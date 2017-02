El PS defiende “el federalismo comunicacional” y pide que trabajadores y directivos concursen por sus puestos laborales

Los socialistas uruguayenses se suman al reclamo en defensa de la programación local de FM Arenas, piden “el cumplimiento de las normativas que establece un porcentaje de producción propia de carácter local”, al momento que exigen “el ingreso por concurso de los trabajadores y directivos, para que esas radios no sean -como lo han sido todos estos años- instrumentos del oficialismo de turno, ni para acomodar amigos ni para manipular la comunicación”

El texto enviado a este Redacción desde esa fuerza política es el siguiente:

El Partido Socialista de Concepción del Uruguay brega por la defensa del federalismo comunicacional

Ante la decisión arbitraria del Gobierno nacional de centralizar la información y programación en una sola señal en detrimento del federalismo comunicacional, el PS uruguayense hace saber su repudio ante este atropello con la decisión política adoptada.

Además de solidarse con los trabajadores de LT 11 y FM Arenas, y sus colegas de todo el país, por verse peligrar fuentes laborales, el socialismo insiste en bregar por la defensa de las programaciones locales que permitan al pueblo mantenerse informado de los acontecimientos que suceden a diario en sus localidades de origen; además exige el cumplimiento de las normativas que establece un porcentaje de producción propia de carácter local, tal como lo establece la legislación vigente de servicios de comunicación audiovisual.

Este reclamo es tan importante como el ingreso por concurso de los trabajadores para que luego no peligren los puestos de trabajo, y de los directivos para garantía de la libertad de expresión, para que esas radios no sean -como lo han sido todos estos años- instrumentos del oficialismo de turno, ni para acomodar amigos ni para manipular la comunicación, pues los medios públicos son “públicos”, y no oficiales.

