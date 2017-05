Se presentaron dos ofertas para la segunda etapa del “Plan maestro de agua potable”

Con una inversión de 140.307.182,71 de pesos, se realizará la segunda etapa de la obra del “Plan maestro de agua”. Los sobres con las propuestas presentadas para su ejecución fueron abiertos este martes 23 de mayo en nuestra ciudad por el gobernador Gustavo Bordet y el intendente José Lauritto, acompañados por Ministros, legisladores provinciales, concejales, y funcionarios de la ciudad y del gobierno entrerriano.

Una de las propuestas presentadas corresponde a “OIC SA”, que cotizó $ 167.504.534,30, mientras que la Unión Transitoria de las empresas uruguayenses “Traza SA” y “Lemiro Pablo Pietroboni” lo hizo por $ 161.932.677,08.

La obra

La primera fase del Plan, inaugurada en noviembre, fue desarrollada con el fin integral de optimizar la toma de agua en el río, su transporte hasta la planta potabilizadora y la potabilización de más caudal de agua a través de la modernización de la planta y la construcción de un módulo complementario.

La segunda etapa incluye la impermeabilización del tanque existente en barrio Santa Teresita, la construcción de uno nuevo detrás del cementerio, de dos cisternas y conductos secundarios. De esta forma, se prevé que la provisión de agua potable llegue a 40 mil vecinos que actualmente carecen de ella o la reciben con muy poca presión.

“La obra más importante”

El Intendente expresó que es: “La obra más importante que reclamaban los uruguayenses. La gente se queja porque el agua tiene escasa presión en algunos lugares y porque el agua no les llega en otros”, lo cual será solucionado al finalizar esta segunda instancia del Plan. Esta obra forma parte de “los compromisos que hemos asumido en la campaña y cuando asumimos la Intendencia”.

Por su parte, Bordet manifestó que “son obras que no lucen, no se ven pero tienen un impacto decisivo en el día a día de la gente. Podemos prescindir de muchas cosas pero no del agua potable”.

Otros aportes

La Municipalidad también recibió $ 6.193.750. Esto incluye el segundo aporte del gobierno provincial para el plan de pavimentación de 50 cuadras, cuyos gastos comparten los gobiernos provincial y local. Parte de este monto también está destinado a gastos de mantenimiento de la Isla del Puerto.

Deja tu comentario

comentarios