Los empleados de Tres Arroyos sufren descuentos por los dos días que la planta estuvo cerrada

Tras dos días que la planta La China de la empresa frigorífica Granja Tres Arroyos, los empleadores realizaron un ajuste sobre el presentismo de los trabajadores. Los costos rondan entre los 4 mil y seis mil pesos por cada uno indicaron a El Miércoles Digital. No descartan protestas. A la presencia habitual de la seguridad privada se han sumado policías de la Provincia.

Por JORGE RUBÉN DÍAZ de EL MIÉRCOLES DIGITAL

“Está minado de policías, hay patrulleros dentro de la planta y en el puerta. Están desde el día del conflicto, están ellos más los de seguridad privada. No hay razón para que estén allí, parece que somos criminales” dijo a este sitio Matías González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay.

El conflicto fue el 13 y 14 de diciembre cuando la patronal tomó la decisión de cerrar la planta porque el gremio reclamó que el bono de premio se pague este año, y no en dos cuotas como lo había propuesto la parte empresaria que finalmente logró su objetivo.

EL AJUSTE EMPRESARIAL

Desde STIA insistieron en que se trataba de lok-out patronal, mientras uno de los principales accionistas de Tres Arroyos decía a este medio “No abro una planta para que vengan a hacerme daño, abro una planta para que se trabaje”, apuntándole al gremio.

La planta se abrió de nuevo el lunes 14 pero en estos días con la realización de las liquidaciones se encontraron que los empleados tienen el descuento de las jornadas no trabajadas. Incluso varios trabajadores recibieron un telegrama donde les advirtieron que la empresa rechazaba el telegrama que habían enviado avisando que se habían presentado a trabajar y la planta estaba cerrada: “…rechazamos categóricamente en todo y cada uno de sus términos vuestro despacho por falso, improcedente y contrario a derecho”, incluso advertían: “Hacemos total y expresa reserva de los derechos que nos asisten. Queda Ud debidamente notificado”.

Para González, los empresarios “hacen cosas inentendibles, están fuera de la ley, es totalmente arbitrario”.

-Cuando habló con nosotros De Grazia no negó sobre la posibilidad de achicamiento de personal por la baja de producción, ¿están al tanto de eso?

-No, la verdad que no.

-¿En caso de qué suceda?

-Veremos qué medidas tomamos

–¿Hubo despidos hasta el momento?

– No, no.

– ¿En cuanto a lo comprometido por la empresa?

– Ellos vinieron y dijeron que iban a pagar esos días, el premio y el aguinaldo, y la primera medida no la cumplieron porque descontaron los días que ellos cerraron. De siete mil pesos que cobran le descontaron cinco mil por los dos días de presentismo. Esto fue un lock out, fue un paro empresarial, no de nosotros.

– ¿Qué van hacer?

-Mañana (jueves) tenemos una reunión. Ahora están hablando con la gente (en la planta) porque no me dejan ingresar.

– ¿Por qué?

-No lo se,pusieron la policía, están las fotos, todo.

– ¿Fotos suyas?

-Si, con la policía parándome, no me dejaron entrar. Hicimos un acta con la escribana y todo

-¿Usted es empleado de Tres Arroyos?

– Si, ahora estoy de licencia gremial

