En Concepción del Uruguay Bordet se quejó de las transferencias “encubiertas” de recursos de la Provincia a la Nación

En su llegada a La Histórica por la apertura de sobres para conocer las ofertas que realizarán la segunda parte del “Plan Maestro de Agua”, el gobernador Gustavo Bordet brindó una conferencia de prensa con “agenda abierta”. Uno de los temas planteados fue el reciente acuerdo con los docentes entrerrianos. Si bien lo celebra lamentó que la Provincia deba hacerse cargo de la actualización del importe del incentivo docente: “El año pasado el Gobierno Nacional lo actualizó, esto significó dos puntos, por eso llegamos al 37 sobre el 35 que se dio en general. Este año no se actualizó, entonces esos dos puntos más lo asumimos. Son las cosas que reclamamos, que no se realicen estas transferencias encubiertas de recursos de Provincia a la Nación, cuando son fondos como estos que tienen y deben ser reactualizado para sostener un esquema de educación” se quejó.

“Fue fruto de un diálogo positivo, de negociaciones, en algún momento más tensas” definió de entrada para luego especificar: “La Provincia no podía comprometer más recursos de los que tenemos presupuestado y estamos dispuestos a erogar, por otro lado debíamos tener en cuenta la protección necesaria del salario de los trabajadores. Lo dije en las aperturas de sesiones ordinarias de la Legislatura el 15 de febrero: ningún trabajador de la Provincia ganará menos de lo que la inflación determine. Así lo hicimos acordando por encima de lo que las pautas inflacionarias están dando que es del 20 por ciento; pero si supera el 23,5 por ciento que se acordó reconoceremos la diferencia” aclaró.

Bordet dijo que valoró positivamente la actitud de los gremios docentes por “estar a la altura de las circunstancias” y explicó que: “Es un buen aumento, estamos tres puntos y medio por encima de lo que está ofreciendo la provincia de Buenos Aires, el mismo que Córdoba, por encima de Misiones, Río Negro, Tucumán, varias provincias y varios convenios privados: Construcción cerró en un 21 por ciento, Comercio en 20 por ciento al igual que UPCN a nivel nacional”.

TRANSFERENCIAS ENCUBIERTAS DE RECURSOS

No quiso dejar la oportunidad para explicar los puntos sobre el incentivo docente y lo que perjudica a las arcas de su Gestión, “entendemos que había una cuestión de reparación porque siempre se actualizaba el importe del incentivo docente, el año pasado el Gobierno Nacional lo actualizó, esto significó dos puntos, por eso llegamos al 37 sobre el 35 que se dio en general. Este año no se actualizó, entonces esos dos puntos más lo asumimos por parte del Gobierno de la Provincia entendiendo la protección del salario. Son las cosas que reclamamos, que no se realicen estas transferencias encubiertas de recursos de Provincia a la Nación, cuando son fondos como estos que tienen y deben ser reactualizado para sostener un esquema de educación en nuestra Provincia” se quejó.

“Más allá de la puja gremial, que ha sido respetuoso en todo momento con mucha madurez y seriedad, lo más importante es que hay 450 mil alumnos en Entre Ríos que van a tener la predecibilidad de llegar con el ciclo lectivo terminado a diciembre sin inconvenientes de paros y medidas de fuerza” enfatizó.

En la conferencia de prensa lo acompañaron el senador provincial por el departamento Uruguay, René Alcides Bonato; el intendente José Eduardo Lauritto y el diputado provincial Silvio Gabriel Valenzuela.

