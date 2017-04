Todos los resultados y posiciones del fútbol uruguayense

Entre sábado y el domingo se jugó una nueva fecha del fútbol uruguayense. Los resultados de primera, tercera, cuarta y veteranos. Femenino y “Promocionales”.

Torneo Apertura 2017 Promocional “Oscar Aníbal Morales”



San Cayetano quedó como único líder

Derrotó 2 a 1 a Sporting y quedó como único puntero de la Promocional, aprovechando el empate de Pipas F.C. y la derrota de Mandiyú, quienes llegaban a la jornada también como líderes. Granate y Rex Juntados volvieron a la victoria y se pusieron a tiro.

En la cancha auxiliar de Atlético Uruguay se disputó la 4ª Fecha del Apertura “Oscar Aníbal Morales” de la Primera División Promocional. Comenzando la jornada a primeras horas de la tarde y extendiéndose hasta largas horas de la noche, se disputaron los ocho juegos programados.

Abrieron el juego Los Gorilas y Atlético Concepción con un empate 1 a 1. En segundo turno jugó uno de los que llegaba puntero, San Cayetano, que enfrentó a Sporting y lo derrotó 2 a 1 con goles de Pedro Ledesma y Franco Gorosito, mientras que Juan Pesentti anotó el de Sporting.

Con los tres puntos, San Cayetano quedó como único líder del certamen, ya que quienes llegaban en igualdad de condiciones no pudieron ganar. Pipas F. C. igualó 2 a 2 con Cala y Mandiyú cayó 2 a 1 con Granate, que ahora es además uno de los escoltas. Otro de los inmediatos perseguidores del puntero es Rex Juntados, que volvió a la victoria ante Defensores. Fue 2 a 1.

La Goleada de la fecha la puso Boca de Colonia Elía. 3 a 0 sobre Deportivo Pronunciamiento, logrando además su primer triunfo tras cuatro fechas.

Los restantes dos juegos fueron empates. 1 a 1 Libertad – Metegol y 0 a 0 Titán – PVC.-

Resultados

Los Gorilas 1 – Atlético Concepción 1

San Cayetano 2 – Sporting 1

Metegol 1 – Libertad 1

Boca Colonia Elia 3 – Deportivo Pronunciamiento 0

Defensores 1 – Rex Juntados 2

Granate 2 – Mandiyú 1

Pipas F.C. 2 – Cala 2

Titán 0 – PVC 0

Árbitros: Miguel Pérez, Pablo Retamar, Daniel Santamaría y Martín Mendoza

Posiciones

Equipos Pts. J G E P GF GC DF 1 San Cayetano 10 4 3 1 0 8 5 3 2 Pipas F:C. 8 4 2 2 0 7 4 3 3 Granate 8 4 2 2 0 6 4 2 4 Rex Juntados 8 4 2 2 0 5 3 2 5 Mandiyú 7 4 2 1 1 8 5 3 6 Boca Juniors (Colonia Elía) 6 4 1 3 0 6 3 3 7 Los Gorilas (Caseros) 6 4 1 3 0 5 2 3 8 Titán 5 4 1 2 1 3 5 -2 9 Libertad 4 4 0 4 0 5 5 0 10 Sporting 4 4 1 1 2 4 4 0 11 Cala 3 4 0 3 1 7 8 -1 12 Atlético Conepción 3 4 0 3 1 5 6 -1 13 Metegol 3 4 0 3 1 4 5 -1 14 Defensores 2 4 0 2 2 6 8 -2 15 Deportivo Pronunciamiento 1 4 0 1 3 3 9 -6 16 PVC 1 4 0 1 3 1 7 -6

Próxima Fecha (5ª)

Deportivo Pronunciamiento vs. Granate

Mandiyú vs. Metegol

Libertad vs. San Cayetano

Sporting vs. Pipas F.C.

Cala vs. Titán

PVC vs. Los Gorilas

Atlético Concepción vs. Defensores

Rex Juntados vs. Boca Colonia Elia

Torneo Apertura 2017 “Cruce de los Andes”



Triunfos de Rivadavia y María Auxiliadora

El Tricolor venció a Engranaje y el Rojo a Agrario Rocamora, en ambos casos por 2 a 0. Los dos partidos correspondieron a la 6ª Fecha del Apertura.

En la tarde del domingo se jugaron los dos partidos programados por la 6ª Fecha del Apertura “Cruce de los Andes”.

Rivadavia le ganó a domicilio a Engranaje por 2 a 0, con tantos de Facundo Márquez y Guillermo González. Ambos sufrieron bajas por expulsiones, Poggio y Estebenet en el local y Oyarbide en la visita. Con este triunfo, el Tricolor volvió a quedar como único puntero de la Zona A.

En el otro encuentro de la tarde, María Auxiliadora se impuso a Agrario Rocamora, también por 2 a 0. Se jugó en el reducto del Rojo en Cristo de los Olivos, donde Gustavo Gaillard y Lucas Martínez fueron los goleadores de la tarde. Ambos finalizaron el con diez por las expulsiones de Cucurulo en María y Galvarini en Agrario. María Auxiliadora es ahora el único escolta del puntero Atlético Uruguay en la Zona B.

Síntesis

Engranaje 0 – Rivadavia 2

Goles: Facundo Márquez y Guillermo González (R)

Expulsados: Bernabé Poggio y Nahuel Estebenet (E); Agustín Oyarbide (R)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Juan Moser y Gastón De León

Cancha: Engranaje

María Auxiliadora 2 – Agrario Rocamora 0

Goles: Gustavo Gaillard y Lucas Martínez (MA)

Expulsados: Lautaro Cucurulo (MA); Gastón Galvarini (AR)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Matías Mendoza y Federico Suffo

Cancha: María Auxiliadora

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Rivadavia 13 6 4 1 1 10 3 7 2 Gimnasia 10 6 3 1 2 14 4 10 3 La China 7 5 2 1 2 8 11 -3 4 Lanús 3 6 1 0 5 11 26 -15 5 Parque Sur 2 5 0 2 3 4 13 -9 6 Atlético Colonia Elía 1 6 0 1 5 4 18 -14 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 15 6 5 0 1 22 4 18 2 María Auxiliadora 13 6 4 1 1 18 7 11 3 Engranaje 12 6 4 0 2 10 7 3 4 Almagro 9 6 2 3 1 8 6 2 5 Agrario Rocamora 7 6 2 1 3 6 10 -4 6 San José 7 6 2 1 3 11 17 -6

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gómez Ángel Atlético Uruguay 6 Musico José María Auxiliadora 5 Zaballo Facundo Atlético Uruguay 4 Rodríguez Joaquín Atlético Uruguay 4 Martínez Jonathan Engranaje 4 López Leonel Gimnasia 4 Ortmann Damián María Auxiliadora 4 Geist Gabriel San José 4



Próxima Fecha (7ª)

María Auxiliadora vs. Gimnasia

Atlético Colonia Elía vs. San José

Lanús vs. Parque Sur

La China vs. Almagro

Atlético Uruguay vs. Engranaje

Rivadavia vs. Agrario Rocamora

Torneo Apertura 2017 Femenino “Dolores Costa de Urquiza”



Se jugó la quinta en cancha de Los Gorilas



En cancha de Los Gorilas se disputó la 5ª Fecha del Apertura Femenino “Dolores Costa de Urquiza”. Los Verdes del Palacio recibieron una buena concurrencia de público para la disputa de los seis partidos previstos en la tarde del domingo.

En el juego de primera hora Almagro derrotó 1 a 0 a Don Bosco con gol de Suárez. Luego llegó el turno de Agrario Rocamora frente a Engranaje. Las Canarias golearon 6 a 0 y se treparon a los más alto de las posiciones de la Zona B. Gisela Saipert en tres ocasiones, Leiva, Maciel y Fernández fueron las autoras de los tantos.

En la continuidad de la jornada, Defensores del Oeste con dos de Cabrera, derrotó 2 a 1 a Atlético Uruguay, que marcó a través de Duarte.

San Marcial goleó 3 a 0 a las anfitrionas de Gorilas. Latour, Garnier y Ledesma le dieron la victoria a Las Bohemias que marchan como únicas escoltas de Gimnasia en la Zona B. Grupo donde Parque Sur ocupó el tercer escalón al vencer a Lanús 2 a 0 con goles de Almada y Guardia.

En el cierre de la jornada Gimnasia se impuso a Unión y Recreo 2 a 0. Perdiguero y Monzón marcaron para mantener el liderazgo en soledad del grupo.

Resultados

San Marcial 3 – Los Gorilas 0

Defensores del Oeste 2 – Atlético Uruguay 1

Don Bosco 0 – Almagro 1

Engranaje 0 – Agrario Rocamora 6

Parque Sur 2 – Lanús 0

Unión y Recreo 0 – Gimnasia 2

Libre: María Auxiliadora

Árbitros: Fabián Pérez, Jonathan Marclay, Cristian Casse y Adriana Goyeneche

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Agrario Rocamora 12 5 4 0 1 20 6 14 2 Almagro 10 4 3 1 0 14 2 12 3 Gorilas 9 4 3 0 1 10 4 6 4 Defensores del Oeste 7 5 2 1 2 5 9 -4 5 Unión y Recreo 6 5 2 0 3 7 7 0 6 Don Bosco 0 5 0 0 5 0 11 -11 7 Engranaje 0 5 0 0 5 1 21 -20 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 Gimnasia 15 5 5 0 0 22 3 19 2 San Marcial 12 5 4 0 1 14 5 9 3 Parque Sur 9 5 3 0 2 7 6 1 4 María Auxiliadora 6 4 2 0 2 12 6 6 5 Atlético Uruguay 3 4 1 0 3 7 16 -9 6 Lanús 0 4 0 0 4 0 23 -23

Próxima Fecha (6ª)

Don Bosco vs. Atlético Uruguay

Engranaje vs. Almagro

Gimnasia vs. Agrario Rocamora

Parque Sur vs. María Auxiliadora

San Marcial vs. Lanús

Unión y Recreo vs. Los Gorilas

Libre: Defensores del Oeste

