Rocamora renovó el contrato con Juan Varas por dos años más

La dirigencia de Tomás de Rocamora confirmó en las últimas horas que Juan Manuel Varas continuará como entrenador en jefe del plantel de TNA para las próximas dos temporadas. De esta forma la institución de bulevar Yrigoyen vuelve a apostar a la continuidad de un proyecto y algo similar se intentará hacer con la mayoría del último equipo. En una distendida charla, fuera del parqué y las Molten 7, el joven coach habló sobre este voto de confianza, hizo un balance y se refirió al futuro inmediato.

En la comodidad de su hogar, con el bullicio de su hijo Benicio y dos sobrinas de fondo, Varas se refirió primero a esta renovación cuando aún no ha concluido la actual temporada. “La verdad que estoy muy contento por cómo se ha valorado mi pequeño paso por la temporada, que constó de 29 partidos, y la sorpresa de que los dirigentes proyecten en mí una continuidad de dos años. Es una sorpresa agradable que no esperaba y un voto de confianza a mi trabajo y para reafirmar el proyecto de club”, señaló.

Sobre lo que se dialogó con la dirigencia y del balance que se realizó en forma conjunta, dijo que: “Dentro del seno del club nos quedamos con un sabor amargo por la eliminación pero con la alegría y el conformismo de saber que dimos todo, trabajamos seriamente y que quedamos eliminados por una cuestión azarosa; en este deporte la pelota puede entrar o no y no hubo otros factores extradeportivos que influyeron en el equipo. Terminamos bien en el día a día y eso fue un factor importante para la continuidad”.

En cuanto al análisis final en lo personal comentó que: “La realidad es que el equipo que nos eliminó está jugando la final de la Conferencia, ha pasado el tiempo y hemos analizado con la dirigencia algunas cuestiones que hicimos bien y otras que tenemos que mejorar; seguramente que uniendo fuerzas y con la predisposición que el club tiene podremos mejorar en lo deportivo y estructural, siempre en base a ese proyecto de darle continuidad a los jugadores del club y ser pioneros en el TNA en ese aspecto”.

Rocamora fue eliminado por Atenas de Patagones, en Octavos de Final y en un quinto juego donde ganaba por 5 puntos a falta de 32’’. “Claramente pienso que estábamos para una instancia más, está a la vista que en el playoff fuimos competitivos y los únicos que le ganamos a Atenas como visitante. La realidad marca que el playoff es un torneo distinto donde lo que pasó en la Fase Regular queda en el olvido y a nosotros nos encontró en un momento bueno; en otra instancia hubiéramos sido también competitivos”, aseguró.

Cerrado el capítulo de lo que pasó se abrió el de lo que vendrá. “Hay que entender los tiempos de lo que es la estructura del Torneo, ver si habrá algún cambio, que no debería pero sabemos que en ese aspecto el TNA es una categoría volátil. Tendremos que estar pendientes pero sí estamos seguros que hay mucho conformismo en varios aspectos y en los jugadores así que intentaremos llegar a un acuerdo con una gran parte del plantel. Eso sería lo primero que hagamos”, afirmó en relación a la próxima temporada.

Varas remarcó la intención de seguir dándole minutos a los juveniles del club pero, pensando en el próximo torneo, tres de ellos (Guido Dellavedova, Francisco Pag y Galo Impini) dejarán de serlo y podrán ser incluidos como U21 o U23 si no hay cambios. “Lo primero que hay que entender es que el proceso de aprendizaje no termina a los 19 años, y que estos chicos siguen su proceso de crecimiento; ojalá lo puedan realizar en nuestra institución y junto al club podamos apostar a que crezcan con nosotros”, manifestó.

Y en relación a este mismo tema, añadió: “También está el hecho de cómo será el tema de las fichas y qué es lo que quieren ellos, acá tenemos una confianza tal con los chicos como para poder saber a qué es a lo que apuntan y a qué no. Seguramente que si ellos están en condiciones de querer continuar y hacer el esfuerzo de todo lo que amerita ser un jugador profesional de básquet para el club serán prioridad. Y si no deciden eso acompañaremos su decisión y estaremos a su lado para ayudarlos en el nivel que sea”.

Dentro de unos meses Varas tendrá la responsabilidad de comenzar la pretemporada como entrenador principal. ¿Tendrá esa situación un sabor diferente? “Seguramente que experimente sensaciones que no tuve como asistente. Muchas de las decisiones iniciales y de la filosofía sean las que yo quiera. Tengo que decir que tanto con Martín Amden como Cristian Santander tuve mucha libertad para proponer mis ideas, soy un agradecido de eso y ellos son culpables de que haya estado preparado para dirigir a Rocamora”, respondió.

Lo último fue hablar sobre el TNA y la cantidad fichas. “El tema de las fichas es de larga discusión. La verdad que nosotros como empleados de un club y estando dentro de la AdC debemos saber que esas son las reglas del juego y estar dispuestos a manejarnos en ese ambiente. Nosotros como club buscamos fomentar las fichas U19, que estén en el equipo y no vamos a salir de esa postura. Después, si hay fichas más o menos dependerá también del tema presupuestario y de lo que queremos como proyecto”, comenzó diciendo.

“La realidad también marca que en esta temporada hemos sufrido algunas lesiones y quedamos un poco disminuidos, pero eso no debe ser una excusa si tenemos bien en claro lo que nosotros queremos. Después, si tenemos que reemplazar jugadores lesionados con jugadores U19 del club bienvenido sea, buscaremos fortalecer a esos chicos para que estén lo más aptos para la competencia, que es clara y justa y te pone en el lugar que tiene que poner”, concluyó el ex jugador, ex asistente y renovado entrenador principal.

Informe: Mauricio Galarza (Prensa de Rocamora).

