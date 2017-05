Alika Kinan: “La prostitución es un privilegio que tiene el hombre de poder poseer el cuerpo de las mujeres”

Alika Kinan, sobreviviente de redes de trata, visitó Concepción del Uruguay y brindó una charla titulada “La lucha contrata la trata y la explotación sexual”. “Creo que la lucha del movimiento de mujeres tiene que ser más concreta. Están buenísimas las pintadas y las re banco pero tenemos que empezar a guardar nuestros aerosoles y sacar lapiceras, cuadernos y plantarnos en los Concejos Deliberantes, en las municipalidades, en las legislaturas, en las Casas de Gobierno” remarcó.

Informe: CLARA CHAUVÍN de EL MIÉRCOLES DIGITAL

La charla fue en la Sala 1º de Mayo del Rectorado de UNER donde hubo una importante convocatoria y que fue organizado por el colectivo “Ni Una Menos”.

La militante por los derechos de las mujeres habló de cuando fue rescatada de la trata, de la falta de políticas públicas para la protección de las víctimas, del sindicato de AMMAR y de los desafíos actual para el movimiento feminista en la Argentina.

Kinan contó cuando en el año 1996 fue captada por las redes de trata al llegar a Tierra del Fuego. En ese momento estaba a cargo de su hermana de 10 años y se encontraban viviendo una gran pobreza. Su situación de vulnerabilidad fue la que la llevó a caer en la explotación sexual hasta que pudo ser liberada una vez sancionada la Ley de Trata en 2008 que estableció el cierre de prostíbulos de todo el país. A partir de allí Kinan comenzó con el proceso de liberación y del reconocimiento y empoderamiento de sus derechos hasta convertirse en la principal referente del abolicionismo en el país.

“En el momento del allanamiento estábamos con mucho miedo. Yo creía que me venían a buscar a mí y a todas mis compañeras. Pensábamos que estábamos haciendo algo malo. El proxeneta, el dueño del local (Pedro Montoya condenado a 7 años de prisión efectiva), nos había dicho que algún momento iba a llegar la policía y teníamos que decir que estábamos porque queríamos y que no vivíamos ahí. A mí me horrorizaba porque los códigos de la noche te dicen que no podes denunciar ni tener contacto con la policía más que para pagar la coima que corresponde. Queríamos escapar de una posible sanción porque era lo que nos habían dicho, que nosotras éramos las responsables de ese delito que, en realidad, se estaba cometiendo sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos. Yo no tenía ni idea de lo que era la trata ni la explotación sexual”, comentó.

Kinan sentía en ese entonces que se había cerrado su fuente de trabajo para poder vivir: “Al prostíbulo lo sentía como mío después de tantos años y después de haber sido la única fuente con la cual yo podía alimentar a mi hermana y luego a mis hijas. Me sentía contenida pero en realidad lo que hacían era controlar cada uno de mis movimientos para que nadie me diga que se estaba cometiendo un delito y que lo que me pasaba era terrible. En todos esos años no me fuí porque no tenía donde ir. Cuesta mucho dejar lo que te hace sentir segura o con lo que por lo menos te estas ganando la vida aunque sea en condiciones poco higiénicas, atravesando violaciones o diferentes enfermedades de trasmisión sexual”.

Respecto al delito de trata, Kinan lo explicó como “la captación, el traslado y el acogimiento de una persona con fines de explotación sexual”. Además aclaró que no en todos los casos existe el secuestro sino que este es uno de los agravantes y una forma de aprehensión de las víctimas. “Cuando hablamos de captación lo que el común de la gente piensa es que una chica fue secuestrada por una camioneta blanca, es golpeada en la cabeza y llevada a un prostíbulo donde es violada y drogada por varios días. No quiere decir que no existan estos casos pero no es el común. El grueso en el delito de trata son las mujeres vulnerables que tienen que pagar la luz, que tienen varios hijos, que tienen familiares a cargo. El 80 por cuento de las víctimas de trata han sufrido algún tipo de vulneración sexual en la infancia o en la adolescencia, es un delito que se basa en la vulnerabilidad de las víctimas aunque haya consentimiento. Cuando una mujer es accedida carnalmente, cuando la sacuden desde muy jovencita, le sacuden también su mente, su alma. Luego de esto, entregar el cuerpo y sobrevivir mediante el uso y cosificación no cuesta nada, y es lo que me pasó a mí. Son muy pocas las mujeres que eligen la prostitución como forma de vida, somos muchas las que fuimos empujadas a la prostitución, en este caso a la trata, para poder sobrevivir”, explicó.

“La realidad es que un violento se forma a partir de los 3 años y todavía no estamos implementando educación sexual integral en las escuelas para que de esa forma tengamos muchos menos violentos y muchas más mujeres libres”.

LA LEY DE TRATA

En 2008 se sancionó la Ley de Trata y, hasta el día del hoy, la “Oficina de Rescate” lleva contabilizados 10.660 rescates. Sin embargo, Kinan remarcó que, lo que se han rescatado fue a las mismas mujeres 3 o 4 veces de distintos prostíbulos ante la falta de políticas públicas para proteger a las víctimas, luego de sacarlas de las redes de trata, principales reclamos tanto en el gobierno de Cristina Kirchner y hoy al gobierno de Mauricio Macri. Asimismo, manifestó que desde el Consejo Nacional de las Mujeres no fueron tenidas en cuenta las víctimas de trata dentro del Plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres.

“¿Por qué reinciden las víctimas? Porque no tienen recursos, porque no hay políticas públicas, porque los políticos hacen políticas con el cartel de `Ni una Menos´ pero no nos levantan ni un proyecto de ley que proteja a las mujeres. La ley de Trata llegó sin piernas, no camina. Estoy agradecida porque me rescató y me liberó de un prostíbulo, me ayudó a crecer como militante y empoderarme. Pero después que fui liberada, después que me dijeran que fui una víctima todos estos años y que tenía que volver a casa con mis hijas yo pensé ‘¿De qué vivo? ¿Qué hago?’. La ley de Trata no camina sin políticas públicas, es decir acceso a la vivienda, acompañamiento psicológico terapéutico para las víctimas de trata, reinserción laboral en trabajo genuino y acceso a la educación. La prostitución es un privilegio que tiene el hombre de poder poseer y poder comprar todo aquello que desea, en este caso el cuerpo de las mujeres. Es una forma de violencia de las más extremas, donde se da la violencia económica, la violencia sexual, la violencia simbólica”, afirmó.

EL SINDICATO DE AMMAR

Kinan realizó fuertes críticas a AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), la cual define como una “burocracia sindical” y a su secretaria general, Georgina Orellano, como “la Moyano de las putas”. “Ella dice que es una trabajadora sexual y lo cierto es que no se para en una esquina hace años. Dice que mantiene el control del cliente cuando todas las mujeres que hemos atravesamos el circuito prostituyente sabemos que esto no es cierto. Ella va por la reglamentación de la prostitución en nuestro país y por la reapertura de los prostíbulos. Cuando se hicieron los allanamientos en Tierra del Fuego armaron una reunión en donde nos decían que nos teníamos que sindicalizar para no tener más problemas, con el argumento de que se puede prostituir sin ningún tipo de persecución. AMMAR dice que las abolicionistas las perseguimos y que la Ley de Trata las criminaliza y discrimina cuando en realidad lo que hace es perseguir al proxeneta, no a las mujeres en situación de prostitución”, resaltó.

“La ‘prostitución VIP’ de la que habla Georgina no es la que ocurre en nuestro país. Los casos de la prostitución VIP esta bárbaro hasta que te encontrás con un loquito, un hijo sano del patriarcado, que te rompe el orto, que te deja la vagina colgando, con todo lo que significa un acto sexual de manera agresiva. Quizás Georgina pueda manejarlos a los tipos, yo no los podía manejar cuando se sacaban el forro, me ponían en cuatro patas y me rompían toda. No hay mujeres con derechos adentro de un prostíbulo. Cuando un hombre se te acerca, se golpea el bolsillo lleno de plata y te dice ‘nena, mira lo que te traje’ y te hace lo que quiere no es como AMMAR dice que las mujeres manejan la situación. La realidad es que cuando ingresás a una pieza tenés que obedecer lo que el tipo te están diciendo porque ya pagó”, agregó en ese sentido.

LOS DESAFÍOS DEL FEMINISMO

Kinán destacó el momento actual que atraviesa el feminismo en la Argentina: “Hoy estamos atravesando la revolución de las mujeres más importante de nuestro país. Recién ahora es cuando estamos tomando las medidas y exigiendo al Estado que nos asista, que nos contenga, cuando le decimos al Estado que es responsable de todo lo que nos está sucediendo por no tomar las medidas ni los presupuestos adecuados, por la falta de creación de policías públicas en un país que está siendo azotado por la violencia machista. La realidad es tenemos femicidios todos los días y muchísima violencia sexual. La realidad es que un violento se forma a partir de los 3 años y todavía no estamos implementando educación sexual integral en las escuelas para que de esa forma tengamos muchos menos violentos y muchas más mujeres libres”.

Por otro lado, opinó que desde el feminismo se debe trabajar en ocupar los espacios donde funcionan las instituciones políticas para exigir que se implementen las medidas necesarias para la protección de las mujeres. “Creo que la lucha del movimiento de mujeres tiene que ser más concreta. Están buenísimas las pintadas y las re banco pero tenemos que empezar a guardar nuestros aerosoles y sacar lapiceras, cuadernos y plantarnos en los Concejos Deliberantes, en las municipalidades, en las legislaturas, en las casas de gobierno. Es el momento de tomar otros tipos armas, hay que canalizar todas las fuerzas y las inteligencias que tenemos las mujeres en proyectos de ley. Tenemos que sentarnos a trabajar. Tenemos que tomar las legislaturas y cuando haya algún legislador que nos diga que venimos con boludeces de feminista le tenemos que decir que está despedido y pedirle que se vaya de la sala”.

Deja tu comentario

comentarios