sufrir lesiones.

PIDEN QUE SE INSCRIBAN PARA OCUPAR LA PISTA

Si bien no hay necesidad de estar federados para utilizar la pista y las instalaciones, si exigirán a los que empiecen a asistir de manera continua a registrarse en el CEF Nº3, donde deberán dejar sus datos y realizar algunos estudios médicos de rigor, por precaución. No será obligatorio, pero pedirán un módico aporte para colaborar con la cooperadora de la institución. Además de la pista aquellos que no sean federados también podrán acceder a los baños y vestuarios.

LA ILUMINACIÓN: “POR AHORA NO SE PODRÁ COMPETIR”

“En esta etapa no está contemplada la iluminación, pero desde la Municipalidad pondremos entre 8 y 10 reflectores para que ilumine la zona, aunque no será apta para la competencia” explicó Herlein en referencia a la utilización nocturna.

“Cuando salga la ampliación de obra está previsto la colocación de seis columnas de casi 16 metros para hacer la iluminación. Es una extensión de obra del uso de la pista, que además incluye la ampliación de las dos cuadras de atrás -la callecita peatonalizada- con los ingresos a los garajes de los vecinos, y las otras dos cuadras con todos sus desagües, son 4 cuadras de asfalto más la peatonalización e iluminación, que dejaría el tendido subterráneo más las columnas, y una cantidad de kilowatt para entrenar, pero no para competir porque ahí debemos hablar de otra cantidad. En un estadio la iluminación es de 18 mil whats, eso es lo que te permite transmitir un partido” ejemplificó.

El Secretario municipal recordó que esta pista surgió del por ley de presupuesto de la Provincia en el año 2010, “no hay un peso ni de la nación ni del municipio” remarcó.

Y después volvió a insistir: “Pedimos la iluminación para competencia, pero cuando se aprobó el presupuesto, que fueron en su momento 33 millones de pesos,-y a eso se le puede hacer una ampliación de hasta el quince por ciento-, en ese porcentaje ingresaron unas obras de desagües y todo lo que hacía a los laterales de la pista, las calles del barrio, porque no se puede tener polvillo dando vueltas, por eso se habló del asfaltado. Ese asfaltado que se hizo de dos cuadras contra el estadio y la escuela `Surco de Esperanza´ fue pagado por la Municipalidad, y costó un millón de pesos, y no se le cobró a las instituciones. Cuando pedimos la iluminación nos dijeron que puede haber casi 700 mil pesos, y con eso puede colocar el cableado, las columnas y parte de la iluminación, después tendremos que ir agregando más para llegar a los niveles que te piden para poder transmitir” agregó.

UNA SÍNTESIS DE LO PRINCIPAL A TENER EN CUENTA –De 8 a 17: Alumnos de colegios secundarios –17 a 20: Federados -20 a 22: Recreativos (Sólo podrán ocupar andariveles cinco y seis). -Ingreso gratis. Pedirán colaboración económica a la cooperadora de la Institución (No es obligatorio). -En caso de usarla de manera regular exigirán un chequeo médico, que se puede hacer en la misma institución. -Para la práctica recreativa tendrá iluminación artificial, pero no será apta para la competencia. -Las instalaciones de vestuarios y baños estarán habilitados para todos. -A la pista se podrá acceder con cualquier zapatilla que sea sports, no se permiten zapatos ni botines. -Estará abierto de lunes a viernes de 8 a 22. Sábado y domingo sólo para las competencias atléticas en horarios matutinos y diurnos.

PARTE DE LA CALLE QUE AHORA ES PISTA

Explicó que el ampliado de la pista que incluyó avanzar sobre la calle norte para lograr las dimensiones olímpicas, se hizo por medio de una ordenanza: “La calle es pública, no de los frentistas, sólo una familia planteó que se sintieron perjudicados con los movimientos del suelo y les rajó la casa. En ese caso se hace la presentación judicial y el Estado te va a reconocer lo que considere necesario de los estudios”.

APORTE A LA COOPERADORA

Contó que hay una cooperadora, que como cualquier colegio se rige por las normas que establece el Consejo General de Educación. “Son asesores y trabajan para la institución, no tienen decisión económica si no está de acuerdo el cuerpo directivo”.

“Para entrar a la pista la cooperadora pedirá una colaboración, para eso debés ir y registrarte. Si vas a probar una vez nada más no dirán nada pero si te ven 4 o 5 días van anotarte, pedirán un examen médico – que se hace todo ahí- gratis, a partir de las 8 de la mañana con el doctor Cristian Marusich, y se saca por turno”.

De todas formas duda que ese registro pueda “eximir de algo como institución si pasa algo. Es una cuestión judicial, lo que pasó con el accidente del piso de parqué, fue voluntad de los padres no hacer ninguna acción legal, pero nosotros teníamos seguro por el IAPS y un seguro de dos millones de pesos de la Río Uruguay, gratis, que nos dan ellos”.

CON LO QUE CUENTA LA PISTA Y SU CUIDADO

Adentro del complejo también contará con cuatro cajones de salto en largo, dos de cada lado; cuatro cajones para garrocha, dos de cada lado; dos sectores para lanzamiento de jabalina, dos sectores de lanzamiento de bala y dos jaulas, una vez terminado de habilitará una sola jaula porque llevan un sistema de red especial de contención para lanzamiento, “y esas redes hay que mantenerlas y cuidarlas, porque no la vamos a volver a comprar, una se guarda para cuando se rompa la otra” remarcó Herlein.

“Todos estos materiales vienen de `Mondo´ (Italia), lo que falta es lo que no está previsto por Arquitectura cuando se diagramó la obra, todo lo que está suelto, por eso no hay colchonetas nuevas por ejemplo. La obra viene con lo que está `plantado´. Se habló con el Gobernador, el presupuesto es de 150 mil euros, debemos pedir la financiación, y la Confederación Argentina de Atletismo a su vez lo está gestionando, vía Secretaría de Deportes de la Nación”.

Sobre el mantenimiento explicó que: “Recomiendan que cada doce años o quince años de acuerdo al cuidado, hacer un cambio total. La base ya está hecha, ellos vienen, levantan la alfombra – que no es lo más caro-, pero se tienen que hacer todas las gestiones de nuevo. Estamos tratando que dentro del CGE se incluyan los mantenimientos tanto del estadio como de la pista cada dos años con un monto que permita ir haciendo avances”

EL FUTURO DE LOS FEDERADOS

Aproximadamente en Concepción del Uruguay cuenta con unos 25 atletas federados. En ese sentido, adelantó que uno de los objetivos “es crear un centro de tecnificación deportiva de cinco deportes, en la parte de los atletas que entre los 13 y los 19 años deben hacer un camino para estar dentro de la elite, por ejemplo (el garrochista) Pablo Zaffaroni es una proyección para ser una elite, el otro día saltó 4,60 metros y la marca mínima para ir al Mundial de menores es esa, tiene 16 años. Él fue campeón argentino juvenil compitiendo con chicos de 18 años, y fue cuarto en el sudamericano porque hay dos chilenos que saltan 5,10-5,20 metros”.

COMPETENCIAS

También adelantó que “en agosto y septiembre tendremos dos campeonatos argentinos de atletismo programados, uno de juveniles y uno de mayores. Incluye: pista, salto y lanzamiento, y aparte la maratón que será de 42.125 km”.

Falta menos y la ansiedad por su estreno se palpa en los amantes del atletismo. Con el running en pleno auge en La Histórica, la habilitación de la pista será otro incentivo para continuar creciendo.

