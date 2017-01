El sábado se reanuda el torneo de primera división promocional

En cancha de María Auxiliadora se jugará la cuarta fecha y uno de los pendientes que tiene el certamen.

La primera promocional retorna a su actividad luego del receso de fin de año. El sábado en Cristo de los Olivos, cancha de María Auxiliadora, se llevará a cabo la jornada de partidos de la cuarta fecha.

La categoría está dando sus primeros pasos dentro de la liga y lleva disputadas tres fechas de su primer torneo oficial. El certamen arrancó con seis equipos en la primera fecha a los que se fueron sumando otros hasta llegar a los diez que compiten en la actualidad.

Programación cuarta fecha

Sábado 7/1

Cancha: María Auxiliadora

18:00 Atlético Concepción vs. Defensores del 30 -pendiente –

19:00 Sporting vs. Defensores

20:00 El Granate vs. Rexjuntado

21:00 Titán vs. Metegol

22:00 Defensores del 30 vs. Cala

23:00 Boca de Colonia Elía vs. Atlético Concepción

Deja tu comentario

comentarios