A dos años de la golpiza a Jorge López: Los policías imputados cerca del juicio oral

Diez policías de la Departamental Uruguay, imputados por la golpiza al trabajador Jorge López ocurrida el 25 de mayo de 2015, están cerca de ir a juicio oral. Estiman que será a fines de junio.

Por JORGE RUBÉN DÍAZ de EL MIÉRCOLES DIGITAL

La Fiscal Melisa Ríos informó a los familiares de Jorge López que en poco tiempo más- estima que finales de junio- se elevará a juicio oral a los diez funcionarios policiales imputados en el delito de “tortura”. Ellos son: oficial Francisco Borges, sargento Juan Asin, cabo Eduardo Troncoso, oficial Gabriel Arias, sargento 1º Roberto Ocampo, cabo 1º Pablo Benítez, Leonardo Miño (Policía motorizada), Leonardo Povoroznik, el comisario Eloís Fernández (estaba a cargo ese día de la Departamental) y el médico policial Jorge Valdez.

Jorge López sigue con tratamiento psiquiátrico y psicológico, como contó a este medio su esposa, Angélica Alzogaray, “toma tres pastillas por día”. Pese a que retomó su trabajo como empleado de seguridad privada sigue sufriendo las consecuencias de esa brutal represión. Si bien “hasta el momento no recibieron amenazas” temen lo que pueda pasar cuando empiece el juicio o incluso después.

Cuando se cumplió el primer aniversario de esa golpiza, López envió una carta a los medios de comunicación, donde denunciaba que esos diez funcionarios policiales “cumplieron unos días de prisión preventiva, luego domiciliaria y por último (obtuvieron) la libertad… No quiero pensar que estos policías estén protegidos por sus jefes y que hagan la vista gorda, de ser así, esto es gravísimo para toda la sociedad”.

LO QUE PASÓ

El lunes 25 de mayo entre las 8 y 8.30 de la mañana en calle 16 del Oeste, entre Sarmiento y Alberdi de Concepción del Uruguay, Jorge López se encontraba realizando un trabajo de soldadura de rejas en el hogar de su hermano Oscar, cuando interrumpió su tarea para filmar la persecución policial de dos jóvenes mujeres y su resistencia a subir a un patrullero. Pero el registro de Jorge se detuvo cuando la persecución viró hacia él: escuchó que gritaban “es ése” y luego un efectivo le tiró gas pimienta en los ojos. Intentó escapar pero lo siguieron al interior de la casa y a él y su hermano los sacaron brutalmente a golpes y les dispararon con balas de goma.

Después la golpiza y humillación siguió en la misma Departamental de Policía, frente a la plaza Ramírez, donde lo continuaron castigando con patadas, golpes de puños y hasta con el uso de una hidro lavadora. El periplo continuó en la Comisaría Primera y luego, casi moribundo, lo trasladaron al Hospital Urquiza.

LA INDIGNACIÓN Y DENUNCIAS

Ante tamaña violación a los derechos humanos, los familiares y amigos de López no ocultaron su bronca ante la postura de los jefes policiales justificando la agresión –incluso los denunciaron por plantar pruebas falsas en el lugar de la detención-, como el accionar de los medios de comunicación más influyentes de la ciudad, que en principio sólo dieron publicidad a la versión policial.

Después que tomará estado público la denuncia, la Justicia empezó con sus actuaciones y no solo desestimó la insólita acusación policial contra Jorge y Oscar López, sino que el 2 de junio del 2015 la jueza de Garantías, María Evangelina Bruzzo dictó la prisión preventiva para los policías implicados. Esa lista se actualizó, de los siete denunciados en principio, el sargento Miguel Asin quedó desestimado por falta de pruebas ya que al revisarse las grabaciones comprobaron que no participó de los hechos. No obstante fueron implicados cuatro más: Leonardo Miño (Policía motorizada), Leonardo Povoroznik, el comisario Eloís Fernández (estaba a cargo ese día de la Departamental) y el médico policial Jorge Valdez. Ellos se suman a los denunciados al principio de la causa: oficial Francisco Borges, sargento Juan Asin (hermano de Miguel Asín), cabo Eduardo Troncoso, oficial Gabriel Arias, sargento 1º Roberto Ocampo y cabo 1º Pablo Benítez. En el caso de Borges suma el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.

